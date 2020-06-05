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Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні. ІНФОГРАФІКА

Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні. ІНФОГРАФІКА

Глава МВС Арсен Аваков під час свого звіту у ВР надав народним депутатам інформацію про резонансні кримінальні події в Україні за останні дні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Текст звіту глави МВС Арсена Авакова перед депутатами ВР подаємо у повному обсязі та в оригінальній редакції:

"У своєму виступі я надам вичерпну інформацію щодо резонансних кримінальних подій останніх днів. Вважаю вкрай важливим акцентувати увагу на фактах замість пліток та інсинуацій, якими певні політичні сили намагаються заповнити інформаційний простір.

Але спочатку хочу подякувати Верховній Раді, депутатам цього та минулого скликання. Ми цього тижня запустили систему автоматичної фотовідеофіксації, над якою працювали разом із Парламентом не один рік!

І вже за перші дні маємо позитив – кількість порушень швидкості знижується щодня. Вважаю, що це принципово важливий для суспільства показник спільної результативної роботи!

Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні 01

А тепер - до резонансних питань.

У Міністерстві внутрішніх справ працює 360 тисяч осіб, у Національній поліції – 132 тисячі.

І МВС, і Нацполіція є відображенням, зрізом та плоттю від плоті українського суспільства. Серед нас є герої, трудяги, і, нажаль, ті, хто порушує Закон.

У будь-якому суспільстві, у кожній поліції світу зустрічаються негативні, резонансні події.

Але принципово важливо, як система МВС реагує на ці події: не покриває, не потурає, не намагається приховати, а діє швидко, жорстко, реагує відповідно до Закону.

У відділу поліції Кагарлика стався ганебний інцидент, коли поліцейські застосували тортури, нанесли побої та зґвалтували жінку. Негідників було негайно затримано, інформація передана до ДБР. Це факти.

У ці дні багато хто скористався нагодою і атакував поліцію – у тому числі і в цій залі - підтасовуючи факти та транслюючи суспільству відверту брехню.

Те, що відбулося у Кагарлику – неприпустимо і потребує самої жорсткої реакції, яка і послідувала з боку поліції.

Але використовуючи абсолютно неприпустимий інцидент, у якому брали участь поліцейські, дехто намагається проводити аналогії з подіями у Врадіївці у 2013-м році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жертва зґвалтування в Кагарлицькій поліції розповіла про тортури: Багато співробітників все чули, але ніхто не виходив з кабінету

Однак зараз ситуація принципово інша!

"Врадіївку" намагалися приховати. Ми не приховували нічого. Двох негідників негайно затримали, а до міста події було викликано слідчу групу ДБР. Відділ поліції розформований, поліцейських виведено за штат. Наступного ж дня, зранку, поліція оприлюднила інформацію для суспільства.

Хочу надати вам хронологію подій в Кагарлику:

Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні 02

  • о 18:46 у неділю 24 травня в Обухівський відділ поліції надійшло повідомлення з лікарні про насильство і тортури щодо потерпілої;
  • о 19:15 правоохоронці встановили особи підозрюваних у злочині працівників поліції;
  • о 19:40 підозрюваних затримано; вжиті оперативні заходи для збереження слідів на місці злочину; викликана слідча група Державного бюро розслідувань;
  • 25 травня о 8:00, у понеділок, Голова Національної поліції Ігор Клименко підписав наказ про розформування Кагарлицького відділу поліції, відсторонення всього його керівництва, а також начальника Обухівського районного відділу поліції;
  • о 10:23 ранку понеділка прес-служба Національної поліції зробила заяву про факт насильства і тортур та про затримання підозрюваних.

Зараз розслідування проводить Держбюро розслідувань при повному сприянні з боку Національної поліції. Крім того, Нацполіцією проводиться власне службове розслідування. Кагарлицькій відділ поліції повністю розформований. 60 працівників поліції виведено за штат. Ступінь участі, покарання і можливість подальшого проходження служби по кожному з них буде досліджуватися окремо.

По-іншому система працювати і не повинна! Ми миттєво відреагували, і крім того – зробили суттєві висновки щодо недоліків в роботі інспекції з особового складу Нацполіції.

За підсумками аналізу цього інциденту та сумісного засідання із Комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності прийняти певні рішення, щодо введення додаткових функцій інспекції з особового складу Нацполіції. Зокрема:

Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні 03

  • в усіх підрозділах поліції буде запроваджено систему "Custody Records", тобто повну відеофіксацію слідчих дій;
  • буде повністю переглянуто кадровий склад інспекції з особового складу, до складу інспекції будуть залучені працівники з досвідом роботи в оперативних підрозділах;
  • буде підвищено заробітну плату та матеріально-технічне забезпечення інспекції: автомобілі для перевірок, засоби фіксації порушень (бодікамери тощо);
  • буде надано право перевіряти будь-які підрозділи, служби, окремих працівників під час несення служби, в будь-який час доби;
  • при професійному відборі кандидатів на службу в поліцію буде проводитися додаткове психологічне обстеження за новітніми методиками щодо виявлення прихованих ознак агресивності та девіантності поведінки.

Також запобіжником від свавілля "брудних поліцейських" є ефективна робота внутрішньої безпеки.

Нажаль, як я вже казав, - поліція є відображенням суспільства із усіма його особливостями. Але ми системно боремося за якість особливого складу поліції, у тому числі жорсткими методами діяльності внутрішній безпеки.

Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні 04

За 2019-2020 роки за матеріалами Департаменту внутрішньої безпеки:

  • розпочато 1037 кримінальних проваджень відносно поліцейських, у яких повідомлено 482 підозри. Це майже 2 кримінальні провадження та 1 підозра на день;
  • складено 1206 адміністративних протоколів відносно поліцейських за порушення антикорупційного законодавства - 2,5 протоколи щоденно;
  • проведено 4622 цільові перевірки, за результатами яких 2724 особи притягнуто до дисциплінарної відповідальності - нажаль, щоденно п’ять-шість поліцейських отримують покарання;
  • звільнено 178 осіб - кожного тижня звільняється по негативним мотивам 2-3 працівники поліції.

Підкреслюю, що саме за матеріалами Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції Державним бюро розслідувань відкриваються до 90 відсотків проваджень відносно правоохоронців!

Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні 05

Однак, не можна забувати, що в поліції працюють десятки тисяч поліцейських, які вірно служать Україні, захищають Закон, розкривають злочини і виконують бойові завдання в зоні ООС, ризикуючи життям і здоров'ям.

Тому я звертаюся до вас із закликом не звинувачувати огульно весь 130-тисячний колектив через декілька негідників. Переважна більшість поліцейських – гідні люди, вірні Присязі!

Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні 06

21 травня 2020 року від ворожої міни під селом Трьохізбенка Луганської області загинув Сергій Губанов. Він був із тих правоохоронців Луганщини, який не зрадив присязі, пройшов полон, тортури сепаратистів, брав участь у боях за звільнення українських міст від окупантів, був командиром патрульного батальйону особливого призначення МВС "Луганськ-1". Нагороджений орденом Богдана Хмельницького та отримав звання Героя України (посмертно).

Кілька днів розділяє ці дві події: коли достойний поліцейський героїчно служив та загинув за Україну, та коли два негідника вчинили ганебний злочин. Герой не виправдовує злочинців, але й вони не мають очорнити його подвиг і усю поліцію!

Усього за останні шість років під час виконання службових обов'язків загинуло 175 поліцейських.

Саме вони, та тисячі́ інших достойників, які цілодобово несуть службу гідно й чесно, - є обличчям нашої поліції!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб пред'явити поліцейським із Кагарлика підозру за статтею "катування", потрібно отримати додаткові докази, - перший заступник голови ДБР Бабіков

Тепер хочу доповісти про хід розслідування подій у Броварах.

Важливо зрозуміти, і тут треба говорити відверто, що перестрілка стала наслідком непрозорості й корупції у сфері державного контролю щодо видачі дозволів на транспортні перевезення в Київській області. Це штучно створений конфлікт між перевізниками з Броварів і перевізниками з Вінниці та Києва на ґрунті тіньових розрахунків, який 29 травня переріс у стрілянину.

Поліція оперативно, протягом кількох хвилин прибула на місце, зупинила конфлікт й встигла "на гарячому" затримати 11 підозрюваних.

Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні 07
Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні 08

Згодом на шляху до Вінниці, за місцем проживання та роботи було затримано ще понад два десятки підозрюваних з числа учасників.

У понеділок 1 червня поліція провела ряд дій, у результаті яких у Києві, Броварах та Ірпіні затримано ще 13 осіб, включаючи ватажка – кримінального авторитета на прізвисько "Віха", він же "Журавель". Усі вони брали участь у перестрілці під виглядом місцевих перевізників.

Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні 09
Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні 10

Станом на ранок п’ятниці:

  • 67 осіб, причетних до стрілянини, встановлено;
  • 44-м повідомлено про підозру (у тому числі – 5 заочно);
  • 39 особам обрані запобіжні заходи:
  • 29 – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави;
  • 2 – тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави;
  • 5 – цілодобовий домашній арешт на 60 діб;
  • 3 – домашній арешт у нічний час

Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні 11

Мені дещо шкода цих молодих людей, які за житло, їжу та 800 гривень у день потрапили під арешт і, ймовірно, отримають реальний термін ув'язнення за участь в організованому злочинному угрупуванні.

Але іншої реакції у нас не буде! Якщо комусь здається, що він знову готовий повернутиу наше життя традиції "бандитських договорняков", кримінальних розборок й атмосферу страху, ми будемо відповідати дуже жорстко, з усією силою Закону. Нехай потім не дивуються!

Я вважаю, що поліцейські адекватно і грамотно відреагували на ситуацію 29 травня у Броварах.

Однак, є певні претензії до деяких працівників і керівників підрозділів щодо можливої превенції цієї ситуації та оперативних служб. Тому відносно деяких з них Головою Нацполіції вжито дисциплінарних заходів, аж до відсторонення від займаних посад. І це - нормальна робоча ситуація, професійні дії і компетенція Голови Національної поліції.

Ми вдячні команді прокурорів, які підтримали принципову позицію звинувачення з даного питання, а також суддям Броварського суду, які зайняли безкомпромісну позицію.

Сподіваюся, що за результатами розслідування винні отримають настільки ж справедливе покарання!

Разом з тим, ми, з членами Кабінету Міністрів, Прем'єр-міністром ініціювали питання посилення контролю за дотриманням правил пасажирських перевезень та правил ліцензування. Необхідно зробити їх прозорими, а контроль - жорстким, принциповим, щоб не було "чорних"грошей, якими буде фінансуватися кримінал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 67 причетних до перестрілки в Броварах вже встановлено, 39 особам обрано запобіжний захід, - Аваков

Тепер кілька слів про поточну криміногенну ситуацію загалом.

Найпоказовіші дані - кількість убивств, як-то кажуть "Труп не приховаєш!"

Ось статистика кількості вбивств, починаючи із 1961 року – цей слайд ясно показує динаміку і спростовує інсинуації щодо нібито "в нас зараз ситуація гірше, ніж у 90-х". Це зовсім не так!

Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні 12

Якщо ж порівнювати показники за 4 місяці 2019 року і 2020 років, то ми бачимо, що кількість злочинів не зростає:

  • кількість убивств (495/481) знизилася на 2,8 відсотків;
  • Тяжких тілесних ушкоджень(649/541) – на 16,7 відсоток;
  • Тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками (189/158) – на 16,4 відсотка.

Але важливі не тільки сухі цифри, що відображають "температуру" кримінальної ситуації, - показник якості роботи поліції ще й рівень розкриття злочинів.

Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні 13

  • Розкриття вбивств у 2020-му році складає 92%;
  • Тяжких тілесних ушкоджень - 92%;
  • Тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками - 91%;
  • Зґвалтувань - з 86-ти до 91%.

Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні 14

Ми бачимо вражаючу позитивну динаміку і це відповідь тім, хто огульно заявляє, що в нас нібито нічого не змінюється, що люди, які працюють у поліції та МВС не достигають успіху у реформуванні. Робота Національної поліції якісно змінюються рік від ріку, але таки окремі випадки, як той, що відбувся у Кагалику, показують, що рецидиви, нажаль, відбуваються. І дуже важливо на них адекватно і правильно реагувати.

І щодо цієї теми на останок хочу підкреслити ще дещо.

Ми провели аналіз соціального статусу осіб, які вчинили вбивства та зґвалтування за останні повтори роки. Серед тих, чиї злочини доведено й справи передано до суду - є приватні підприємці, військовослужбовці, керівники підприємств, установ та організацій, лікарі, ITшники, голови громадських організацій, адвокати і навіть священнослужителі! Тобто професія не є маркером злочинця!

Повертаючись до актуальних подій останнього часу, хочу нагадати, що ми, як і обіцяли, спільно з Міністерством цифрової трансформації в запланований термін ввели в дію цифровий образ ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон в рамках проекту "ДІЯ".

Також читайте: МВС і Нацполіція нічого не приховують, - Аваков анонсував запровадження у всіх підрозділах системи контролю за діями посадових осіб 24/7

Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні 15

І остання новела, про яку я вже коротко згадував - введення з 1 червня автоматичної фіксації порушень ПДР.

Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні 16

Метою впровадження системи є зниження рівня аварійності на дорогах держави та зменшення кількості ДТП з тяжкими наслідками. За роки незалежності нашої країни в ДТП загинуло понад 174 тисячі осіб та травмовано більше 1 млн. 200 тисяч осіб.

Окремо хочу зупинитися на роботі працівників МВС у період епідемії. З самого початку наші рятувальники, поліцейські, прикордонники, нацгвардійціта лікарі були і залишаються на передовій боротьби з COVID-19.

Більшість особового складу залучалася до заходів щодо протидії розповсюдженню коронавірусу – від санітарних постів до розшуку осіб, хворих на коронавірус, що самовільно залишали лікарні.

Працівники МВС – другі за ступенем ризику та по факту зараження після лікарів. Багато в чому завдяки зусиллям МВС Україна проходить епідемію в лайт-режимі в порівнянні з багатьма іншими країнами, включаючи наших найближчих сусідів.

Шановні колеги!

Я думаю, що представлена мною інформація дає вам розуміння щодо здатності системи МВС та Національної поліції швидко й ефективно реагувати на будь-які виклики - від реагування на злочини у лавах поліції до епідемії та бандитських перестрілок!

Саме тому, не зважаючи на війну і складну соціально-економічну ситуацію в країні, а також популізм деяких політичних сил, що спекулюють на недоліках та труднощах, таки прикрі випадки, як у Кагарлику, - підрозділи МВС впевнено залишаються серед лідерів за рівнем довіри суспільства.

Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні 17
Інфографіка: сайт МВС

За даними найбільших незалежних соціологічних служб, зокрема Українського центру економічних та політичних досліджень імені Разумкова, на лютий 2020 року рівень довіри до підрозділів системи МВС становить:

  • Національна поліція – 43,7%
  • Національна гвардія України – 60%;
  • Держслужба з надзвичайних ситуацій – 65%;
  • Державна прикордонна служба – 60%;

Це дуже високі показники і для нас це найвища відповідальність, яку неможна ошукати!

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Бровари (279) зґвалтування (384) Київська область (4007) Нацполіція (15139) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+36
Красивые картинки и, как обычно, победоносная статистика, но когда банды в десятки человек, среди белого дня,абсолютно на пох, устраивают перестрелки в городе - это нонсенс и бессилие
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05.06.2020 12:18
+33
А что там Княжичи, взывы банкоматов и убийства инкасаторов в Харькове, расстрелы в Одессе, нападение мусоров на Стерненка итд...? Или время все списало?
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05.06.2020 12:18
+25
он еще и бабло стрижет с казино, типичный мафиоза...
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05.06.2020 12:18
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Насрали все , а виноват один . Странно "мыслят" зелёные .
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05.06.2020 12:16 Відповісти
Руафик не увиноват!
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05.06.2020 12:17 Відповісти
Красивые картинки и, как обычно, победоносная статистика, но когда банды в десятки человек, среди белого дня,абсолютно на пох, устраивают перестрелки в городе - это нонсенс и бессилие
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05.06.2020 12:18 Відповісти
он еще и бабло стрижет с казино, типичный мафиоза...
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05.06.2020 12:18 Відповісти
А что там Княжичи, взывы банкоматов и убийства инкасаторов в Харькове, расстрелы в Одессе, нападение мусоров на Стерненка итд...? Или время все списало?
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05.06.2020 12:18 Відповісти
Если убрать Авакова, всё сразу наладится.
Кто в это верит, поставьте мне лайк.
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05.06.2020 12:18 Відповісти
Промежуточный итог подведём через пол часа с поименным оглашением оптимистов.
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05.06.2020 12:20 Відповісти
нет, лучше так - Аваков прозрел, покаялся и теперь полиция будет образцово-показательная а уровень преступности минимальный в европе
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05.06.2020 12:21 Відповісти
Нет.
Хочешь провести свой опрос - проводи.
Мне соавторы не нужны.
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05.06.2020 12:24 Відповісти
Зачем опрос проводить - Эта мразь, за 6 лет у власти не смогла выучить украинский язык. О чем еще говорить? что может изменить человек, не способный сам измениться?
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06.06.2020 01:59 Відповісти
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05.06.2020 12:24 Відповісти
Рюкзаков поставит! Он незаменим во всём!
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05.06.2020 12:34 Відповісти
Отрицательный ответ.
Я правильно понял?
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05.06.2020 12:36 Відповісти
Как всегда положительный на фсё!
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05.06.2020 12:40 Відповісти
Активист?
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05.06.2020 12:47 Відповісти
Мудист?
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05.06.2020 12:56 Відповісти
Ну да, ну да.
Усе і одразу.
Але чи потрібен міністр МВС який внаглу фальшує резонансні справи, синок якого скоює безкарно економічні злочини, не в змозі контролювати вулиці міст і т.д.
З другої сторони ми вже маємо у зебобіків заміну рябої шапки на половчанку. Якщо ще в завМВС підберуть такого ж кадра, то ну його нафік.
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05.06.2020 12:48 Відповісти
Аваков и до последних событий являлся достаточно токсичным. Даже если на него там наговаривают, если нет всего того, что у Юльки в телефоне, а его сын никогда не торговал рюкзаками , то даже в этом случае, система не должна строиться на персоналиях, нет незаменимых кадров. Министр -- это всё тот же гос служащий и текучка данной должности по малейшим замечаниям -- вполне нормальное явление.
Я бы и президентский срок сократил до трех лет, если бы система выборов не била так по бюджету, ждем диджитализацию )) Как и пост Мера, Главы сельсовета, нельзя позволять кадрам врастать в кресло. В моем селе такая морда уже более тридцати лет сидит и убрать от туда нереально, как он и его семья живут, можете себе представить. Так вот, нам нужна текучка кадров, в разумных сроках конечно. Тот срок, которого достаточно отработать свою программу, провести аудит своего ведомства, наладить работу и всё, следующий, почивать на лаврах нам не надо.
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05.06.2020 16:58 Відповісти
Если ты "ана", то лайкни мой старый висячий кутак))).
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05.06.2020 19:34 Відповісти
Займись самообслуживанием.
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05.06.2020 21:16 Відповісти
Нинада мне свои технологии впаривать)...
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05.06.2020 21:27 Відповісти
Если стыдно, вали всё на меня.
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05.06.2020 21:32 Відповісти
Стыдно, но валить не буду).
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05.06.2020 21:35 Відповісти
Красней, но не отвлекай ся.
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05.06.2020 21:37 Відповісти
Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине, - полный отчет Авакова в Раде - Цензор.НЕТ 1134
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05.06.2020 12:19 Відповісти
Мусора уже люди, или еще нет? Чет главрюкзак не определился походу. И про перестрелку в Одессе ничего не сказано. Я там понимаю одесситы с сирийцами уже отслюнявили? Или пообещали только? Вести бариши будут в рюкзаках? Или зеленых пакетах?
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05.06.2020 12:19 Відповісти
Похоже, что все черные дела в Украине делаются под чутким руководством Авакова. Не насиловал, разве что.
https://www.youtube.com/watch?v=VHeBs3PADpM Действующие лица полиции, приближенные лично к Авакову! принимали непосредственное участие в перестрелке в Киеве на стороне убийц! И при этом пока что министр МВД имеет наглость тут рассказывать про свою эффективность. Самовнушение не поможет!
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05.06.2020 18:07 Відповісти
да, таварісчі, всьо хрєново!
но, єслі би нє "ах, какой міністр" било би єщьо хуже!
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05.06.2020 12:20 Відповісти
Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине, - полный отчет Авакова в Раде - Цензор.НЕТ 3783
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05.06.2020 12:23 Відповісти
Ты сам знаешь, что это чушь полная.
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05.06.2020 12:25 Відповісти
почем ком, ботва?
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05.06.2020 12:28 Відповісти
Я ж не Вольф Мессинг.
А почём? Просто, интересно.
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05.06.2020 12:30 Відповісти
Трактор в полі дир дир дир, і рюкзаков дригадир!
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05.06.2020 12:38 Відповісти
Вот! Это по-вашему.
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05.06.2020 13:06 Відповісти
отмазка на копейку. Примитив.
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05.06.2020 13:04 Відповісти
Секрет? Корпоративная тайна?
Ну, не хочешь говорить, не надо.
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05.06.2020 13:07 Відповісти
Очередной примитив от аваковского лизуна, типа "сам дурак" Вы еще тупее чем троли повара. Тема закрыта
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05.06.2020 13:09 Відповісти
Если стыдно, вали всё на меня.
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05.06.2020 13:12 Відповісти
После Майдана власть в МВД захватили те, кого нельзя было подпускать на пушечный выстрел» /Легенда УБОП Валерий Кур об Арсене Авакове и «реформе» МВД./
Нужно,заменить министра: на этой должности должен быть честный человек, а не представитель теневого бизнеса, привыкший работать только с таких позиций.

/Богдан Буткевич,/
В тему:
http://argumentua.com/stati/kak-ukrainskuyu-militsiyu-prevratit-v-nastoyashchuyu-politsiyu Как украинскую милицию превратить в настоящую полицию?
http://argumentua.com/stati/skolko-ni-rabotai-ty-gono-za-fasadom-novoi-politsii «Сколько ни работай, ты - го*но!». За фасадом новой полиции
http://argumentua.com/stati/u-nas-net-pravookhranitelnykh-organov «У нас нет правоохранительных органов»
http://argumentua.com/novosti/deputat-kotvitskii-zameshan-v-afere-generala-chebotarya-i-syna-avakova-skhemy Депутат Котвицкий замешан в афере генерала Чеботаря и сына Авакова
http://argumentua.com/stati/neprikasaemye-delo-ryukzakov-avakova Неприкасаемые: дело «рюкзаков Авакова»
http://argumentua.com/stati/arsen-avakov-mvd-i-sevruk-gpu-prodali-ugolovnye-dela-kaznokradov-semi-katsub Арсен Аваков (МВД) и Севрук (ГПУ) продали уголовные дела казнокрадов-семьи Кацуб?
http://argumentua.com/stati/arsen-avakov-pokryvaet-prestupnikov-iz-berkuta Арсен Аваков покрывает преступников из «Беркута»
http://argumentua.com/stati/arsen-avakov-stavka-na-prisposoblentsev-pochemu-ne-budet-raskryto-delo-sheremeta Арсен Аваков: ставка на приспособленцев. Почему не будет раскрыто «дело Шеремета»
http://argumentua.com/stati/arsen-avakov-ne-uidet-po-sobstvennomu-tak-kak-emu-pripomnyat-vse Арсен Аваков не уйдет «по собственному», так как ему припомнят все
http://argumentua.com/stati/arsen-avakov-dolzhen-uiti-i-vozmozhno-sest Арсен Аваков должен уйти. И, возможно, сесть
http://argumentua.com/stati/arsen-avakov-poluchaet-vzyatki-mestorozhdeniyami Арсен Аваков получает взятки месторождениями?
http://argumentua.com/novosti/okruzhenie-avakova-za-polgoda-poluchilo-v-polzovanie-mestorozhdeniya-v-trekh-oblastyakh-smi Окружение Авакова за полгода получило в пользование месторождения в трех областях
http://argumentua.com/novosti/avakov-protiv-sozdaniya-v-ukraine-natsionalnykh-dobrobatov Аваков против создания в Украине «национальных» добробатов
http://argumentua.com/novosti/avakov-opravdal-uvolennykh-so-skandalom-chinovnikov-iz-svoego-okruzheniya-oni-sakralnye-zher Аваков оправдал уволенных со скандалом из своего окружения:они-«сакральные жертвы»
http://argumentua.com/novosti/glava-mvd-avakov-kooruptsioner-leshchenko-obnarodoval-dokumenty Глава МВД Аваков - коорупционер. Лещенко обнародовал документы
http://argumentua.com/novosti/zhena-arsena-avakova-privatizirovala-zemlyu-byvshego-detskogo-ozdorovitelnogo-kompleksa Жена Арсена Авакова приватизировала землю детского оздоровительного комплекса
http://argumentua.com/novosti/smi-semya-avakova-zarabatyvaet-na-gaze-i-optimizatsii-nalogov Семья Авакова зарабатывает на газе и «оптимизации» налогов
http://argumentua.com/stati/voisko-arsena-ognestrelnye-podarki-avakova-premeram-deputatam-sudyam-i-prokuroram Войско Арсена. Огнестрельные подарки Авакова премьерам, депутатам, судьям и прокурорам
http://argumentua.com/novosti/avakov-darit-druzhkam-oruzhie-kotorogo-net-i-u-spetsnaza Аваков дарит дружкам оружие, которого нет и у спецназа
http://argumentua.com/novosti/avakov-pytaetsya-skryt-komu-razdaril-oruzhie-mvd-pistolety-avtomaty-i-pulemety Аваков пытается скрыть, кому раздарил оружие МВД: пистолеты, автоматы и пулеметы
http://argumentua.com/stati/chto-v-novykh-kopakh-ostalos-ot-starykh-mentov-pochti-vse Что в новых «копах» осталось от старых «ментов»? Почти все
http://argumentua.com/stati/ministr-vnutrennikh-del-eshche-i-moshennik Министр внутренних дел - еще и мошенник
http://argumentua.com/novosti/avtomaidan-trebuet-otstavki-avakova-raszvalil-mvd-i-pokryvaet-ubiits-foto «Автомайдан» требует отставки Авакова, он развалил МВД и покрывает убийц
http://argumentua.com/novosti/biznes-avakova-na-mvd-v-kieve-chislo-krazh-i-razboev-uvelichilos-vdvoe-v-kazhdom-raione-za-1 Результат бизнеса Авакова на МВД:в Киеве число краж и разбоев выросло вдвое за10 месяцев
http://argumentua.com/stati/attestatsiyu-militsii-na-zhitomirshchine-provodit-kriminalnyi-avtoritet-moskva Аттестацию милиции на Житомирщине проводит криминальный авторитет «Москва»
http://argumentua.com/stati/rassledovanie-ubiistv-aktivistov-maidana-valil-zyat-kivalova-i-sabotiruet-avakov Расследование убийств активистов Майдана «валил» зять Кивалова и саботирует Аваков
http://argumentua.com/novosti/vozvrashchat-korruptsionnye-aktivy-avakov-poruchil-skandalno-izvestnoi-zhene-korruptsionera- Возвращать коррупционные активы Аваков поручил жене коррупционера
http://argumentua.com/novosti/v-dele-brsm-avakov-sdal-rukovodstvo-gpu-s-opozdaniem-na-god В деле «БРСМ» Аваков «сдал» руководство ГПУ с опозданием на год
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05.06.2020 12:29 Відповісти
И це все допустив вяликий рехформатор Пеця, брехав виходить Пеця про реформи?
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05.06.2020 13:41 Відповісти
то , о чем говорит Аваков , уличает его в том,что оно случилось благодаря тому,что он такой министр
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05.06.2020 12:29 Відповісти
сравнение с 1961 годом?! какой имбецил готовил графики?
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05.06.2020 12:30 Відповісти
Потрібно порівнювати число злочинів на тисячу населення, а не інтегрально по країні. Бо в 1961 році населення було відсотків на 10 більше, ніж тепер.Тому і злочинів тоді було більше. І кількість правоохоронців тоді і зараз на тисячу населення потрібно враховувати при розгляді розкриття злочинів. Тобто надана статистика у звіті не може слугувати підставою для висновків про ефективність поліції. Навмисно це зроблено чи просто помилково, то інше питання.
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05.06.2020 13:58 Відповісти
А есть ли уже кандидатура вместо Авакова? Эти зебилы могут и могилева поставить или такого же.
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05.06.2020 12:35 Відповісти
пропонуєте ввести царя з дворянами аби не паритися з вибором?
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05.06.2020 12:56 Відповісти
"Большинство личного состава привлекалась к мероприятиям по противодействию распространения коронавируса - от санитарных постов до розыска лиц, больных коронавирусом, которые самовольно оставляли больницы."
та мы видели
Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні, - повний звіт Авакова в Раді - Цензор.НЕТ 3259
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05.06.2020 12:35 Відповісти
Неефективність і безвідповідальність - сьогоднішній девіз мусарні .
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05.06.2020 12:55 Відповісти
Як було при Петі - так і залишилось.
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05.06.2020 13:42 Відповісти
А шо там з бурштином?
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05.06.2020 12:58 Відповісти
...якби проблема була в Авакову, то проблем би не було...)
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05.06.2020 13:03 Відповісти
Авакян = преступность+мафия
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05.06.2020 14:08 Відповісти
аваков лейтмотивом выступления сделал тезис о том, что полиция есть срез общества, с аналогичными недостатками и пороками, характерными для населения в целом. но позвольте - при трудоустройстве в полицию производится жесткий отбор, именно для того, чтобы не допустить в ряды "безупречных" полицеских взяточников, садистов и просто тупых людей. и если таковые все-таки в полицию попадают, то не из-за того, что аналогичный процент "дефектов" и среди остального населения, а потому, что отбор был произведен халатно и даже преступно. или имел место подкуп. морозится арсен, стебется над нами, как бы говоря: "ну и х.ли вы мне сделаете?!"
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05.06.2020 14:24 Відповісти
Когда 90% уволенных за нарушения ментов восстановилось через суды, что в принципе невозможно без больших денег и мощной крыши на самом верху, т.е. без министра МВД, уже тогда надо было за это увольнять Авакова и начальника полиции Князева. Самый главный недостаток руководства страны отсутствие принципиальной позиции по таким вопросам, у них я так понимаю одна позиция -"если очень хочется,то можно". У нас не руководство страны, а сообщество "кисельных барышень", а их руководство-это "манная каша".
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05.06.2020 14:36 Відповісти
Поиздевался, помочил политпроституток в Раде, и отбыл посмеиваясь. А те обтерлись и дальше в погоню за денюшкой.
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05.06.2020 14:38 Відповісти
Фундаментальний життєвий принцип мєнтів: як би зробити так щоб не робити нічого і за це не понести відповідальність, а отримати надбавку до зарплати.
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05.06.2020 14:47 Відповісти
Жванецкого вспомнил - "А уж фраза: "Я вами руководил, я отвечу за все" - прямо колом в горле стоит. А такая: "Мне не дорого мое место, дорого наше дело" - получается только по частям."
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05.06.2020 14:54 Відповісти
Оставьте уже Авакова в покоя!..Единственно кто действительно все эти годы занимается делом и реформами МВД! А так же кто еще остался от прошлого Президента- здорового человека!..............
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05.06.2020 15:06 Відповісти
Насмешил. Ты где то 6 лет был без связи с миром?
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05.06.2020 16:09 Відповісти
Нимагу тебя лайкнуть, руки от смеха по клаве не попадают)
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05.06.2020 19:39 Відповісти
Авакоff! Давай уходи. На пенсии будешь рюкзаками заниматься.
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05.06.2020 15:27 Відповісти
Ага. Шить их, на зоне!
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05.06.2020 16:10 Відповісти
Он не сможет, так как полностью атрофировался от полезных дел, кроме как каверкать по бумажке украинску мову и брать дань ничего не умеет уже.
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06.06.2020 00:06 Відповісти
Очередное бла-бла-бла.... проглотили ?
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05.06.2020 15:30 Відповісти
---Така наївність ...Наші суди...мінтура...прокуратура---- путінська агентура / була і є/ Щоправда .додатково . оплачується і за нас кошт А в підмосков* ї кожного ментовського кілера вбивцю .чи гвалтівника .заздалегідь. чекає надійна пристань... Так що і аваков і ЗЕ- скалозуб---це керовані болванчики . які нічого НЕ верішують ... Згадайте всесильного проффессора моріарті і той був безпомічний /коли московське ракло дало вказівку на відстріл майданівців.../ Лише спромігся . голосом кострата проволати : " Ос...та...но...ви...тесь !!! " Отож НЕ варто метати перли адресу пігмеїв . які нічого НЕ вирішують !!!
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05.06.2020 16:03 Відповісти
Аваков не упомянул, что https://www.youtube.com/watch?v=uJhGWO_WCT0&feature=youtu.be одна из сторон, участвовавших в перестрелке, была под его непосредственной крышей! Поэтому, все кто нужно, сейчас официально идут по хулиганке!
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05.06.2020 16:08 Відповісти
Полиция под руководством Авакова превратилась в сборище убийц, насильников и лжеобвинителей. https://www.youtube.com/watch?v=VHeBs3PADpM Вот очередной случай, когда действующий сотрудник МВД был пойман в составе группы убийц и разоблачен СМИ . От Авакова никакой реакции. Он в теме.
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05.06.2020 16:19 Відповісти
Хорош слухати байки злочинців при владі!
https://www.youtube.com/watch?v=ACjdAqwUlfg Двоє чоловіків вчинили спробу самоспалення через свавілля мусорів Авакова. Київ, 05.06.2020
Авакова геть!
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05.06.2020 16:49 Відповісти
1/ Аваков go home: Благодаря бездеятельности по реформации полиции, так и не вытявнувшей ее из мусарни, Аваков должен быть люстрирован первым и выгнан с позором.

2/ Зе со свитой в строю стоящей: Сегодня кризис власти не только Зе. Зебилы все провалили и их, и ОПЗЖ, и бабушки Юли стратегия реваншизма и впихивания Украины в совок всем ясна.

3/ Порох и реальная оппозиция: Это новое - первая их грубая ошибка . Вот и все кандидаты, за кого можно еще было голосовать, стали огурцами солеными. Последними в бочке закисли Порох с ЕС.
Кризис оппозиции, а именно: Пороха и, как оказалось, ручным ЕС. Почему? Потому что команда Пороха - ЕС покрывает Авакова, несогласившись подписать лист за отставку последнего. Я еще помню убийство Саши Билого в 2014-м году. А сколько менты убили, изнасиловали, покалечили людей при Авакове. Порох, ты, что не понимаешь этого? Ты покрываешь того, кто покрывает убийц во власти, делая насилие над украинцами легитимным. Не понимаешь?
Поддержкой преступно бездеятельного главного мента Порох добьется потери своего и ЕС рейтинга. Сейчас позиция ЕС и Пороха - это предательство украинского народа. Равное тому предательству, которое было совершено националистами Скорик, Черняк и др. по отношению к лидеру нации - Вячеславу Чорновилу.
С сегодняшнего дня, к сожалению, в ВР все огурцы соленые.
4/ Блогеры: Вы же понимаете, что Порох сделал роковую ошибку. Не позно исправить. Включите мозги и совесть.
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05.06.2020 17:04 Відповісти
Язиком ще ніхто правди не сказав.
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05.06.2020 17:49 Відповісти
А тим часом. Вчора московсько фашистська загарбницька армія найманців Вагнера була вщент розгромлена у Лівії , недобитків добивають лівійські громадяни всім чим можуть , взяті величезні трофеї зброї та техніки, Московсько -фашистські недобитки разом зі своїми наймитами та попихачами, втікають з Лівії. Всіма можливими шляхами, в тому числі недавно перекинуті з Сирії літаки вже втекли. Фашистська загарбницька Московія , повністю розбита у Лівії . В місті Тархуна сьгодні був парад розбитої москальскої техніки. В лікарні виявлено більше сотні трупів цивільних жінок та дітей в тому числі , без внутрішніх органів. Лівійці все документують і готують позов у міжнародний трибунал. Більше є на відео з сайту. https://twitter.com/i/status/1268901221726924801
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05.06.2020 17:50 Відповісти
Зеленский боится этого бандита Авакова.
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05.06.2020 18:12 Відповісти
у високих колах зовсім іншої думки про авакова. Його вважають дуже цілеспрямованим, твердим та незалежним, а ні від бєні, а ні від Пороха, а ні від інших крутеликів в нашій країні. Але має відношення до харківського криміналітету.
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05.06.2020 23:03 Відповісти
может сдать бубочку?
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06.06.2020 00:08 Відповісти
360-000!!!!! На 40млн!!! Кто их кормит? Или где они кормятся (Преображенский).
Пи..ц
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05.06.2020 19:50 Відповісти
Мусорок рассказал о кучке мусора.
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05.06.2020 21:42 Відповісти
Чому а ні пари з вуст про стрілянину в Новоцелиці ??????
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05.06.2020 22:57 Відповісти
Кое кто не любит Авакова за срыв фальсификаций на президентских выборах.
"Сетку" поломали кое-кому.
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05.06.2020 22:59 Відповісти
Давай, Аваков, не бреши. Наприклад, Кагарлик. Це відветий маніакальний кримінал, який робили твої покидьки. Якби у них були хоч якісь ТВОЇ гальма, то ці покидьки десять разів подумали би робити це, чи не робити. Гальмів не було. Значить, вони це робили раніше і не раз. Це їх ЗВИЧАЙНА практика. І якщо Аваков не йде у відставку, значить через деякий час це буде мати повторення. Аваков гниє з голови. Отже, потрібно відрубати... А ви, що думали?
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05.06.2020 23:09 Відповісти
Давай, Аваков не бреши. Наприклад, Бровари. Це відвертий кримінал за розподіл сферами впливу у "бізнесі" первезень у напрямку Бровари - Київ - Бровари. Там кожень день відмивається бабліще, що не потрапляє в бюджет країни. Тому там почалася війна між перевізниками. Аваков цього не знав? Дитячі уявлення. Ну, а якщо і не знав, то тим більше - НАФІГ у відставку. Але він про це знав і можливо навіть керував цією мафією, заплющуючи свої очі. Мафія в Броварах відкрито існує років вже з ДВАДЦЯТЬ. Стрілялки вже не раз були. Аваков бреше, що нічого про це не знає. У мене виникає запитання. Хто організатор, його аваков-мать???!!!
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05.06.2020 23:29 Відповісти
Преступность в Украине сейчас превзошла уровень 90-х, скатилась до уровня бандитизма, но бороться с ней некому.
сегодня уровень организованной преступности в стране "поднялся до такой степени высоко, что он превзошел 90-е".
Также, Валерий Кур отметил, что справляться с ней некому, так как реальных профессионалов в правоохранительных органах осталось очень мало.

"Их (профессионалов) очень мало и они еле-еле справляются. Я думаю, что некому делать, никакой реформы нет. Некому справляться с борьбой с преступностью. А она упрощается. До примитивизма. Сегодня не классифицируется она, не превращается в очень изысканную, сложную, она упрощается. Бандитизм. Самый простой.

Есть два человека, есть оружие. Все, можно идти грабить что угодно. Население за двадцать долларов. Или какой-то банк за тысячу долларов".
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06.06.2020 00:07 Відповісти
Отчёт напомнил картонную тюрьму и её начальника из фильма Ва банк 2
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06.06.2020 07:59 Відповісти
https://112.ua/obshchestvo/poryadka-10-vorov-v-zakone-so-vsego-mira-nahodyatsya-v-ukraine-538581.html Порядка 10% "воров в законе" со всего мира находятся в Украине потому, что Аваков, который не хочет добровольно идти в отставку, создал для воров в законе комфортные условия пребывания в Украине и наверное берёт за это деньги.
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06.06.2020 08:51 Відповісти
нормальному мужику (тем более милиционеру , ведь они на ступеньку выше чем просто нормальные мужики ,ну по закону) было бы стыдно заходить вечером на цензор , читать про себя гадости , мнения людей и выступать в раде, и все таки цепляться за кресло
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06.06.2020 09:35 Відповісти
 
 