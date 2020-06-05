Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні. ІНФОГРАФІКА

Глава МВС Арсен Аваков під час свого звіту у ВР надав народним депутатам інформацію про резонансні кримінальні події в Україні за останні дні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Текст звіту глави МВС Арсена Авакова перед депутатами ВР подаємо у повному обсязі та в оригінальній редакції:

"У своєму виступі я надам вичерпну інформацію щодо резонансних кримінальних подій останніх днів. Вважаю вкрай важливим акцентувати увагу на фактах замість пліток та інсинуацій, якими певні політичні сили намагаються заповнити інформаційний простір.

Але спочатку хочу подякувати Верховній Раді, депутатам цього та минулого скликання. Ми цього тижня запустили систему автоматичної фотовідеофіксації, над якою працювали разом із Парламентом не один рік!

І вже за перші дні маємо позитив – кількість порушень швидкості знижується щодня. Вважаю, що це принципово важливий для суспільства показник спільної результативної роботи!

А тепер - до резонансних питань.

У Міністерстві внутрішніх справ працює 360 тисяч осіб, у Національній поліції – 132 тисячі.

І МВС, і Нацполіція є відображенням, зрізом та плоттю від плоті українського суспільства. Серед нас є герої, трудяги, і, нажаль, ті, хто порушує Закон.

У будь-якому суспільстві, у кожній поліції світу зустрічаються негативні, резонансні події.

Але принципово важливо, як система МВС реагує на ці події: не покриває, не потурає, не намагається приховати, а діє швидко, жорстко, реагує відповідно до Закону.

У відділу поліції Кагарлика стався ганебний інцидент, коли поліцейські застосували тортури, нанесли побої та зґвалтували жінку. Негідників було негайно затримано, інформація передана до ДБР. Це факти.

У ці дні багато хто скористався нагодою і атакував поліцію – у тому числі і в цій залі - підтасовуючи факти та транслюючи суспільству відверту брехню.

Те, що відбулося у Кагарлику – неприпустимо і потребує самої жорсткої реакції, яка і послідувала з боку поліції.

Але використовуючи абсолютно неприпустимий інцидент, у якому брали участь поліцейські, дехто намагається проводити аналогії з подіями у Врадіївці у 2013-м році.

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Однак зараз ситуація принципово інша!

"Врадіївку" намагалися приховати. Ми не приховували нічого. Двох негідників негайно затримали, а до міста події було викликано слідчу групу ДБР. Відділ поліції розформований, поліцейських виведено за штат. Наступного ж дня, зранку, поліція оприлюднила інформацію для суспільства.

Хочу надати вам хронологію подій в Кагарлику:

о 18:46 у неділю 24 травня в Обухівський відділ поліції надійшло повідомлення з лікарні про насильство і тортури щодо потерпілої;

о 19:15 правоохоронці встановили особи підозрюваних у злочині працівників поліції;

о 19:40 підозрюваних затримано; вжиті оперативні заходи для збереження слідів на місці злочину; викликана слідча група Державного бюро розслідувань;

25 травня о 8:00, у понеділок, Голова Національної поліції Ігор Клименко підписав наказ про розформування Кагарлицького відділу поліції, відсторонення всього його керівництва, а також начальника Обухівського районного відділу поліції;

о 10:23 ранку понеділка прес-служба Національної поліції зробила заяву про факт насильства і тортур та про затримання підозрюваних.

Зараз розслідування проводить Держбюро розслідувань при повному сприянні з боку Національної поліції. Крім того, Нацполіцією проводиться власне службове розслідування. Кагарлицькій відділ поліції повністю розформований. 60 працівників поліції виведено за штат. Ступінь участі, покарання і можливість подальшого проходження служби по кожному з них буде досліджуватися окремо.

По-іншому система працювати і не повинна! Ми миттєво відреагували, і крім того – зробили суттєві висновки щодо недоліків в роботі інспекції з особового складу Нацполіції.

За підсумками аналізу цього інциденту та сумісного засідання із Комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності прийняти певні рішення, щодо введення додаткових функцій інспекції з особового складу Нацполіції. Зокрема:

в усіх підрозділах поліції буде запроваджено систему "Custody Records", тобто повну відеофіксацію слідчих дій;

буде повністю переглянуто кадровий склад інспекції з особового складу, до складу інспекції будуть залучені працівники з досвідом роботи в оперативних підрозділах;

буде підвищено заробітну плату та матеріально-технічне забезпечення інспекції: автомобілі для перевірок, засоби фіксації порушень (бодікамери тощо);

буде надано право перевіряти будь-які підрозділи, служби, окремих працівників під час несення служби, в будь-який час доби;

при професійному відборі кандидатів на службу в поліцію буде проводитися додаткове психологічне обстеження за новітніми методиками щодо виявлення прихованих ознак агресивності та девіантності поведінки.

Також запобіжником від свавілля "брудних поліцейських" є ефективна робота внутрішньої безпеки.

Нажаль, як я вже казав, - поліція є відображенням суспільства із усіма його особливостями. Але ми системно боремося за якість особливого складу поліції, у тому числі жорсткими методами діяльності внутрішній безпеки.

За 2019-2020 роки за матеріалами Департаменту внутрішньої безпеки:

розпочато 1037 кримінальних проваджень відносно поліцейських, у яких повідомлено 482 підозри. Це майже 2 кримінальні провадження та 1 підозра на день;

складено 1206 адміністративних протоколів відносно поліцейських за порушення антикорупційного законодавства - 2,5 протоколи щоденно;

проведено 4622 цільові перевірки, за результатами яких 2724 особи притягнуто до дисциплінарної відповідальності - нажаль, щоденно п’ять-шість поліцейських отримують покарання;

звільнено 178 осіб - кожного тижня звільняється по негативним мотивам 2-3 працівники поліції.

Підкреслюю, що саме за матеріалами Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції Державним бюро розслідувань відкриваються до 90 відсотків проваджень відносно правоохоронців!

Однак, не можна забувати, що в поліції працюють десятки тисяч поліцейських, які вірно служать Україні, захищають Закон, розкривають злочини і виконують бойові завдання в зоні ООС, ризикуючи життям і здоров'ям.

Тому я звертаюся до вас із закликом не звинувачувати огульно весь 130-тисячний колектив через декілька негідників. Переважна більшість поліцейських – гідні люди, вірні Присязі!

21 травня 2020 року від ворожої міни під селом Трьохізбенка Луганської області загинув Сергій Губанов. Він був із тих правоохоронців Луганщини, який не зрадив присязі, пройшов полон, тортури сепаратистів, брав участь у боях за звільнення українських міст від окупантів, був командиром патрульного батальйону особливого призначення МВС "Луганськ-1". Нагороджений орденом Богдана Хмельницького та отримав звання Героя України (посмертно).

Кілька днів розділяє ці дві події: коли достойний поліцейський героїчно служив та загинув за Україну, та коли два негідника вчинили ганебний злочин. Герой не виправдовує злочинців, але й вони не мають очорнити його подвиг і усю поліцію!

Усього за останні шість років під час виконання службових обов'язків загинуло 175 поліцейських.

Саме вони, та тисячі́ інших достойників, які цілодобово несуть службу гідно й чесно, - є обличчям нашої поліції!

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Тепер хочу доповісти про хід розслідування подій у Броварах.

Важливо зрозуміти, і тут треба говорити відверто, що перестрілка стала наслідком непрозорості й корупції у сфері державного контролю щодо видачі дозволів на транспортні перевезення в Київській області. Це штучно створений конфлікт між перевізниками з Броварів і перевізниками з Вінниці та Києва на ґрунті тіньових розрахунків, який 29 травня переріс у стрілянину.

Поліція оперативно, протягом кількох хвилин прибула на місце, зупинила конфлікт й встигла "на гарячому" затримати 11 підозрюваних.





Згодом на шляху до Вінниці, за місцем проживання та роботи було затримано ще понад два десятки підозрюваних з числа учасників.

У понеділок 1 червня поліція провела ряд дій, у результаті яких у Києві, Броварах та Ірпіні затримано ще 13 осіб, включаючи ватажка – кримінального авторитета на прізвисько "Віха", він же "Журавель". Усі вони брали участь у перестрілці під виглядом місцевих перевізників.





Станом на ранок п’ятниці:

67 осіб, причетних до стрілянини, встановлено;

44-м повідомлено про підозру (у тому числі – 5 заочно);

39 особам обрані запобіжні заходи:

29 – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави;

2 – тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави;

5 – цілодобовий домашній арешт на 60 діб;

3 – домашній арешт у нічний час

Мені дещо шкода цих молодих людей, які за житло, їжу та 800 гривень у день потрапили під арешт і, ймовірно, отримають реальний термін ув'язнення за участь в організованому злочинному угрупуванні.

Але іншої реакції у нас не буде! Якщо комусь здається, що він знову готовий повернутиу наше життя традиції "бандитських договорняков", кримінальних розборок й атмосферу страху, ми будемо відповідати дуже жорстко, з усією силою Закону. Нехай потім не дивуються!

Я вважаю, що поліцейські адекватно і грамотно відреагували на ситуацію 29 травня у Броварах.

Однак, є певні претензії до деяких працівників і керівників підрозділів щодо можливої превенції цієї ситуації та оперативних служб. Тому відносно деяких з них Головою Нацполіції вжито дисциплінарних заходів, аж до відсторонення від займаних посад. І це - нормальна робоча ситуація, професійні дії і компетенція Голови Національної поліції.

Ми вдячні команді прокурорів, які підтримали принципову позицію звинувачення з даного питання, а також суддям Броварського суду, які зайняли безкомпромісну позицію.

Сподіваюся, що за результатами розслідування винні отримають настільки ж справедливе покарання!

Разом з тим, ми, з членами Кабінету Міністрів, Прем'єр-міністром ініціювали питання посилення контролю за дотриманням правил пасажирських перевезень та правил ліцензування. Необхідно зробити їх прозорими, а контроль - жорстким, принциповим, щоб не було "чорних"грошей, якими буде фінансуватися кримінал.

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Тепер кілька слів про поточну криміногенну ситуацію загалом.

Найпоказовіші дані - кількість убивств, як-то кажуть "Труп не приховаєш!"

Ось статистика кількості вбивств, починаючи із 1961 року – цей слайд ясно показує динаміку і спростовує інсинуації щодо нібито "в нас зараз ситуація гірше, ніж у 90-х". Це зовсім не так!

Якщо ж порівнювати показники за 4 місяці 2019 року і 2020 років, то ми бачимо, що кількість злочинів не зростає:

кількість убивств (495/481) знизилася на 2,8 відсотків;

Тяжких тілесних ушкоджень(649/541) – на 16,7 відсоток;

Тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками (189/158) – на 16,4 відсотка.

Але важливі не тільки сухі цифри, що відображають "температуру" кримінальної ситуації, - показник якості роботи поліції ще й рівень розкриття злочинів.

Розкриття вбивств у 2020-му році складає 92%;

Тяжких тілесних ушкоджень - 92%;

Тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками - 91%;

Зґвалтувань - з 86-ти до 91%.

Ми бачимо вражаючу позитивну динаміку і це відповідь тім, хто огульно заявляє, що в нас нібито нічого не змінюється, що люди, які працюють у поліції та МВС не достигають успіху у реформуванні. Робота Національної поліції якісно змінюються рік від ріку, але таки окремі випадки, як той, що відбувся у Кагалику, показують, що рецидиви, нажаль, відбуваються. І дуже важливо на них адекватно і правильно реагувати.

І щодо цієї теми на останок хочу підкреслити ще дещо.

Ми провели аналіз соціального статусу осіб, які вчинили вбивства та зґвалтування за останні повтори роки. Серед тих, чиї злочини доведено й справи передано до суду - є приватні підприємці, військовослужбовці, керівники підприємств, установ та організацій, лікарі, ITшники, голови громадських організацій, адвокати і навіть священнослужителі! Тобто професія не є маркером злочинця!

Повертаючись до актуальних подій останнього часу, хочу нагадати, що ми, як і обіцяли, спільно з Міністерством цифрової трансформації в запланований термін ввели в дію цифровий образ ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон в рамках проекту "ДІЯ".

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І остання новела, про яку я вже коротко згадував - введення з 1 червня автоматичної фіксації порушень ПДР.

Метою впровадження системи є зниження рівня аварійності на дорогах держави та зменшення кількості ДТП з тяжкими наслідками. За роки незалежності нашої країни в ДТП загинуло понад 174 тисячі осіб та травмовано більше 1 млн. 200 тисяч осіб.

Окремо хочу зупинитися на роботі працівників МВС у період епідемії. З самого початку наші рятувальники, поліцейські, прикордонники, нацгвардійціта лікарі були і залишаються на передовій боротьби з COVID-19.

Більшість особового складу залучалася до заходів щодо протидії розповсюдженню коронавірусу – від санітарних постів до розшуку осіб, хворих на коронавірус, що самовільно залишали лікарні.

Працівники МВС – другі за ступенем ризику та по факту зараження після лікарів. Багато в чому завдяки зусиллям МВС Україна проходить епідемію в лайт-режимі в порівнянні з багатьма іншими країнами, включаючи наших найближчих сусідів.

Шановні колеги!

Я думаю, що представлена мною інформація дає вам розуміння щодо здатності системи МВС та Національної поліції швидко й ефективно реагувати на будь-які виклики - від реагування на злочини у лавах поліції до епідемії та бандитських перестрілок!

Саме тому, не зважаючи на війну і складну соціально-економічну ситуацію в країні, а також популізм деяких політичних сил, що спекулюють на недоліках та труднощах, таки прикрі випадки, як у Кагарлику, - підрозділи МВС впевнено залишаються серед лідерів за рівнем довіри суспільства.



Інфографіка: сайт МВС

За даними найбільших незалежних соціологічних служб, зокрема Українського центру економічних та політичних досліджень імені Разумкова, на лютий 2020 року рівень довіри до підрозділів системи МВС становить:

Національна поліція – 43,7%

Національна гвардія України – 60%;

Держслужба з надзвичайних ситуацій – 65%;

Державна прикордонна служба – 60%;

Це дуже високі показники і для нас це найвища відповідальність, яку неможна ошукати!