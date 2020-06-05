Польща очікує на рішення "Нафтогазу" щодо торгівлі газом зі США, - посол Ціхоцький
На початку вересня минулого року було підписано польсько-українсько-американський меморандум із продажу газу США через Польщу в Україну, і зараз Варшава очікує на рішення компанії "Нафтогаз України" у зв'язку з цим, заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.
"Є справа торгівлі газом, дуже цікава. Ми домовилися про польсько-українсько-американський меморандум, підписаний США на початку вересня минулого року, з торгівлі газом США через Польщу до України. Але тривають якісь паралельні розмови "Нафтогазу" з "Газпромом", і ми очікуємо, який напрям українська компанія вирішить обрати: купівлі у Росії або торгівлю через Польщу", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України на засіданні в середу схвалив меморандум із Louisiana Natural Gas Exports про можливе постачання LNG зі США до України і розвиток газової інфраструктури з Польщею.
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Конкретні ІНДИКАТОРИ.
Перенесення на східний кордон України точок передачі газу від Газпрому європейським покупцям;
Розблокування експорту газу з Росії незалежними від Газпрому видобувниками;
Розблокування транзиту газу з Середньої Азії;
компенсація за втрати по контрактах з боргами Росукренерго.
Збільшення власного видобутку газу.
«17,3 млрд дол може становити загальна вигода для України від активних дій у подальшому протистоянні з Газпромом та отримання компенсації за схеми Росукренерго»
Це дуже конкретні індикатори. Не протистояння Росії - це підігрування Росії.
Коли не збільшується власний видобуток газу - це теж підігрування Росії.
Коли існує неефективна діяльність національної компанії - це підігрування Росії.»
«Відсутність позитивного результату від цих дій, не кажучи вже про просто відсутність цих дій, і буде проявом проросійських позицій.» (5)
Разве пиар на проблемах Северного потока -2, трудоустройство молодого дипломата, которой почему-то не нашлось места по профессии в Министерстве Иностранных дел Украины, фотосессии на фоне «Мрія» - самого большого самолета в мире и прочие информационные поводы от НАК Нафтогаз Украины может подменить практическую работа над достижение обозначенных Юрием Витренко целей ?