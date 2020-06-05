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Новини Газова війна
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Польща очікує на рішення "Нафтогазу" щодо торгівлі газом зі США, - посол Ціхоцький

Польща очікує на рішення

На початку вересня минулого року було підписано польсько-українсько-американський меморандум із продажу газу США через Польщу в Україну, і зараз Варшава очікує на рішення компанії "Нафтогаз України" у зв'язку з цим, заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

"Є справа торгівлі газом, дуже цікава. Ми домовилися про польсько-українсько-американський меморандум, підписаний США на початку вересня минулого року, з торгівлі газом США через Польщу до України. Але тривають якісь паралельні розмови "Нафтогазу" з "Газпромом", і ми очікуємо, який напрям українська компанія вирішить обрати: купівлі у Росії або торгівлю через Польщу", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України на засіданні в середу схвалив меморандум із Louisiana Natural Gas Exports про можливе постачання LNG зі США до України і розвиток газової інфраструктури з Польщею.

Також читайте: Нові санкції США проти "Північного потоку-2" остаточно зупинять будівництво російського газопроводу, - "Нафтогаз"

Автор: 

газ (10412) Нафтогаз (4409) Польща (8489) США (22614) Цихоцький Бартош (40)


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Топ коментарі
+17
Зеленое стадо выберет первый вариант...закупки в паРаше...это же очевидно...
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05.06.2020 12:37
+11
Не все в этой жизни определяется ценой. 5 лет покупки по реверсу показали кацам, что они нас своим газом на колени не поставят.
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05.06.2020 12:45
+7
речь не о том чей газ. Речь о том, у кого покупать. Посмотрите историю 2000-х годов. Практически с началом каждого года, в разгар зимы Россия отключала газ. И в конце концов это вылилось в подписание совершенно безумного, катастрофичного по своим последствиям для Украины, договора с Россией.
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05.06.2020 12:57
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Зеленое стадо выберет первый вариант...закупки в паРаше...это же очевидно...
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05.06.2020 12:37 Відповісти
Нужно брать там где выгодней, Петя 5 лет покупал по реверсу а соя все доказывала что это уже не кацапский газ, так какие теперь вопросы.
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05.06.2020 12:43 Відповісти
Не все в этой жизни определяется ценой. 5 лет покупки по реверсу показали кацам, что они нас своим газом на колени не поставят.
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05.06.2020 12:45 Відповісти
речь не о том чей газ. Речь о том, у кого покупать. Посмотрите историю 2000-х годов. Практически с началом каждого года, в разгар зимы Россия отключала газ. И в конце концов это вылилось в подписание совершенно безумного, катастрофичного по своим последствиям для Украины, договора с Россией.
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05.06.2020 12:57 Відповісти
Почему Польша отказалась покупать у раши?
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05.06.2020 12:58 Відповісти
***** продаватиме газ по одній гривні, аби тільки ми залежали від кацапії.
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05.06.2020 13:10 Відповісти
"Дружба" с белорусами показала, что гнилое кацапское нутро по-любому вылезет. Бесконечно торговать суверенитетом не получилось даже у хитросделаного Баьцки.
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05.06.2020 13:35 Відповісти
Гнидо кацапська, я тобі трохи поясню засади економіки торгівлі газом. Якщо поляки отримують газ за формулою "плати і можеш не брати", то їм вигідніше брати, бо і так заплачено. Але їм цього забагато. І замість того, щоб не залишати газ кацапам чи не випускати його у повітря, можна подарувати Україні. Ось і вся історія з реверсним газом.
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05.06.2020 13:44 Відповісти
Естественно Польша хочет заработать на разжижении и транспортировке, но сейчас цена газа очень низкая и многие страны отказываются от американского СПГ, даже с выплатой неустойки.
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05.06.2020 12:40 Відповісти
Litva kupila iskliucytelno amerikanski gaz proslom mesiace poskolku cena na mnogo desevle cem gazproma.
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05.06.2020 12:46 Відповісти
назови одну из этих многих стран
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05.06.2020 12:47 Відповісти
Litva na 100% zakupila zyzeni gaz proslom mesiace s ameriki izza ceni.Eto zakupili privatnyje kompaniji kotorim glavnoje cena
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05.06.2020 12:49 Відповісти
https://kurs.com.ua/novost/175178-evropa-otkazivaetsja-ot-amerikanskogo-gaza
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05.06.2020 12:51 Відповісти
ты бы ещё ссылку на Русвесну дал )))
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05.06.2020 12:57 Відповісти
А что не так, это украинский сайт.
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05.06.2020 13:35 Відповісти
ну да, укрАинский,

на котором напечатана статья от РИА Новости, которой руководит Киселёв
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05.06.2020 13:46 Відповісти
я бы таким гнидам, как ты, распространяющим пропаганду кремля, пальцы на руках выдёргивал
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05.06.2020 13:05 Відповісти
Я бы таких идиотов как ты кастрировал чтоб не плодились.
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05.06.2020 13:41 Відповісти
Польща очікує на рішення "Нафтогазу" щодо торгівлі газом зі США, - посол Ціхоцький - Цензор.НЕТ 3802
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08.06.2020 22:58 Відповісти
А все почему?
Польша ожидает решения "Нафтогаза" относительно торговли газом с США, - посол Цихоцкий - Цензор.НЕТ 34
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05.06.2020 12:42 Відповісти
teper gaz mozno kupit ocen diosevo s Ameriki bylo tolko zelanyje.Liubom sluce rynok dolzen bit otkryt desiovomu gazu
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05.06.2020 12:43 Відповісти
сейчас зелёный смарчёк позвонит ***** и проконсультируется.
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05.06.2020 12:45 Відповісти
Поляки все правильно делают. Поставки газа должны быть диверсифицированы. Чтобы всегда была возможность выбора лучшего поставщика. А "лучший" это не только тот, кто продает сию минуту дешевле, а тот который за дешевый газ не забирает кусок нашей территории
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05.06.2020 12:47 Відповісти
Как "Нефтегаз" может обидеть "Газпром" ? Для чего тогда Юрия Витренко всей стаей гоняли!? Юрий Витренко поставил Нефтегазу цели...

Конкретні ІНДИКАТОРИ.

Перенесення на східний кордон України точок передачі газу від Газпрому європейським покупцям;
Розблокування експорту газу з Росії незалежними від Газпрому видобувниками;
Розблокування транзиту газу з Середньої Азії;
компенсація за втрати по контрактах з боргами Росукренерго.
Збільшення власного видобутку газу.
«17,3 млрд дол може становити загальна вигода для України від активних дій у подальшому протистоянні з Газпромом та отримання компенсації за схеми Росукренерго»
Це дуже конкретні індикатори. Не протистояння Росії - це підігрування Росії.
Коли не збільшується власний видобуток газу - це теж підігрування Росії.
Коли існує неефективна діяльність національної компанії - це підігрування Росії.»
«Відсутність позитивного результату від цих дій, не кажучи вже про просто відсутність цих дій, і буде проявом проросійських позицій.» (5)

Разве пиар на проблемах Северного потока -2, трудоустройство молодого дипломата, которой почему-то не нашлось места по профессии в Министерстве Иностранных дел Украины, фотосессии на фоне «Мрія» - самого большого самолета в мире и прочие информационные поводы от НАК Нафтогаз Украины может подменить практическую работа над достижение обозначенных Юрием Витренко целей ?
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05.06.2020 12:58 Відповісти
Скорее всего зебилы выберут проверенное направление (кучмовское): "одной-жопой-на-двух-стульях-сидение"
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05.06.2020 13:04 Відповісти
Надо покупать американский газ, но потом не надо скулить, как с зелёной энергетикой.
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05.06.2020 13:43 Відповісти
Только поржать.
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05.06.2020 14:03 Відповісти
 
 