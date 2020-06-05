Польща очікує на рішення "Нафтогазу" щодо торгівлі газом зі США, - посол Ціхоцький

На початку вересня минулого року було підписано польсько-українсько-американський меморандум із продажу газу США через Польщу в Україну, і зараз Варшава очікує на рішення компанії "Нафтогаз України" у зв'язку з цим, заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

"Є справа торгівлі газом, дуже цікава. Ми домовилися про польсько-українсько-американський меморандум, підписаний США на початку вересня минулого року, з торгівлі газом США через Польщу до України. Але тривають якісь паралельні розмови "Нафтогазу" з "Газпромом", і ми очікуємо, який напрям українська компанія вирішить обрати: купівлі у Росії або торгівлю через Польщу", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України на засіданні в середу схвалив меморандум із Louisiana Natural Gas Exports про можливе постачання LNG зі США до України і розвиток газової інфраструктури з Польщею.

Також читайте: Нові санкції США проти "Північного потоку-2" остаточно зупинять будівництво російського газопроводу, - "Нафтогаз"