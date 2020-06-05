Від початку пандемії в Києві на COVID-19 захворіли майже 270 дітей - від немовлят до підлітків, - Кличко

У столиці на коронавірус хворіє багато дітей. Загалом за період пандемії в столиці захворіли майже 270 дітей - 8% від загальної кількості інфікованих.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"У Києві хворіє багато дітей. За позаминулу добу було 12 випадків, за минулу - 7. Усього за період пандемії в столиці захворіли майже 270 дітей – від немовлят до підлітків. Це 8 відсотків від усіх хворих на коронавірус в столиці", - сказав Кличко.

Мер Києва закликав батьків бути більш відповідальними та пояснювати дітям, як уберегтися від зараження на COVID-19.

"Я звертаюся до батьків: здоров'я вашої дитини залежить, в першу чергу, від вас! Будьте відповідальними і обережними самі та пояснюйте дітям важливість дотримання елементарних правил безпеки. Бережіть своїх дітей!" - підсумував Кличко.

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