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Новини Коронавірус і карантин
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Від початку пандемії в Києві на COVID-19 захворіли майже 270 дітей - від немовлят до підлітків, - Кличко

Від початку пандемії в Києві на COVID-19 захворіли майже 270 дітей - від немовлят до підлітків, - Кличко

У столиці на коронавірус хворіє багато дітей. Загалом за період пандемії в столиці захворіли майже 270 дітей - 8% від загальної кількості інфікованих.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"У Києві хворіє багато дітей. За позаминулу добу було 12 випадків, за минулу - 7. Усього за період пандемії в столиці захворіли майже 270 дітей – від немовлят до підлітків. Це 8 відсотків від усіх хворих на коронавірус в столиці", - сказав Кличко.

Мер Києва закликав батьків бути більш відповідальними та пояснювати дітям, як уберегтися від зараження на COVID-19.

"Я звертаюся до батьків: здоров'я вашої дитини залежить, в першу чергу, від вас! Будьте відповідальними і обережними самі та пояснюйте дітям важливість дотримання елементарних правил безпеки. Бережіть своїх дітей!" - підсумував Кличко.

Також читайте: У Києві за добу 82 випадки COVID-19, чотири людини померли, - Кличко

Автор: 

діти (5052) карантин (18172) Київ (19429) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Минздрав и Миносвиты решили, что 1- 4 классы учатся школе во время пандемии без масок. Стесняюсь спросить, какие нужно соблюдать условия безопасности, если вдруг в классе есть заболевший? Точно поможет мытье рук, если в 1 м. сидит больной COVID-19 без маски?
Виталик, расскажи нам пожалуйста, что реально делать?
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19.11.2020 10:47 Відповісти
 
 