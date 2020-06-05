На Житомирщині посилять карантинні заходи через зростання випадків COVID-19, - голова ОДА Бунечко

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) сьогодні, 5 червня, розгляне питання про посилення карантинних заходів у Житомирській області, повідомив голова обласної державної адміністрації (ОДА) Віталій Бунечко.

"Сьогодні проведемо засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому буду ініціювати посилення карантинних заходів і неперехід Житомирської області на черговий етап ослаблення карантину", - сказав Бунечко під час брифінгу про ситуацію з коронавірусною інфекцією на території області, передає Цензор .НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також додав, що на засіданні комісії ТЕБ та НС розглядатимуть питання про неможливість поки що відкриття ресторанів на території області; проведенні богослужінь за умови дотримання жорстких карантинних заходів; перевірки пасажирських перевезень правоохоронцями на предмет дотримання карантинних обмежень; перевірки ринків і магазинів щодо виконання всіх карантинних заходів.

"Послаблення і безпека поки демонструє такі результати, що захворюваність на коронавірус в регіоні зросла. Закликаю всіх жителів області дотримуватися жорстких карантинних норм. Адаптивний карантин - це послаблення, а не ігнорування обмежувальних заходів", - зазначив голова ОДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ поки не відкриватиме ресторани, кафе і басейни, - Кличко