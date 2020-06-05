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Новини Коронавірус і карантин
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На Житомирщині посилять карантинні заходи через зростання випадків COVID-19, - голова ОДА Бунечко

На Житомирщині посилять карантинні заходи через зростання випадків COVID-19, - голова ОДА Бунечко

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) сьогодні, 5 червня, розгляне питання про посилення карантинних заходів у Житомирській області, повідомив голова обласної державної адміністрації (ОДА) Віталій Бунечко.

"Сьогодні проведемо засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому буду ініціювати посилення карантинних заходів і неперехід Житомирської області на черговий етап ослаблення карантину", - сказав Бунечко під час брифінгу про ситуацію з коронавірусною інфекцією на території області, передає Цензор .НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також додав, що на засіданні комісії ТЕБ та НС розглядатимуть питання про неможливість поки що відкриття ресторанів на території області; проведенні богослужінь за умови дотримання жорстких карантинних заходів; перевірки пасажирських перевезень правоохоронцями на предмет дотримання карантинних обмежень; перевірки ринків і магазинів щодо виконання всіх карантинних заходів.

"Послаблення і безпека поки демонструє такі результати, що захворюваність на коронавірус в регіоні зросла. Закликаю всіх жителів області дотримуватися жорстких карантинних норм. Адаптивний карантин - це послаблення, а не ігнорування обмежувальних заходів", - зазначив голова ОДА.

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Автор: 

карантин (18172) ОДА (1625) Бунечко Віталій (52) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Житомирська область (1259)


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На Житомирщине усилят карантинные меры из-за роста случаев COVID-19, - глава ОГА Бунечко - Цензор.НЕТ 1538
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05.06.2020 12:55 Відповісти
насколько я помню, именно в Житомирской области главный сан. врач на всю голову....
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05.06.2020 12:56 Відповісти
Мы не сдадимся на милость коранвирусу, мы будем проводить все новые и новые заседания различных комиссий до тех пор пока эпидемиологическая обстановка не улучшится.
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05.06.2020 13:23 Відповісти
Люди, виходьте на протести проти дурантину!
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05.06.2020 13:31 Відповісти
Но с начало таких как ти повесим в сартирах
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05.06.2020 13:59 Відповісти
Появляется карантиное право. Хочу закрываю хочу открываю. Коротче шо хочу то и ворочу
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05.06.2020 13:40 Відповісти
 
 