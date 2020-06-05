COVID-19 виявили у директорки однієї зі шкіл Києва. Напередодні вона відвідувала райуправління освіти, - Кличко

Захворювання на коронавірус виявили у директорки столичної школи № 197. Держпродспоживслужба встановлює коло контактних осіб.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Учора до Департаменту освіти надійшла інформація про підтверджений випадок захворювання на коронавірус у директорки столичної школи № 197. Директорку госпіталізували до лікарні", – повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що в школі працюють понад 120 вчителів, керівників гуртків та технічних працівників. А напередодні директорка школи № 197 відвідувала районне управління освіти. А також спілкувалася з керівниками шістьох інших шкіл.

"Три школи, що очолюють директори, які контактували із хворою, є місцями проведення зовнішнього незалежного оцінювання з кількох предметів кожна. Представники Держпродспоживслужби перевіряють навчальні заклади та управління освіти для встановлення кола контактних осіб. Усі, хто мав контакт із хворою, мають перебувати на самоізоляції", – наголосив Віталій Кличко.

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