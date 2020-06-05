Через коронавірус хлопця у вегетативному стані готуються виписати з Київської лікарні швидкої допомоги, жодна інша клініка його не приймає

18-річного хлопця, який перебуває у вегетативному стані після аварії, у якого діагностували коронавірус, завтра готуються виписати з Київської лікарні швидкої допомоги. При цьому жодна інша лікарня в місті та області не може його прийняти. Машину швидкої допомоги для транспортування його за місцем проживання на Черкащину не виділяють.

Про це Цензор.НЕТ розповіла Юлія Шуляк, друг сім'ї.

18-річного Володимира Новака 2 березня збила машина на пішохідному переході в столиці. Він родом з Монастирищенського району Черкаської області, в Києві навчався на зварника і підробляв.

Півтора місяця він лежав у реанімації Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (відповідні документи є в розпорядженні редакції).

"Володя перебував в комі третього ступеня, тобто не дихав і серце не працювало. Його рятував лікар Ігор Малиш і вся його команда. Вони його витягли, після чого Володя був переведений у відділення політравми. Тут йому зробили шунтування головного мозку, ніби все пройшло добре. Але Володя зараз залишається у вегетативному стані. При цьому він не стабільний, з трахеостомою, у нього нереальні судоми (йому руки прив'язують до ліжка), є інфекція сечовидільної системи і пієлонефрит.

Близько двох тижнів тому я дізналася, що в лікарні виявлено коронавірус, але це не афішується. Нещодавно виписали всіх пацієнтів. У трьох відділеннях було виявлено коронавірус і 21 медпрацівник заразився, включно з Вовиним лікарем. Коли інформація про це прозвучала публічно, то почали готувати Галину, маму Вови, до того, щоб вона пішла з лікарні. Вона запитала: як вона може виписатися, якщо Володя в такому важкому стані і нестабільний, додому його брати не можна. Плюс, у нього на той момент тиждень була температура. Але їй дали пакет документів на виписку", - розповіла Шуляк.

Кілька днів тому тест підтвердив, що у Володі коронавірус, на той момент температура у нього була 39:

"Коли дізналися про коронавірус у Вови, то медики відмовилися лікувати його. Маму закрили з ним в палаті на карантин і вона сама ставила крапельниці (крапельницю давали через двері). Температуру теж не міряють.

Але ще до того, як ми про це дізналися, ми з пакетом документів на виписку поїхали в обласну лікарню, там його погодилися прийняти. Але коли результат тесту виявився позитивним, то жодна клініка ні в місті, ні в області його прийняти не може. Єдиний виняток - це Олександрівська лікарня в Києві, але туди не роблять переведення. Кажуть, що він повинен лікуватися за місцем проживання, а це Монастирищенський район. Місцеві лікарі погодилися його забрати, але транспорту немає. На район дві швидкі, а оскільки Володя є носієм коронавірусу, то вони не можуть вислати йому машину. Київ теж не дає швидку допомогу, щоб його перевезти в Черкаську область. Ми зверталися до приватних клінік, такі як "Борис", "Добробут", щоб у них найняти швидку. Вони погоджувалися, але як тільки чули про коронавірус, то відмовлялися.

Начальник ЛШД Олександр Ткаченко прямо нам сказав: "Чому ви переживаєте, він все одно не жилець". Також ЛШД заявляє, що Інститут серця, який поставив Володі діагноз про інфікування коронавірусом, нібито зробив це неправильно. Хоча йому аналіз проводили платно, приїжджала медсестра, брала набір проб, в тому числі з гортані - тобто був глибокий аналіз, а не експрес-тест".

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Також Шуляк заявляє, що у виписці вказані в повному обсязі моменти про діагноз Володимира Новака. Написали, що він стабільний, потребує домашнього догляду. Про температуру, судоми і інфекції сечовидільної системи не вказано. Вона підозрює, що таким чином в ЛШД намагаються приховати його справжній стан.

Юлія дякує лікарям, які врятували життя Володимиру: "Лікарі, які реально хороші і зробили свою роботу на 100%, ніколи не стукали по кишені, це начальник реанімації Ігор Малиш і лікар-нейрохірург Олександр Мазниченко. Однак завтра з лікарні готуються виписати Володю і маму , знаючи, що у нього коронавірус".