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Новини Коронавірус і карантин
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Через коронавірус хлопця у вегетативному стані готуються виписати з Київської лікарні швидкої допомоги, жодна інша клініка його не приймає

Через коронавірус хлопця у вегетативному стані готуються виписати з Київської лікарні швидкої допомоги, жодна інша клініка його не приймає

18-річного хлопця, який перебуває у вегетативному стані після аварії, у якого діагностували коронавірус, завтра готуються виписати з Київської лікарні швидкої допомоги. При цьому жодна інша лікарня в місті та області не може його прийняти. Машину швидкої допомоги для транспортування його за місцем проживання на Черкащину не виділяють.

Про це Цензор.НЕТ розповіла Юлія Шуляк, друг сім'ї.

18-річного Володимира Новака 2 березня збила машина на пішохідному переході в столиці. Він родом з Монастирищенського району Черкаської області, в Києві навчався на зварника і підробляв.

Півтора місяця він лежав у реанімації Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (відповідні документи є в розпорядженні редакції).

"Володя перебував в комі третього ступеня, тобто не дихав і серце не працювало. Його рятував лікар Ігор Малиш і вся його команда. Вони його витягли, після чого Володя був переведений у відділення політравми. Тут йому зробили шунтування головного мозку, ніби все пройшло добре. Але Володя зараз залишається у вегетативному стані. При цьому він не стабільний, з трахеостомою, у нього нереальні судоми (йому руки прив'язують до ліжка), є інфекція сечовидільної системи і пієлонефрит.

Близько двох тижнів тому я дізналася, що в лікарні виявлено коронавірус, але це не афішується. Нещодавно виписали всіх пацієнтів. У трьох відділеннях було виявлено коронавірус і 21 медпрацівник заразився, включно з Вовиним лікарем. Коли інформація про це прозвучала публічно, то почали готувати Галину, маму Вови, до того, щоб вона пішла з лікарні. Вона запитала: як вона може виписатися, якщо Володя в такому важкому стані і нестабільний, додому його брати не можна. Плюс, у нього на той момент тиждень була температура. Але їй дали пакет документів на виписку", - розповіла Шуляк.

Кілька днів тому тест підтвердив, що у Володі коронавірус, на той момент температура у нього була 39:

"Коли дізналися про коронавірус у Вови, то медики відмовилися лікувати його. Маму закрили з ним в палаті на карантин і вона сама ставила крапельниці (крапельницю давали через двері). Температуру теж не міряють.

Але ще до того, як ми про це дізналися, ми з пакетом документів на виписку поїхали в обласну лікарню, там його погодилися прийняти. Але коли результат тесту виявився позитивним, то жодна клініка ні в місті, ні в області його прийняти не може. Єдиний виняток - це Олександрівська лікарня в Києві, але туди не роблять переведення. Кажуть, що він повинен лікуватися за місцем проживання, а це Монастирищенський район. Місцеві лікарі погодилися його забрати, але транспорту немає. На район дві швидкі, а оскільки Володя є носієм коронавірусу, то вони не можуть вислати йому машину. Київ теж не дає швидку допомогу, щоб його перевезти в Черкаську область. Ми зверталися до приватних клінік, такі як "Борис", "Добробут", щоб у них найняти швидку. Вони погоджувалися, але як тільки чули про коронавірус, то відмовлялися.

Начальник ЛШД Олександр Ткаченко прямо нам сказав: "Чому ви переживаєте, він все одно не жилець". Також ЛШД заявляє, що Інститут серця, який поставив Володі діагноз про інфікування коронавірусом, нібито зробив це неправильно. Хоча йому аналіз проводили платно, приїжджала медсестра, брала набір проб, в тому числі з гортані - тобто був глибокий аналіз, а не експрес-тест".

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Також Шуляк заявляє, що у виписці вказані в повному обсязі моменти про діагноз Володимира Новака. Написали, що він стабільний, потребує домашнього догляду. Про температуру, судоми і інфекції сечовидільної системи не вказано. Вона підозрює, що таким чином в ЛШД намагаються приховати його справжній стан.

Юлія дякує лікарям, які врятували життя Володимиру: "Лікарі, які реально хороші і зробили свою роботу на 100%, ніколи не стукали по кишені, це начальник реанімації Ігор Малиш і лікар-нейрохірург Олександр Мазниченко. Однак завтра з лікарні готуються виписати Володю і маму , знаючи, що у нього коронавірус".

Автор: 

карантин (18172) Київ (19429) медицина (2116) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
в Феофанію везти хлопця!
Все людське зникає, просто викинути людину в такому стані помирати.. що ми за люди?!
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05.06.2020 13:06
+15
Плоды переможных реформ уже ни в какую корзину не вмещаются.
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05.06.2020 13:02
+11
а как поживает мразь, которая сбила хлопца?
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05.06.2020 13:29
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Плоды переможных реформ уже ни в какую корзину не вмещаются.
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05.06.2020 13:02 Відповісти
Ну да. Все реформы сводились к раздуванию бюрократии и уходу от ответсвенности.
Здесь яркий пример. Все прикрывают ж... бумажками (ну прям как в армии) и в результате ничего не делается. Бюрократия это всегда страшно и абсурдно. Особенно в критической ситуации
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05.06.2020 13:40 Відповісти
Ты само поняло, что написало? Ааааа, это из методички, тогда понятно.
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05.06.2020 13:43 Відповісти
Так при этом же был ещё и приятный бонус от МВФ, который исчез, испарился хер знает куда и на что. Думается, ради него вся движуха и затевалась.
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05.06.2020 13:44 Відповісти
Маразм петя растов ни в какую корзину не влазит. При пете людей машины не сбивали, да?
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05.06.2020 13:42 Відповісти
Вот тебе и безплатная медицина по Конституции, принципе так, как и образование и жилье.
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05.06.2020 13:03 Відповісти
При чём здесь платная бесплатная? Главное отношение к живому существу! Муху, *****, бы не обидеть!
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05.06.2020 13:08 Відповісти
А что платная медицина? Клиники Добробут и Борис ещё как платные, очень платные и они послали её с помощью.
Вот тебе ПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА, отсутвие инфекционок, ответственности врачей, отсутвие стацилнаров когда больных с болезнями будут тупо посылать.
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05.06.2020 14:41 Відповісти
Звоните президенту... Он распорядится, и всё будет решено...
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05.06.2020 13:03 Відповісти
и в министерство здравоохранения...
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05.06.2020 13:07 Відповісти
Для очередного "брехинга"?...
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05.06.2020 13:08 Відповісти
отбрехинга, скорее...
но все равно без вмешательства какого-нибудь высокопоставленного))) перца видимо не обойтись...
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05.06.2020 13:11 Відповісти
тут потрібно звертатись до ЗМІ. Ахметов, Порошенко, будь-який канал ТВ, який витягне цю історію на Сонце. Це просто середні віки та чума якась.....
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05.06.2020 14:58 Відповісти
"Блазню" всё равно делать нечего, после того, как асфальт в Хмельницком, проверил, кабана фанерного убил... Пусть займётся больным...
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05.06.2020 13:06 Відповісти
в кабана не влучив - криворуке
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05.06.2020 13:14 Відповісти
Стріляв з цибулі?
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05.06.2020 13:18 Відповісти
Ага, саме так) Причому з відстані метрів у 5!
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05.06.2020 13:20 Відповісти
Стріляв і плакав, бо цибуля міцна дуже))))
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05.06.2020 13:20 Відповісти
в Феофанію везти хлопця!
Все людське зникає, просто викинути людину в такому стані помирати.. що ми за люди?!
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05.06.2020 13:06 Відповісти
Не судья, не прокурор, не клоун с Квартала - тридцать шысть и шысть ...ля....
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05.06.2020 13:07 Відповісти
Бедолага.
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05.06.2020 13:09 Відповісти
хлопець пригодний тільки на органи. І то почки не годяця
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05.06.2020 13:11 Відповісти
а как поживает мразь, которая сбила хлопца?
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05.06.2020 13:29 Відповісти
от біда - знайшов собі хлопець горе в столиці. А в Монастирищі вчать на сварщиків, і автомобілі на переходах зупиняюця. І дівки файні - стрункі, пишногруді
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05.06.2020 13:33 Відповісти
Нажаль, цю людину НЕ врятували, просто матері важко прийняти правду. Мабуть, і врятувати було неможливо, надто тяжкі травми. А усі інші жахи це наслідки руйнування медичної системи в країні, до цього причетні і "синьо-блакитні", і "шоколадні", і "зелені", але до випадку з хлопцем у комі це має опосередковане відношення.
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05.06.2020 14:11 Відповісти
Бсп во всей красе...
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05.06.2020 14:37 Відповісти
До Степанова його додому - зараза заразі не страшна, а хлопцю добре...
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05.06.2020 14:38 Відповісти
Ковид бушуе а посодовци кроме как раздеребанить денег на нем,никаких норм прав не принимают. Что такое карантин.эпидемия, пандемия, кто за что отвечает. Ноль.А зачем что хочу то делаю. Ковид все спишет. От по батькови поменять это важнее.
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05.06.2020 15:03 Відповісти
Бийте тривогу, звертайтесь на телевізійні канали та до ЗМІ. Не здавайтесь!!! Справді страшна ситуація.. :""-( але попробуйте звернути на це увагу людей, які зможуть вам допомогти, а не тільки жалюгідних цензорських тролів.
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05.06.2020 15:04 Відповісти
Реформа медецини від Степанова.
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05.06.2020 15:48 Відповісти
До Зеленського до дому, або головному лікарю! Потім хай піаряться на ремонтах доріг та гробах хворих!
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05.06.2020 16:17 Відповісти
 
 