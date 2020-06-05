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Новини Агресія Росії проти України
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Польща розуміє, що переговори в "нормандському форматі" і ТКГ в Мінську - це лінія, де немає компромісів, - посол Ціхоцький

Польща розуміє, що переговори в

Для Польщі принциповими є суверенітет і територіальна цілісність України, і вона розуміє, що переговори в "нормандському форматі", переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську - це лінія, де немає компромісів, заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

"Для нас важлива справа - це суверенітет і територіальна цілісність України. Ми розуміємо, що ці переговори в нормандському форматі, переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську - це лінія, де немає компромісів", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Дипломат також підкреслив, що Польща дуже зацікавлена ​​новими ініціативами уряду президента Зеленського, інтенсифікацією цього діалогу і підвищенням політичного рівня делегації в Мінську.

"Ми розуміємо, що не все вдалося, але є нова динаміка, якої давно не було: були обміни полоненими, є зони розведення, є розмова про наступні зони розведення сил. Сьогодні (2 червня. - Ред.) Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних прав Дмитро Кулеба перебувають із візитом у Берліні, є динаміка в нормандському форматі, з російської сторони змінився переговірник, і з української сторони після виборів, звичайно, теж ", - додав він.

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За словами Ціхоцького, Польща перебуває в постійному контакті з німецькими і французькими колегами.

"Тому що, як сусідній країні, нам не все одно, як цей конфлікт вирішиться і яка доля людей на Донбасі чи в Криму. Нещодавно в день річниці анексії Криму у мене була зустріч з лідерами кримськотатарського народу. Зокрема, як непостійний член Ради Безпеки ООН в 2018-2019 рр., Польща постійно цю тему відзначала. Анексія Криму, нелегальні дії Росії мають бути засуджені і припинені. Але також на окупованій території існують права людей, і треба з повагою ставитися до них. На жаль, Росія безвідповідально поводиться з людьми, які живуть на окупованій території", - повідомив посол.

Крім того, Ціхоцький звернув увагу на те, що Польща стежить за спробами організувати місцеві вибори в Україні, включно з окупованими територіями Луганської та Донецької областей, в жовтні, і для неї це також буде виклик, і дуже важливий момент, як для країни-члена ОБСЄ.

Автор: 

перемовини (2858) Польща (8489) росія (64984) нормандська четвірка (1526) Цихоцький Бартош (40)


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Топ коментарі
+9
Наглядно про інститут президенства .....

Польша понимает, что переговоры в "Нормандском формате" и ТКГ в Минске - это линия, где нет компромиссов, - посол Цихоцкий - Цензор.НЕТ 6261
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05.06.2020 13:11
+8
Польша понимает, что переговоры в "Нормандском формате" и ТКГ в Минске - это линия, где нет компромиссов, - посол Цихоцкий - Цензор.НЕТ 9893
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05.06.2020 13:09
+4
Дожили, поляки защищают интересы украинцев вместо Рады, президента и Кабмина. Всплывает вопрос, а зачем нам такая безхребетная власть, которая даже Россию агрессором назвать не может ?
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05.06.2020 13:17
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Польша понимает, что переговоры в "Нормандском формате" и ТКГ в Минске - это линия, где нет компромиссов, - посол Цихоцкий - Цензор.НЕТ 9893
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05.06.2020 13:09 Відповісти
Вау, гуси Рим спасли опять.
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05.06.2020 13:12 Відповісти
Наглядно про інститут президенства .....

Польша понимает, что переговоры в "Нормандском формате" и ТКГ в Минске - это линия, где нет компромиссов, - посол Цихоцкий - Цензор.НЕТ 6261
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05.06.2020 13:11 Відповісти
лопухі і досі ржуть над підбитим від віддачі оком Петра.
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05.06.2020 13:17 Відповісти
І полетить стріла в болото до жаби.
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05.06.2020 13:19 Відповісти
Польща розуміє, що переговори в "нормандському форматі" і ТКГ в Мінську - це лінія, де немає компромісів, - посол Ціхоцький - Цензор.НЕТ 1506
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05.06.2020 13:35 Відповісти
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05.06.2020 13:27 Відповісти
А наше Зю шукає компроміси. Навіть запропонувало особливий статус дамбасу.
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05.06.2020 13:16 Відповісти
Дожили, поляки защищают интересы украинцев вместо Рады, президента и Кабмина. Всплывает вопрос, а зачем нам такая безхребетная власть, которая даже Россию агрессором назвать не может ?
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05.06.2020 13:17 Відповісти
Яку обрали, така і є. Селяві.
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05.06.2020 13:20 Відповісти
Фішка в тому, що я за цих бовдурів не голосував)
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05.06.2020 13:55 Відповісти
Польша понимает, украинский гарант нет.
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05.06.2020 13:21 Відповісти
У польского посла компромисов по Донбассу нет а у "украинского" "презедента" целий вагон
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05.06.2020 13:28 Відповісти
Хоч хтось щось розуміє!
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05.06.2020 14:11 Відповісти
При чем Польша????
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05.06.2020 14:18 Відповісти
На период отсутствия в Украине президента, интересы страны на международной арене представляют Польша, США и Канада. Даже в Германии понимают, что произошло в нашей стране.
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05.06.2020 19:04 Відповісти
 
 