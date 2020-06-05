Польща розуміє, що переговори в "нормандському форматі" і ТКГ в Мінську - це лінія, де немає компромісів, - посол Ціхоцький

Для Польщі принциповими є суверенітет і територіальна цілісність України, і вона розуміє, що переговори в "нормандському форматі", переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську - це лінія, де немає компромісів, заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

"Для нас важлива справа - це суверенітет і територіальна цілісність України. Ми розуміємо, що ці переговори в нормандському форматі, переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську - це лінія, де немає компромісів", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Дипломат також підкреслив, що Польща дуже зацікавлена ​​новими ініціативами уряду президента Зеленського, інтенсифікацією цього діалогу і підвищенням політичного рівня делегації в Мінську.

"Ми розуміємо, що не все вдалося, але є нова динаміка, якої давно не було: були обміни полоненими, є зони розведення, є розмова про наступні зони розведення сил. Сьогодні (2 червня. - Ред.) Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних прав Дмитро Кулеба перебувають із візитом у Берліні, є динаміка в нормандському форматі, з російської сторони змінився переговірник, і з української сторони після виборів, звичайно, теж ", - додав він.

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За словами Ціхоцького, Польща перебуває в постійному контакті з німецькими і французькими колегами.

"Тому що, як сусідній країні, нам не все одно, як цей конфлікт вирішиться і яка доля людей на Донбасі чи в Криму. Нещодавно в день річниці анексії Криму у мене була зустріч з лідерами кримськотатарського народу. Зокрема, як непостійний член Ради Безпеки ООН в 2018-2019 рр., Польща постійно цю тему відзначала. Анексія Криму, нелегальні дії Росії мають бути засуджені і припинені. Але також на окупованій території існують права людей, і треба з повагою ставитися до них. На жаль, Росія безвідповідально поводиться з людьми, які живуть на окупованій території", - повідомив посол.

Крім того, Ціхоцький звернув увагу на те, що Польща стежить за спробами організувати місцеві вибори в Україні, включно з окупованими територіями Луганської та Донецької областей, в жовтні, і для неї це також буде виклик, і дуже важливий момент, як для країни-члена ОБСЄ.