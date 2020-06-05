Вибори директора ДБР: Раді вдруге не вдалося призначити представників у комісію
Верховна Рада вдруге не змогла призначити своїх представників до комісії з обрання керівництва Державного бюро розслідувань.
Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, "за" відповідне рішення проголосували всього 205 народних депутатів.
Проєктом постанови пропонувалося визначити до складу комісії таких представників парламенту: нардепа від "Слуги народу" Владлена Неклюдова, завідувачку кафедри судоустрою і прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків) Лідію Москвич, а також ексчлена Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) в 2016-2019 роках Андрія Козлова.
Вперше Рада провалила голосування 19 травня, коли пропонувалося включити до складу комісії Владлена Неклюдова (народний депутат від "Слуги народу"), Юрія Пономаренка (декан заочного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого) та Юлію Яцик (народна депутатка від "Слуги народу") .
Раніше стало відомо, що "слуга народу" Юлія Яцик знялася з конкурсу в комісію з добору керівництва ДБР після відповідної пропозиції з ОП.
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Головна наша проблема - наявність лохторату 73/43%зебілів серед виборців. А також аналів штибу Г+Г. Це - окрім касапів, засланих казачків, які своїми нехай типовими, наглими, цинічними маніпуляціями, але все-одно брехливими висерами паскудять мізки тим самим 73/43%-ним.
Зеленський (або: "кто-либо, но не Порошенко") - це вже наслідок головної проблеми; перша похідна функції задурювання.
ЗІ: я постарався в https://censor.net/comments/locate/3200243/019214e7-3080-7199-b53b-bbe89ec1146d https://censor.net/comments/locate/3200243/019214e7-3080-7199-b53b-bbe89ec1146d довести, не знаю, чи вдалось...