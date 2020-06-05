Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про спрямування коштів із Фонду боротьби з COVID-19 на ремонт доріг

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні за основу законопроєкт №3509 про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Законопроєкт підтримали 274 народні депутати.

Проєкт закону передбачає зміни в статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо спрямування коштів з фонду боротьби з COVID-19 на ремонт доріг.

"Одним з наслідків COVID-19 є збільшення рівня безробіття. Тому одним із заходів з боротьби з COVID-19 і його наслідками є забезпечення населення додатковими робочими місцями. Важливим є також забезпечення поліпшення транспортного сполучення для своєчасного надання медичної допомоги населенню, можливості його широкого тестування на наявність коронавірусу. Досягти цих двох завдань можливо шляхом реалізації інфраструктурних проєктів з будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення", - йдеться в пояснювальній записці.

Ухвалення відповідного документа приведе до позитивного соціально-економічного ефекту для держави, а саме:

- стимулюватиме додатковий попит на продукцію галузей економіки в розмірі 25,375 млрд грн;

- підвищить надходження всіх видів податків і обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів у розмірі близько 7,5 млрд грн;

- збільшить обсяг доходів зайнятого населення на суму 1,8 млрд грн;

- підвищить інвестиційну здатність дорожніх підприємств (планові накопичення) на суму 239,2 млн грн.

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