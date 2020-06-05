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Вакарчук увесь тиждень не був у Раді, бо вирішує сімейні справи, - "Голос"

Вакарчук увесь тиждень не був у Раді, бо вирішує сімейні справи, -

У фракції "Голос" пояснили відсутність їхнього колеги Святослава Вакарчука на засіданнях Верховної Ради на цьому пленарному тижні.

Про це розповіли в пресслужбі "Голосу" в коментарі Цензор.НЕТ.

"Святослав увесь тиждень не був у Раді і зараз не в Києві. Він займається вирішенням сімейних справ", - розповіли в пресслужбі політсили.

Також читайте: Якщо "Голос" хоче відставки Авакова, то нехай запропонує свою кандидатуру, наприклад, Вакарчука, - "слуга народу" Верещук

Автор: 

Вакарчук Святослав (242) ВР (14945) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+26
С завтрашнего дня тоже на работу ходить перестану.
Займусь семейными делами.
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05.06.2020 13:30
+15
доходився в політику. хата на кота оказалась в заповіті переписаной.
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05.06.2020 13:29
+10
Поховаєш когось із рідних - займешся
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05.06.2020 13:47
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Правила форума Рада форумчан
доходився в політику. хата на кота оказалась в заповіті переписаной.
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05.06.2020 13:29 Відповісти
він на люстрі під стелею весь цей час провисів...василь рибніков вже написав про це
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05.06.2020 13:33 Відповісти
надпозиція
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05.06.2020 13:56 Відповісти
- Варвара, - тянул он, - слушай, Варвара!
- Чего тебе, горе мое? - спросила Птибурдукова, не оборачиваясь.
- Я обладать хочу тобой, Варвара!..
- Нет, каков мерзавец! - заметил Птибурдуков, тоже не оборачиваясь.(с)
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05.06.2020 13:59 Відповісти
С завтрашнего дня тоже на работу ходить перестану.
Займусь семейными делами.
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05.06.2020 13:30 Відповісти
Поховаєш когось із рідних - займешся
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05.06.2020 13:47 Відповісти
да вы батенька просто дурак
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05.06.2020 14:03 Відповісти
Свинья, удали свой высер, если у тебя тоже из близких ктото умрет то перестань ходить. Деньги как и Бутусову не пахнут за что комментить такую гниль?
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05.06.2020 14:04 Відповісти
У вас потрясающий интеллект, вот только пользоваться им не научились.
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05.06.2020 14:46 Відповісти
в нього батько не так давно помер.
може з цим пов'язано.
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05.06.2020 13:30 Відповісти
В такому випадку кажуть, з якої причини попереджають, чи це так прості смертні роблять, а він до них не відноситься? Він на виборчій посаді.
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05.06.2020 13:32 Відповісти
Ну так він і попередив Апарат ВР, взяв відпустку за свій рахунок. Чи тебе мав попередити?
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05.06.2020 13:48 Відповісти
думаете на его смерть новую песню сочиняет, да?
а нам простым смертным избирателям что с того...?
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05.06.2020 13:34 Відповісти
новая пестня! про нещастный нарид=)
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05.06.2020 13:37 Відповісти
Ні, він складає пісню на смерть твоїх мозкових звивин, ти, дурепо.
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05.06.2020 13:49 Відповісти
У вас потрясающий интеллект, вот только пользоваться им не научились.
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05.06.2020 14:47 Відповісти
Решил налоги уплатить.
А там - работы непочатый край.
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05.06.2020 13:34 Відповісти
Близько до серця прінял - довго із запою не виходить
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05.06.2020 13:51 Відповісти
може і так.
звідки нам знати.
кожна людина по своєму переживає горе.
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05.06.2020 13:53 Відповісти
угу.. переживає він
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05.06.2020 14:07 Відповісти
Він чхав на людей і роботу.
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05.06.2020 13:31 Відповісти
Хабарів треба набратися.. Треба ж партію утримувати!
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05.06.2020 13:32 Відповісти
певцы, танцоры, клоуны почему то не очень справляются с написанием законов и гос.управлением....
Эй!, - мудрый и простой украинский нарид, как думаешь почему...?
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05.06.2020 13:32 Відповісти
то чому тут живеш?
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05.06.2020 13:33 Відповісти
Може всьо...
Вакарчук всю неделю не был в Раде, потому что решает семейные дела, - "Голос" - Цензор.НЕТ 6245
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05.06.2020 13:33 Відповісти
як можна, в нього батько нещодавно помер
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05.06.2020 13:35 Відповісти
4 апреля умер. А сегодня 5 июня. А он все не работает.
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05.06.2020 13:38 Відповісти
40 дней - слышали?
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05.06.2020 14:05 Відповісти
Тогда 62 дня ?
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05.06.2020 14:21 Відповісти
считать умеем, зачЬОт
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05.06.2020 15:19 Відповісти
ну так что? всем отпуск давать на 40 дней оплачиваемый? зарплату-то ему начисляют?
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05.06.2020 14:52 Відповісти
ем отпуск давать на 40 дней оплачиваемы ... Да-да и так скромненько в Оман или Турцию
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05.06.2020 15:18 Відповісти
Правда ваша, батько помер 4 квітня так що навряд чи
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05.06.2020 13:39 Відповісти
слава богу шо це мурло вдруг не стало президентом... тут бі цього пережити..
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05.06.2020 13:33 Відповісти
се6мейные проблемы это для русни петь в голос =)
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05.06.2020 13:34 Відповісти
Зате твої - це смоктати цюцюрку у Портнова.
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05.06.2020 13:49 Відповісти
корпоративчики бацает.....)))
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05.06.2020 13:34 Відповісти
Ой, какие там у него семейные дела? Разве что наследство оформляет.
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05.06.2020 13:34 Відповісти
спадщину оформляють після 6 місяців з дня смерті спадкодавця
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05.06.2020 13:54 Відповісти
я вас умоляю)
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05.06.2020 14:06 Відповісти
Вакарчук всю неделю не был в Раде, потому что решает семейные дела, - "Голос" - Цензор.НЕТ 9925
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05.06.2020 13:37 Відповісти
Что это за дела такие, Рада и так всю весну практически не работала.
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05.06.2020 13:38 Відповісти
уже 2 месяца как папа помер. у всех умирают родители. это не причина.
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05.06.2020 13:40 Відповісти
И 2 месяца как овдовела его пожилая мать, к которой он раньше не мог приехать из-за карантина. И да, свежеиспеченные пожилые вдовы - это киборги, у которых со здоровьем в принципе ничего не может произойти. Мало ли зачем сыну понадобилось срочно рвануть к матери в другой город... Озаботились блин, трудоголики.
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05.06.2020 13:53 Відповісти
блин, почему все должны работать, а это мурло сидит с мамой? почти у всех есть мамы и у многих умирают папы. у меня тоже умер когда-то отец. три дня мне давали на свой счет.
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05.06.2020 14:55 Відповісти
Размножается?
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05.06.2020 13:40 Відповісти
йа теж якось з любовніцою на тиждень загуляв
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05.06.2020 13:49 Відповісти
У Голоса самая высокая посещаемость среди всех партий, вопрос не в Вакарчуке а в том что их выгодно щимить всем гнилым сми олигархов от кремляди дп олигархопатриотов, потому что Голос работает за наколотые штатовские печеньки и гранты чему я рад.
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05.06.2020 13:56 Відповісти
хорошая работа - решай свои дела, а зарплата капает
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05.06.2020 13:58 Відповісти
У Славы умер отец, голос партия с самой высокой посейщаемостью, но порохне и зебилам пакую вообще, студентам долбббам деньги не пахнут.
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05.06.2020 13:59 Відповісти
Третий месяц пошел со дня смерти - вряд ли в этом дело ....
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05.06.2020 14:17 Відповісти
Бутусову похер смерть близких, за 3 копейки как ЛОМ проститутка наштампует антипиар хоть на теме смерти родственников, хоть на что топало. Помойка сраная.
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05.06.2020 14:01 Відповісти
а хто сьогодні модерує? на скількі хвилин можна розраховувати?
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05.06.2020 14:04 Відповісти
шо? опять с пинчуком поссорились?
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05.06.2020 14:47 Відповісти
Только в нашей Украине люди поддерживают тех, кто работает на Сороса, т. е. на разрушение государства. Что, впрочем и неудивительно, т. к. дураков у нас всегда хватало.
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05.06.2020 15:51 Відповісти
Бабло на партию спустил, нужно фанеру записать, готовиться к местным выборам.
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05.06.2020 16:37 Відповісти
 
 