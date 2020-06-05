Вакарчук увесь тиждень не був у Раді, бо вирішує сімейні справи, - "Голос"
У фракції "Голос" пояснили відсутність їхнього колеги Святослава Вакарчука на засіданнях Верховної Ради на цьому пленарному тижні.
Про це розповіли в пресслужбі "Голосу" в коментарі Цензор.НЕТ.
"Святослав увесь тиждень не був у Раді і зараз не в Києві. Він займається вирішенням сімейних справ", - розповіли в пресслужбі політсили.
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+26 Джон Дир
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+15 Fjall_Raven
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- Чего тебе, горе мое? - спросила Птибурдукова, не оборачиваясь.
- Я обладать хочу тобой, Варвара!..
- Нет, каков мерзавец! - заметил Птибурдуков, тоже не оборачиваясь.(с)
Займусь семейными делами.
може з цим пов'язано.
а нам простым смертным избирателям что с того...?
А там - работы непочатый край.
звідки нам знати.
кожна людина по своєму переживає горе.
Эй!, - мудрый и простой украинский нарид, как думаешь почему...?