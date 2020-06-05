Вакарчук увесь тиждень не був у Раді, бо вирішує сімейні справи, - "Голос"

У фракції "Голос" пояснили відсутність їхнього колеги Святослава Вакарчука на засіданнях Верховної Ради на цьому пленарному тижні.

Про це розповіли в пресслужбі "Голосу" в коментарі Цензор.НЕТ.

"Святослав увесь тиждень не був у Раді і зараз не в Києві. Він займається вирішенням сімейних справ", - розповіли в пресслужбі політсили.

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