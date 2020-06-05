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Новини ДТП
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Легковик у Запорізькій області зіткнувся з потягом, водій загинув, пасажирку доставили до лікарні, - Нацполіція. ФОТО

Легковик у Запорізькій області зіткнувся з потягом, водій загинув, пасажирку доставили до лікарні, - Нацполіція. ФОТО

На залізничному переїзді в Мелітопольському районі поїзд зіткнувся з легковим автомобілем. Унаслідок ДТП водій загинув, а пасажирку з травмами доставили до лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Запорізької області.

5 червня о 6:30 на залізничному переїзді поблизу села Обільне Мелітопольського району сталася дорожньо-транспортна пригода. 

В ході огляду місця події правоохоронцями встановлено, що водій автомобіля "ВАЗ", мешканець Мелітопольського району 1979 року народження, в’їхав на залізничний переїзд та скоїв зіткнення з пасажирським потягом під керуванням машиніста, мешканця міста Дніпро 1989 року народження. Внаслідок аварії водій легковика від травм загинув на місці події, пасажирка 1995 року народження доставлена до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

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Легковик у Запорізькій області зіткнувся з потягом, водій загинув, пасажирку доставили до лікарні, - Нацполіція 01

Автор: 

ДТП (4465) потяг (1966) смерть (6742) Запорізька область (3580)


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Топ коментарі
+5
До сих пор не могу понять как можно не заметить поезд. Такая махина, а водитель не замечает. Мистика какая-то или водителю стало плохо и он потерял сознание.
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05.06.2020 13:34
+4
Запросто...если не смотреть то и не щаметишь..
Ехал вылупивши глаза..не остановился..не посмотрел...
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05.06.2020 13:37
+4
Винуватцем трагедії є найкращий друг водія легковика. Його звуть Авось.. Авось проскочу перед потягом
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05.06.2020 13:53
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До сих пор не могу понять как можно не заметить поезд. Такая махина, а водитель не замечает. Мистика какая-то или водителю стало плохо и он потерял сознание.
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05.06.2020 13:34 Відповісти
Запросто...если не смотреть то и не щаметишь..
Ехал вылупивши глаза..не остановился..не посмотрел...
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05.06.2020 13:37 Відповісти
Да поезд когда едет гудит, пыхтит, грохочет невозможно его не заметить,его заметно даже если голову не поворачивать.
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05.06.2020 18:04 Відповісти
В машине не слышно.
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05.06.2020 22:09 Відповісти
Музьіка громко играет
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06.06.2020 00:51 Відповісти
или он решил время сэкономить
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05.06.2020 13:38 Відповісти
водитель автомобиля "ВАЗ", житель Мелитопольского района 1979 года рождения...В результате аварии водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия, пассажирка 1995 года рождения доставлена в больницу.) - Зверніть увагу на вік. Задивився на коліна?
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05.06.2020 13:59 Відповісти
Поезд 3 рааз красили,как я вижу?))
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05.06.2020 13:45 Відповісти
уже 4 ))
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05.06.2020 13:47 Відповісти
2. коричневая - грунтовка.
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05.06.2020 13:58 Відповісти
Авто всмятку,а у поезда 3 слоя краски слезло только.
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05.06.2020 13:46 Відповісти
Винуватцем трагедії є найкращий друг водія легковика. Його звуть Авось.. Авось проскочу перед потягом
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05.06.2020 13:53 Відповісти
С поездом, как и с трамваем, спорить бесполезно.
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05.06.2020 14:45 Відповісти
Правила Дорожного Движения написаны кровью.
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05.06.2020 15:19 Відповісти
Ех, пролечу... Не пролетів. Зате полетів, у Світ вічності.
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05.06.2020 15:45 Відповісти
 
 