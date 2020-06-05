Легковик у Запорізькій області зіткнувся з потягом, водій загинув, пасажирку доставили до лікарні, - Нацполіція. ФОТО

На залізничному переїзді в Мелітопольському районі поїзд зіткнувся з легковим автомобілем. Унаслідок ДТП водій загинув, а пасажирку з травмами доставили до лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Запорізької області.

5 червня о 6:30 на залізничному переїзді поблизу села Обільне Мелітопольського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

В ході огляду місця події правоохоронцями встановлено, що водій автомобіля "ВАЗ", мешканець Мелітопольського району 1979 року народження, в’їхав на залізничний переїзд та скоїв зіткнення з пасажирським потягом під керуванням машиніста, мешканця міста Дніпро 1989 року народження. Внаслідок аварії водій легковика від травм загинув на місці події, пасажирка 1995 року народження доставлена до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

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