У Кропивницькій виправній колонії помер ув'язнений із COVID-19. Офіс Генпрокурора має провести перевірку, - Денісова

У Кропивницькій виправній колонії № 6 помер ув'язнений, у якого раніше діагностували СOVID-19. Уповноважений ВР про прав людини вважає, що це наслідок неналежної організації і контролю за запровадженими карантинними заходами в установах виконання покарань, а також фактичне ігнорування виконання наданих рекомендацій.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, 14 травня чоловік був госпіталізований у лікарню № 4 Кропивницького через погане самопочуття, з діагнозом "гостре запалення легень" його перевели в інфекційну лікарню № 1, де наступного дня зробили тест на коронавірус, який показав негативний результат.

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19 травня чоловіка виписали з лікарні і помістили на ізоляцію в окрему камеру в медичній частині Кропивницької виправної колонії № 6. Однак через супутні хронічні захворювання ув'язнений перебував у важкому стані, у зв'язку з чим керівництво колонії 1 червня направило чоловіка в лікарню з метою підготовки висновків лікарів про його звільнення від відбування покарання за станом здоров'я.

"3 червня йому зробили ПЛР-тест, який показав позитивний результат. Однак 4 червня чоловік помер. Наразі з'ясовуються при яких обставинах ув’язнений захворів на коронавірус", - зазначила омбудсмен.

Денісова уточнила, що, за словами керівництва виправної колонії, всім контактним особам, в тому числі трьом фельдшерам і восьми засудженим, які були в медчастині, зробили тести, вони перебувають в ізоляції.

Крім того, на самоізоляції перебувають 12 працівників конвою.

Денісова нагадала, що 13 травня моніторингова група Офісу омбудсмена перевірила зазначену виправну колонію на дотримання стану забезпечення заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.

За результатами перевірки зафіксовано порушення в організації протиепідемічних заходів. Керівництву пенітенціарної установи та південного міжрегіонального управляння були скеровані відповідні акти реагування для вжиття відповідних заходів.



"Вважаю, що смерть ув’язненого – наслідок неналежної організації та контролю за впровадженими карантинними заходами в установах покарань, а також фактичного ігнорування виконання наданих рекомендації за результатами моніторингових візитів, здійснених у рамках національного превентивного механізму", - зазначила Денісова.

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Омбудсмен звернулася до Офісу Генпрокурора з проханням провести перевірку за фактом смерті ув'язненого і вжити заходів щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

Денісова закликала Міністерство юстиції негайно забезпечити проведення тестування всіх працівників і утримуваних осіб у пенітенціарних установах, де були зафіксовані підозри і випадки захворювань на COVID-19, і провести тестування серед ув'язнених, які страждають на негоспітальну пневмонію в усіх пенітенціарних установах. Денісова також вимагає від Міністерства охорони здоров'я терміново забезпечити пенітенціарні установи відповідними тестами.



