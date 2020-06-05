Зеленський закликав не ігнорувати засоби захисту: "Сьогодні ти не бачиш сенсу в масці, а завтра зростає кількість хворих"

Якщо тенденція зростання кількості інфікованих збережеться і надалі, то пом'якшення карантину може призвести до погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді з главою держави.

"Треба нагадувати людям, що легковажність щодо засобів захисту несе великі загрози під час епідемії COVID-19. Знайти баланс між поверненням до нормального життя і безпекою - складно. Невидима небезпека - найгірша, бо сьогодні ти не бачиш сенсу в масці, а завтра зростає кількість хворих", - зауважив Зеленський.

Зазначається, що уряд все ще йде за обраним планом пом'якшення обмежувальних заходів, однак за умови серйозного погіршення епідеміологічної ситуації графік може бути змінений.

Нагадаємо, раніше пресслужба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом із главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком п'ють каву в кафе.

Як зазначив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому. Національна поліція зобов'язана накласти адміністративний штраф.

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