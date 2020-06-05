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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський закликав не ігнорувати засоби захисту: "Сьогодні ти не бачиш сенсу в масці, а завтра зростає кількість хворих"

Зеленський закликав не ігнорувати засоби захисту:

Якщо тенденція зростання кількості інфікованих збережеться і надалі, то пом'якшення карантину може призвести до погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді з главою держави.

"Треба нагадувати людям, що легковажність щодо засобів захисту несе великі загрози під час епідемії COVID-19. Знайти баланс між поверненням до нормального життя і безпекою - складно. Невидима небезпека - найгірша, бо сьогодні ти не бачиш сенсу в масці, а завтра зростає кількість хворих", - зауважив Зеленський.

Зазначається, що уряд все ще йде за обраним планом пом'якшення обмежувальних заходів, однак за умови серйозного погіршення епідеміологічної ситуації графік може бути змінений.

Нагадаємо, раніше пресслужба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом із главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком п'ють каву в кафе.

Як зазначив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому. Національна поліція зобов'язана накласти адміністративний штраф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонує скасувати візи для низки країн, з яких хочуть приїхати туристи

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) карантин (18172) Шмигаль Денис (4563) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+56
да он конченный идиот...

Зеленский призвал не игнорировать средства защиты: "Сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных" - Цензор.НЕТ 2701
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05.06.2020 13:41
+44
Любитель побанковать за чужой счет.

Зеленский призвал не игнорировать средства защиты: "Сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных" - Цензор.НЕТ 9040
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05.06.2020 13:42
+43
Зеленский призвал не игнорировать средства защиты: "Сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных" - Цензор.НЕТ 7790
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05.06.2020 13:48
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Та все твоє СБУ або геть корумповане, або кремлівська агентура. Ти ба, воно мене мусорами лякає! Не лякай тим, чого сам боїшся, бевзь.
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06.06.2020 09:41 Відповісти
отут ти зовсім смішне, цапе
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06.06.2020 09:49 Відповісти
Пока мыши доедают зерно в госрезерве .....
Зеленський закликав не ігнорувати засоби захисту: "Сьогодні ти не бачиш сенсу в масці, а завтра зростає кількість хворих" - Цензор.НЕТ 1721
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05.06.2020 14:25 Відповісти
Вова, ты шоумен (клоун). Твои заявления уже давно встречают откровенным ржачем.
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05.06.2020 14:31 Відповісти
Сегодня ты даёшь концерт в оккупированной Горловке, завтра ты главнокомандующий.
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05.06.2020 14:34 Відповісти
И это нормальному, здровомыслящему человеку на голову не налазит. И судя по всему таких у нас меньшинство. Печально и страшно.
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05.06.2020 14:38 Відповісти
Так мало того, немного кто знает об этом.Им это не интересно, устали думать,от войны устали.
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05.06.2020 15:10 Відповісти
Вот это как раз работа для Зеленского - НАПОМИНАТЬ НОСИТЬ МАСКУ
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05.06.2020 14:40 Відповісти
Зеленський закликав не ігнорувати засоби захисту: "Сьогодні ти не бачиш сенсу в масці, а завтра зростає кількість хворих" - Цензор.НЕТ 9602
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05.06.2020 15:17 Відповісти
А вдруг на кофе позовут? Можно без маски господин Президент ? Вам же можно ...
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05.06.2020 15:26 Відповісти
Сегодня я не вижу смысла в президенте зеленском. И вчера кстати тоже не видела. И год назад в упор не наблюдала. А завтра... А завтра тоже не увижу скорее всего. Вот такая, б...дь, диалектика!
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05.06.2020 15:48 Відповісти
...вальдемар, лучше б твой папа средства контрацепции не игнорировал
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05.06.2020 16:02 Відповісти
От ЗЕ вируса и противогазы не спасут.
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05.06.2020 16:24 Відповісти
это тот кто без маски по кафе шарился?
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05.06.2020 16:26 Відповісти
Ти вже штраф заплатив, закликач жуїв?
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05.06.2020 16:52 Відповісти
Вчера ты членом тыкал в пианину / сегодня рашке продал Украину .
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05.06.2020 17:12 Відповісти
"Зеленский призвал не игнорировать средства защиты" - один тоже призывал надеть маски. - https://censor.net/video_news/3200349/neskolko_passajirov_izbili_voditelya_stolichnogo_tramvaya_izza_zamechaniya_ob_otsutstvii_masok_video
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05.06.2020 17:45 Відповісти
Зе кандидат: Make Ukraine Great Again. Зе президент: 73% все еще ржут.
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05.06.2020 18:21 Відповісти
Про своє кавування у Хмельницьку Зеленський не памятає?
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05.06.2020 18:25 Відповісти
Амнезия и лоботомия плохо сказываются на умственном здоровье.
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06.06.2020 10:56 Відповісти
Ребята, что это за фигня? - https://nv.ua/ukr/ukraine/events/privatni-armiji-v-ukrajini-zelenskiy-vistupiv-za-novini-ukrajini-50092574.html Зеленський виступив за приватні армії в Україні
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05.06.2020 18:42 Відповісти
https://censor.net/user/26006, что творят кварталовцы. Приватная армия - это свои бандиты. Хватит и охранных организаций, а кровавые ЧВК вагнера нам не нужны. По ним Гаага ожидает. К сожалению, Зе и иже с ним все творят в рамках своей стратегии свалить Украину под москалей. Ведь он прекрасно понимает, что х@йло сбросит миллиарды предателю независимости Украины Медведчуку, чтобы изнутри задавть свободомыслие. Кстати, нацжены в той же связке будут. От их национального духа остались только воспоминания в их мозгах. У народа таких иллюзий не было и нет. Так что создание приватных армий - это узаконивание своих бандитов, в дополнение к титушкам и нацженам..
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05.06.2020 19:13 Відповісти
Вся країна бачила як зелені соплі дотримуються карантину в Хмельницькому. Чіє б кавчало...
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05.06.2020 19:11 Відповісти
Зелене лайно тобі краще утриматись від захисту, звільни від себе Україну!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.06.2020 19:16 Відповісти
І пішов каву пити в кав"ярню
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05.06.2020 19:42 Відповісти
что ж ты козлина на фото в кафешке без маски сидел с компашкой? а теперь в обраточку идешь?
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05.06.2020 20:02 Відповісти
правильно.
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05.06.2020 20:16 Відповісти
При цьому сам прекрасно все це генєрірує, разом з однокласниками і друганами, ************ ***....
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05.06.2020 20:31 Відповісти
У зебілів ще макітри не тріскають від абсолютно відкритого лицемірства та глузування (З НИХ) їхнього =нового лІца=, яке вякало про =пАрядочность= як головний критерій ...
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05.06.2020 20:48 Відповісти
Це після того, як наплював на карантинні заходи???
Йому розповіли, що він зараз не актор, який голобородька грає, а насправді займає посаду і повинен завжди контролювати свої вчинки? - вжеьільше рокупройшло, а він тогоне розуміє??? Може марафєт заважає???
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05.06.2020 21:47 Відповісти
Ходят слухи что на Зеленского есть серьёзный компромат и его выложат в интернет, только ждут подходящего случая. Думаю что это кто то из его команды.
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05.06.2020 22:07 Відповісти
Судя по фото именно ОП является рассадником всей заразы в стране.
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06.06.2020 10:57 Відповісти
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