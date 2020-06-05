Візові центри і консульства Польщі вже одержали 16 тис. заяв від українців на отримання робочих віз, - посол Ціхоцький

З моменту відновлення роботи наприкінці травня візові центри та консульства Польщі в Україні прийняли 16 тис. прохань від українців про надання їм робочих віз.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

"Наведу останні дані, які я маю: з моменту відновлення роботи візових центрів і консульств ми прийняли 16 тис. прохань від українців про надання їм робочих віз. У середньому ми нині видаємо візу наступного дня, адже це дуже полегшений процес і пріоритетна справа", - сказав він.

Посол зазначив, що за час карантину з Польщі в Україну повернулися близько 5% українців, тоді як більшість залишилася в Польщі, а наприкінці травня було відновлено роботу польських консульських відділів і візових центрів в Україні.

"Ми ще наприкінці травня відновили роботу наших консульських відділів і візових центрів. Спочатку в кореспонденційному варіанті, безконтактно. Нині можна й особисто прийти в консульство, але, наголошу, лише щодо робочих віз - для роботи в аграрному секторі та як водій міжнародного транспорту. Було ухвалено рішення, що українцям, які залишилися в Польщі на час карантину й у яких закінчився термін дії візи, не потрібно повертатися в Україну, щоб продовжити дію документів, що дозволяють проживання в Польщі, це можна буде зробити після закінчення епідемії", - пояснив Ціхоцький.

Також читайте: Українські заробітчани повертаються до Польщі, але за це доведеться добре заплатити, - польські ЗМІ

Він також зазначив, що в Україні Польща має шість консульських професійних відділів: у Києві, Львові, Луцьку, Вінниці, Одесі та Харкові. Крім того, дипломат розповів про те, що у Польщі був рекорд в Євросоюзі з видачі віз для українців: 60% робочих віз, які ЄС видає у всьому світі, були польськими візами в Україні.

Ціхоцький також закликав українських громадян, які приїжджають працювати в Польщу, реєструватися в агентствах праці, купувати страховки та працювати легально.

"Звертайтеся до серйозних страховиків і до серйозних роботодавців. Адже якщо ви не зареєстровані, звісно, у роботодавця є привілеї, сильніша позиція, і є нечесні роботодавці, які цим користуються. Але взагалі сама статистика свідчить про те, що українці задоволені роботою в Польщі. Щороку збільшується кількість громадян України, які у нас працюють. Я розумію, що є індивідуальні погані історії, але загалом ситуація корисна і для нашої економіки, і для українських сімей, які залучаються до фінансових трансферів із Польщі, інших країн. Це взаємокорисно", - наголосив він.