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Новини Співпраця з МВФ
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Співпраця з МВФ дозволить суттєво знизити ціну на газ для населення, - Марченко

Співпраця з МВФ дозволить суттєво знизити ціну на газ для населення, - Марченко

Завдяки співпраці з Міжнародним валютним фондом і виділеному траншу в розмірі $5 млрд Україна зможе покрити близько 8% дефіциту держбюджету, а також профінансувати виплати заробітних плат, пенсій, доплат лікарям та виплати соціально незахищеним категоріям населення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну, про це заявив міністр Сергій Марченко в ефірі "Право на владу".

"60 днів томуя прийшов на свою посаду і тоді у нас було багато проблем. Нам довелося вирішувати ці проблеми. Зараз, у травні, ми маємо 100% виконання загального фонду держбюджету. І впевнено дивимось у майбутнє", – зазначив Марченко.

За його словами, кредит від МВФ не лише позитивно вплине на економіку держави, а й відкриває двері для України в питанні отримання макрофінансової допомоги від Європейської Комісії, кредиту від Світового Банку, що дозволить не тільки виконати цьогорічний бюджет, а й зменшити навантаження на гаманці українців.

"Зараз є всі підстави вважати, що ми пройшли складний кризовий етап в економіці. Буде встановлено ринковий механізм формування ціни на газ. Зараз ціна більш ніж 4 тисячі, тоді як на ринку ціна – 2275 гривень. Таким чином, ціна на газ у період опалювального сезону для населення буде знижена", – підсумував Сергій Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ вимагає продовження пенсійної реформи без підняття пенсійного віку, - Мінфін

Автор: 

газ (10412) МВФ (3068) Тарифи на газ (1055) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+7
Во как! Не запасы, сделанные в прошлом сезоне, не мировые цены, не кризис в производстве а именно эмвеэф!!!
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05.06.2020 15:21
+5
Нынешние КМ и ВР умеют только воровать. Работать никто из них не умел.
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05.06.2020 15:23
+5
А президент Голобородько сказал, что МВФ - это зло.
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05.06.2020 15:26
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Во как! Не запасы, сделанные в прошлом сезоне, не мировые цены, не кризис в производстве а именно эмвеэф!!!
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05.06.2020 15:21 Відповісти
Отличный сарказм! + 10500
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05.06.2020 15:32 Відповісти
каждый день зелено дебилы показывают степень своей дебильности ждем комментарии к Библии что Вова придурковатый помогал Богу и своему нариду рабов....
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05.06.2020 15:41 Відповісти
Нынешние КМ и ВР умеют только воровать. Работать никто из них не умел.
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05.06.2020 15:23 Відповісти
А президент Голобородько сказал, что МВФ - это зло.
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05.06.2020 15:26 Відповісти
И это чистая правда. Цена на газ для населения будет не в гривнах, а в евро
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05.06.2020 15:27 Відповісти
Голобородько, ти це чув???
не слухай!
в жопу - так в жопу!
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05.06.2020 15:29 Відповісти
А цену на электроэнергию на сколько зеленое стадо поднимет???
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05.06.2020 15:32 Відповісти
стада больше половины населения... может лучше в Ростов?
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05.06.2020 15:34 Відповісти
Ответ прост . На столько чтобы инвестиции Ахметова в свою энергетику начали приносить доходы
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05.06.2020 15:34 Відповісти
о , Охметов беспокоится о нас, ура , можно ехать на бали
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05.06.2020 15:39 Відповісти
Чому так різко ЗМІНИЛАСЯ риторика міністрів? Що вже МВФ не вимагає ЗБІЛЬШИТИ ціну газу до РИНКОВОЇ?
Може би посилати міністрів на якісь курси та підвищувати їх кваліфікацію? Хіба радники в мінфінансів міністру не казали, що МВФ видає тільки короткострокові кредити і треба вже повертати тільки МВФ біля 100 млрд грн боргу.
Тому і якщо видасть новий кредит МВФ, то тільки в рамках погашення старого і пролонгації за новим терміном на 18 міс.
Дивно читати думку:Сейчас, в мае, мы имеем 100% выполнение общего фонда госбюджета. И уверенно смотрим в будущее", - отметил Марченко.
Источник: https://censor.net/n3200301
Адже це виконання ЗАГАЛЬНОГО фонду в травні показником в 63 млрд грн, а ЯК ВИКОНАЄТЬСЯ ПЛАН в червні в 107 млрд грн? На 60 %?
Так само ЯК ВИКОНАЛИ СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД? адже спец.фонд має плани на 12-15 % бюджету?
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05.06.2020 15:40 Відповісти
им главное лохов наплужить, планируют реформу пенсий ....
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05.06.2020 15:41 Відповісти
токо пенсия будет с 70-ти лет
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05.06.2020 15:40 Відповісти
А я думал что падение мировіх цен что только мудаки не придумают чтоб оправдать свою бездарность
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05.06.2020 15:42 Відповісти
Вот именно поэтому лично я считаю, что у нас нет рыночной цены на газ и коммунальные платежи. Они никоим образом не зависят от цен на энергоносители на рынке, а только от хотелок олигархата.
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05.06.2020 15:53 Відповісти
Сейчас цена более 4 тысяч, тогда как на рынке цена - 2275 гривен. Таким образом, цена на газ в период отопительного сезона для населения будет снижена", - подытожил Марченко.
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Это значит, что при Пете и при Зеле нас тупо обдирали.
Источник: https://censor.net/n3200301
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05.06.2020 15:59 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1268880320851566594 51 мин

"Сотрудничество с МВФ позволит существенно снизить цену на газ для населения, - Марченко" Вызовите пациенту психиатра !
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05.06.2020 16:12 Відповісти
А на зеленую энергию Бене с Ахметкой, как малообеспеченным, там тоже деньги есть?
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05.06.2020 17:12 Відповісти
Вы не цены снижайте,а экономику развивайте.Целуйте в опу малый и средний бизнес,а не загоняйте его в тень и убивая внутренний рынок.
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05.06.2020 17:23 Відповісти
вот копилочка для будущих выплат пензионерам по тыще гривен для поднятия духа)) они ничего не создают только получают деньги и тут же их раздают проедать))
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05.06.2020 17:28 Відповісти
 
 