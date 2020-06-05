Співпраця з МВФ дозволить суттєво знизити ціну на газ для населення, - Марченко
Завдяки співпраці з Міжнародним валютним фондом і виділеному траншу в розмірі $5 млрд Україна зможе покрити близько 8% дефіциту держбюджету, а також профінансувати виплати заробітних плат, пенсій, доплат лікарям та виплати соціально незахищеним категоріям населення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну, про це заявив міністр Сергій Марченко в ефірі "Право на владу".
"60 днів томуя прийшов на свою посаду і тоді у нас було багато проблем. Нам довелося вирішувати ці проблеми. Зараз, у травні, ми маємо 100% виконання загального фонду держбюджету. І впевнено дивимось у майбутнє", – зазначив Марченко.
За його словами, кредит від МВФ не лише позитивно вплине на економіку держави, а й відкриває двері для України в питанні отримання макрофінансової допомоги від Європейської Комісії, кредиту від Світового Банку, що дозволить не тільки виконати цьогорічний бюджет, а й зменшити навантаження на гаманці українців.
"Зараз є всі підстави вважати, що ми пройшли складний кризовий етап в економіці. Буде встановлено ринковий механізм формування ціни на газ. Зараз ціна більш ніж 4 тисячі, тоді як на ринку ціна – 2275 гривень. Таким чином, ціна на газ у період опалювального сезону для населення буде знижена", – підсумував Сергій Марченко.
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не слухай!
в жопу - так в жопу!
Може би посилати міністрів на якісь курси та підвищувати їх кваліфікацію? Хіба радники в мінфінансів міністру не казали, що МВФ видає тільки короткострокові кредити і треба вже повертати тільки МВФ біля 100 млрд грн боргу.
Тому і якщо видасть новий кредит МВФ, то тільки в рамках погашення старого і пролонгації за новим терміном на 18 міс.
Дивно читати думку:Сейчас, в мае, мы имеем 100% выполнение общего фонда госбюджета. И уверенно смотрим в будущее", - отметил Марченко.
Источник: https://censor.net/n3200301
Адже це виконання ЗАГАЛЬНОГО фонду в травні показником в 63 млрд грн, а ЯК ВИКОНАЄТЬСЯ ПЛАН в червні в 107 млрд грн? На 60 %?
Так само ЯК ВИКОНАЛИ СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД? адже спец.фонд має плани на 12-15 % бюджету?
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Это значит, что при Пете и при Зеле нас тупо обдирали.
Источник: https://censor.net/n3200301
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"Сотрудничество с МВФ позволит существенно снизить цену на газ для населения, - Марченко" Вызовите пациенту психиатра !