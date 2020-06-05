Співпраця з МВФ дозволить суттєво знизити ціну на газ для населення, - Марченко

Завдяки співпраці з Міжнародним валютним фондом і виділеному траншу в розмірі $5 млрд Україна зможе покрити близько 8% дефіциту держбюджету, а також профінансувати виплати заробітних плат, пенсій, доплат лікарям та виплати соціально незахищеним категоріям населення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну, про це заявив міністр Сергій Марченко в ефірі "Право на владу".

"60 днів томуя прийшов на свою посаду і тоді у нас було багато проблем. Нам довелося вирішувати ці проблеми. Зараз, у травні, ми маємо 100% виконання загального фонду держбюджету. І впевнено дивимось у майбутнє", – зазначив Марченко.

За його словами, кредит від МВФ не лише позитивно вплине на економіку держави, а й відкриває двері для України в питанні отримання макрофінансової допомоги від Європейської Комісії, кредиту від Світового Банку, що дозволить не тільки виконати цьогорічний бюджет, а й зменшити навантаження на гаманці українців.

"Зараз є всі підстави вважати, що ми пройшли складний кризовий етап в економіці. Буде встановлено ринковий механізм формування ціни на газ. Зараз ціна більш ніж 4 тисячі, тоді як на ринку ціна – 2275 гривень. Таким чином, ціна на газ у період опалювального сезону для населення буде знижена", – підсумував Сергій Марченко.

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