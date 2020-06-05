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Арахамія заявив, що кандидатом від "Слуги народу" на мера Києва може бути жінка: "Може бути сюрприз"

Арахамія заявив, що кандидатом від

Кандидатом на пост мера Києва від партії "Слуга народу" може стати жінка.

Про це в коментарі журналістам повідомив глава фракції "СН" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

Розголошувати ім'я ймовірної кандидатки Арахамія не став.

"Я вважаю, що жінка має рано чи пізно очолити Київ, бо за всю історію України не було такого. Я вношу трохи інтриги і кажу, що це може бути жінка. Може бути сюрприз, який поки ми не хочемо афішувати, бо поки немає механізму праймеріз. Ви ж розумієте, що як тільки хтось про себе заявляє, відразу ж ідуть потоки "бруду" на людину - так було завжди, тому краще зробити це якомога пізніше", - сказав Арахамія.

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Автор: 

Київ (19429) мер (506) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+33
Господи! Неужто тищенко настолько хочет стать мєром Киева??!!
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05.06.2020 15:35
+20
Оля Полякова?
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05.06.2020 15:34
+20
Давид Арахамия признался в разтроении личности:"Ара,Хам и Я"...

Арахамия заявил, что кандидатом от "Слуги народа" на мэра Киева может быть женщина: "Может быть сюрприз" - Цензор.НЕТ 3147
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05.06.2020 15:35
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Оля Полякова?
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05.06.2020 15:34 Відповісти
Васілєвская-Смаглюк.
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05.06.2020 15:34 Відповісти
двух ніззя=))
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05.06.2020 15:36 Відповісти
Чомусь кварталівку Олену Кравець ніхто не згадав.
А чому ні?
%%10-12 цілком можливо
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05.06.2020 15:47 Відповісти
та я б їх всіх на памперси... але хтось ж має шось робити
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05.06.2020 15:56 Відповісти
ща найдут самую зачуханную лахудру и её выдвинут в мэры!
на что арахнохамы расчитывают?
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05.06.2020 15:59 Відповісти
Не всяка погодиться стати топовою служницею Столиці.
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05.06.2020 16:10 Відповісти
Тому котромусь з них змінять стать
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05.06.2020 16:13 Відповісти
Хламідія морознув, да Віталя Арахамія заявив, що кандидатом від "Слуги народу" на мера Києва може бути жінка: "Може бути сюрприз" - Цензор.НЕТ 9629
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05.06.2020 16:00 Відповісти
Я з Рівного.. Київські банани не цікавлять=)
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05.06.2020 16:01 Відповісти
тетя дора
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05.06.2020 15:45 Відповісти
- Неботеперьвзапустении. Нетаэпоха. Нетототрезоквремени. Ангеламтеперьхочетсяназемлю. Наземлехорошо, тамкоммунальныеуслуги, таместьпланетарий, можнопосмотретьзвездывсопровожденииантирелигиознойлекции.
Над городом явственно послышался канифольный скрип колеса Фортуны.(c)
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05.06.2020 15:53 Відповісти
Це ще не найгірший варіант. Ось щось про Надію Савченко давно нічого не чути. Оце може бути "сюрприз".
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05.06.2020 15:53 Відповісти
Герой України !(за версією Порошенка).
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05.06.2020 15:57 Відповісти
не, у зеленых сюрприз - это что-то веселенькое, например, бородатая жЭнщина
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05.06.2020 16:10 Відповісти
эта дура только лизать может! В смысле, мороженое.
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05.06.2020 17:44 Відповісти
Ищут пожарные,

Ищет полиция,

Кандидата в меры Киева
От партии ЗЕ....
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05.06.2020 22:47 Відповісти
Богуцька
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05.06.2020 15:34 Відповісти
Ота ватна шпигунка?- Ну а що, все в дусі ;Кварталу-95;.
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05.06.2020 15:36 Відповісти
Астафьева? У нее большие сиськи
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05.06.2020 15:35 Відповісти
Та да
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05.06.2020 15:40 Відповісти
Давид Арахамия признался в разтроении личности:"Ара,Хам и Я"...

Арахамия заявил, что кандидатом от "Слуги народа" на мэра Киева может быть женщина: "Может быть сюрприз" - Цензор.НЕТ 3147
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05.06.2020 15:35 Відповісти
а если будете с мужиками крутить?
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05.06.2020 15:35 Відповісти
Арахамия заявил, что кандидатом от "Слуги народа" на мэра Киева может быть женщина: "Может быть сюрприз" - Цензор.НЕТ 7945
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05.06.2020 15:35 Відповісти
Господи! Неужто тищенко настолько хочет стать мєром Киева??!!
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05.06.2020 15:35 Відповісти
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05.06.2020 15:36 Відповісти
не Коля, а его резиновая женщина
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05.06.2020 22:48 Відповісти
В принципе киевляне всегда отличались: леня черновецкий, боксер... теперь еще отчебучат - єто факт
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05.06.2020 15:36 Відповісти
До этих двух еще был первый урод - Косаковский. редчайший пи...бол был.
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05.06.2020 15:43 Відповісти
Теж льончік , як пороблено в Києві з тими міськими головами ... Порядних досі не було .
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05.06.2020 15:52 Відповісти
Неужели сама Моника ?
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05.06.2020 15:37 Відповісти
Эрика.
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05.06.2020 17:03 Відповісти
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05.06.2020 22:49 Відповісти
Зеленская Вова?
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05.06.2020 15:38 Відповісти
так жінка, а не "воно"...
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05.06.2020 15:53 Відповісти
В зеленом стаде одни идиоты вне зависимости от пола...так что разницы никакой нет...
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05.06.2020 15:38 Відповісти
Лучшие тела нарида
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05.06.2020 16:01 Відповісти
Кравец? ))))))))))))))))
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05.06.2020 15:39 Відповісти
Контекст уже есть, будет ещё сюрпрайз.
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05.06.2020 15:39 Відповісти
Лысого давно не видно...может пол меняет???
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05.06.2020 15:40 Відповісти
так коли вони вже бляха визначаться? Так прехмахерша чи фотографша?
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05.06.2020 15:41 Відповісти
Однотипные и предсказуемые ваши "сюрпризы" получаются. За что бы ни взялись, по итогу одна и та же "детская неожиданность" выходит.
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05.06.2020 15:43 Відповісти
это может быть вяземская - заведующая культотделом дома слуг.
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05.06.2020 15:43 Відповісти
Дубинскому операцию по смене пола сделают?
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05.06.2020 15:48 Відповісти
за допомогою роялю. буде у бородатої бабушки своя кончіта вурст
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05.06.2020 15:55 Відповісти
Невже дупутатка від нашого округу буратинка Василевська-Смаглюк?
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05.06.2020 15:49 Відповісти
мабуть сам претендуе - хлопець в якого бедра ширше плечів, то вже погано поголена жіночка....
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05.06.2020 15:50 Відповісти
Стегна , будь ласка .
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05.06.2020 15:53 Відповісти
так - моя неправда...
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05.06.2020 16:04 Відповісти
Хто б не був від зелених слуг - шансів у нього не має.
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05.06.2020 15:51 Відповісти
Найшвидше - Богатирьова . І зеленський , і порошенко дуже її поважають .
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05.06.2020 15:54 Відповісти
Штепа
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05.06.2020 15:58 Відповісти
паприколу
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05.06.2020 17:11 Відповісти
Мы живем во времена, когда электорат настолько глуп, что раннее объявление кандидата может привести к его поражению. Не смотря на личность и ее заслуги. Это очень странно.
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05.06.2020 15:59 Відповісти
В ЗЕленой такой коробочке
ЗЕленый такой сюрьприз.
Вонючий такой сюрприз.
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05.06.2020 16:00 Відповісти
І я свій варіант двину- Лізька Путчістка.
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05.06.2020 16:03 Відповісти
может быть женщина: "Может быть сюрприз"-подмигивает и цокает языком рожа рыночного продавца цветов советских времён.
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05.06.2020 16:03 Відповісти
Елена Кравец
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05.06.2020 16:05 Відповісти
"И эта женщина- моя жена!"- Арахамия.
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05.06.2020 16:05 Відповісти
от люди! у зелюка ж лена есть (мама-рима все-таки по возрасту не подойдет) - все в семью, все в семью
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05.06.2020 16:07 Відповісти
Венедиктова? Богатырева?... Ааа Анна Герман) какую шлендру забыли еще упоминуть?
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05.06.2020 16:09 Відповісти
ВереЩак!
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05.06.2020 16:40 Відповісти
Ещё один сюрприз от СН кроме клоуна ?

Нафиг ..нафиг...
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05.06.2020 16:10 Відповісти
Дубинский
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05.06.2020 16:12 Відповісти

Сюрприз ещё тот .
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05.06.2020 16:27 Відповісти
Угу. Не зря видать райку богатыреву срочно выпустили
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05.06.2020 16:12 Відповісти
В дєвяностапятам Кварталє мущіни чяста пєрєадєваюцца в женщін...ачівідна ета і єсьть сюрпріз.
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05.06.2020 16:21 Відповісти
Шо б вас порвало! Один сюрприз на Банковой уже год, как гробит Украину
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05.06.2020 16:26 Відповісти
Неужели тищенко решил сменить пол?Креативненько будет.
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05.06.2020 16:28 Відповісти
Любой «сюрприз» от СН - напрягает.........☹️
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05.06.2020 16:30 Відповісти
Бондаренко? Лукаш? Надя Дорофеева? Кто???
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05.06.2020 16:36 Відповісти
хто єта Арахамия и что она делает в Украине? почему не едет к себе домой к *****?
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05.06.2020 16:37 Відповісти
сыты по-горло, больше сюрпризов не будет, с этим злом нужно заканчивать, точка!
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05.06.2020 16:45 Відповісти
Може, "слуги" ЛЕДЮ хочуть пропхнути у мери Київа? А-то щось її замало у телевізорі, Марини багато, її-***.
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05.06.2020 16:45 Відповісти
ленка оманская
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05.06.2020 17:12 Відповісти
она тупая, как и ее клован
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05.06.2020 17:42 Відповісти
Не видать Вам Киева, хоть транса выдвигайте.
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05.06.2020 16:49 Відповісти
От ваших "сюпризов" год назад 73% избирателей забеременело на всю голову.
Может ну его?
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05.06.2020 16:57 Відповісти
"Вы очень страшная женщина,Давид"
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05.06.2020 17:06 Відповісти
Йуууля!.....Йуууля!
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05.06.2020 17:19 Відповісти
хрен ей в дырочку.
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05.06.2020 17:42 Відповісти
Юля? Вот это так сюрприз!
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05.06.2020 17:24 Відповісти
Арахамия заявил, что кандидатом от "Слуги народа" на мэра Киева может быть женщина:

Николай Тищенко
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05.06.2020 17:27 Відповісти
Неужели воровка - Юля Тимошенко?
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05.06.2020 17:37 Відповісти
Наверное Мендель, видно Вовке она понравилась, хорошо работает!!!
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05.06.2020 17:39 Відповісти
Кастрированный Сивоха???
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05.06.2020 17:40 Відповісти
Или лысый, из 95-го Тупого Квартала пол сменил???
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05.06.2020 17:41 Відповісти
Невже Лєнку?
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05.06.2020 18:04 Відповісти
Неуж-то Лиза Богуцкая?!
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05.06.2020 18:21 Відповісти
для кого сюрприз, а для Зе -- кожна ніч одне і те ж...
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05.06.2020 18:49 Відповісти
Лысая?
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05.06.2020 23:59 Відповісти
еще не все клоуны на кормлении
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06.06.2020 01:08 Відповісти
Зебилье поняло что в Киеве по-жесткому пролетает (это вам не кривой рог с донбасятиной после Омана) и решили взвалить это дерьмо на хрупкие плечи какой-то женщины. Настоящие джентельмены)))
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06.06.2020 01:22 Відповісти
Врёшь Арахамия, Нас уже не удивишь.
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06.06.2020 01:25 Відповісти
 
 