Арахамія заявив, що кандидатом від "Слуги народу" на мера Києва може бути жінка: "Може бути сюрприз"
Кандидатом на пост мера Києва від партії "Слуга народу" може стати жінка.
Про це в коментарі журналістам повідомив глава фракції "СН" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.
Розголошувати ім'я ймовірної кандидатки Арахамія не став.
"Я вважаю, що жінка має рано чи пізно очолити Київ, бо за всю історію України не було такого. Я вношу трохи інтриги і кажу, що це може бути жінка. Може бути сюрприз, який поки ми не хочемо афішувати, бо поки немає механізму праймеріз. Ви ж розумієте, що як тільки хтось про себе заявляє, відразу ж ідуть потоки "бруду" на людину - так було завжди, тому краще зробити це якомога пізніше", - сказав Арахамія.
Топ коментарі
+33 ElenaM
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+20 Святослава
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+20 susanin
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А чому ні?
%%10-12 цілком можливо
на что арахнохамы расчитывают?
Над городом явственно послышался канифольный скрип колеса Фортуны.(c)
Ищет полиция,
Кандидата в меры Киева
От партии ЗЕ....
ЗЕленый такой сюрьприз.
Вонючий такой сюрприз.
Нафиг ..нафиг...
Сюрприз ещё тот .
Может ну его?
Николай Тищенко