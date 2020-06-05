МВС анулювало ліцензії чотирьом охоронним фірмам, чиї співробітники брали участь у перестрілці в Броварах

Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров повідомив, що чотирьом охоронним фірмам, чиї співробітники брали участь у перестрілці в Броварах, анулювали ліцензії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Слідчі Національної поліції, в межах розслідування кримінальних проваджень щодо стрілянини у Броварах, звернулися до Міністерства внутрішніх справ для проведення перевірки діяльності чотирьох столичних охоронних фірм, працівники яких, за інформацією досудового розслідування, є учасниками стрілянини в Київській області. Наказами Міністерства від 05.06.2020 повністю анульовано ліцензії на провадження охоронної діяльності: ТОВ "Профохорона", ТОВ "Охоронна група "Київ-центр", ТОВ "ДВ-Сек’юріті", ТОВ "Охоронна група "Форт-3", - розповів Гончаров.

За словами заступника глави МВС, слідством встановлено, що особи, які мають стосунок до цих охоронних фірм, неодноразово залучалися до участі у масових заходах, де застосовувалися незаконні дії.

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Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розборок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.

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