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МВС анулювало ліцензії чотирьом охоронним фірмам, чиї співробітники брали участь у перестрілці в Броварах

МВС анулювало ліцензії чотирьом охоронним фірмам, чиї співробітники брали участь у перестрілці в Броварах

Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров повідомив, що чотирьом охоронним фірмам, чиї співробітники брали участь у перестрілці в Броварах, анулювали ліцензії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Слідчі Національної поліції, в межах розслідування кримінальних проваджень щодо стрілянини у Броварах, звернулися до Міністерства внутрішніх справ для проведення перевірки діяльності чотирьох столичних охоронних фірм, працівники яких, за інформацією досудового розслідування, є учасниками стрілянини в Київській області. Наказами Міністерства від 05.06.2020 повністю анульовано ліцензії на провадження охоронної діяльності: ТОВ "Профохорона", ТОВ "Охоронна група "Київ-центр", ТОВ "ДВ-Сек’юріті", ТОВ "Охоронна група "Форт-3", - розповів Гончаров.

За словами заступника глави МВС, слідством встановлено, що особи, які мають стосунок до цих охоронних фірм, неодноразово залучалися до участі у масових заходах, де застосовувалися незаконні дії.

Також дивіться: Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розборок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція провела санкціоновані обшуки в учасників стрілянини в Броварах, - МВС. ФОТОрепортаж

Автор: 

Бровари (279) МВС (3500) стрілянина (1778) Гончаров Сергій (4)


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Топ коментарі
+10
Ага как же. Была фирма" Рога и копыта", завтра откроют ее же под названием "Копыта и Рога"
Стоимость лицензии -1921 грн
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05.06.2020 15:44
+8
От жарко то стало этим четырём фирмам.
Завтра выпрявят новые лицензии на новые фирмы. Заодно арсенал обновят.
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05.06.2020 15:48
+7
И все ? А то что хозяева этих "охранных" фирм выставили своих бойцов для разборок и по сути являются организаторами ОПГ это неинтересно? Наверное потому что они повязаны с МВД.
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05.06.2020 15:41
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Умное дело
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05.06.2020 15:37 Відповісти
Ага как же. Была фирма" Рога и копыта", завтра откроют ее же под названием "Копыта и Рога"
Стоимость лицензии -1921 грн
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05.06.2020 15:44 Відповісти
аналіровало?
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05.06.2020 15:40 Відповісти
Срубят бабки и возобновлят.
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05.06.2020 15:41 Відповісти
И все ? А то что хозяева этих "охранных" фирм выставили своих бойцов для разборок и по сути являются организаторами ОПГ это неинтересно? Наверное потому что они повязаны с МВД.
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05.06.2020 15:41 Відповісти
От жарко то стало этим четырём фирмам.
Завтра выпрявят новые лицензии на новые фирмы. Заодно арсенал обновят.
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05.06.2020 15:48 Відповісти
Не завтра) Каждая охранная фирма уже имеет несколько клонов с готовой лицензией, на такие случаи)))
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05.06.2020 15:49 Відповісти
не стоит думать что лицензии можно держать про запас. Фирму клон да, но не лицензию.
Тот кто знаком с лицензированием поймёт.
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05.06.2020 15:51 Відповісти
Я не думаю, я знаю.
У моего товарища в начале 2000-х была охранная фирма "Альфа", и лежало ещё три пакета фирм, с лицензией полученной, "Альфа-А" "Альфа-1" "АльФа")))
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05.06.2020 15:55 Відповісти
"потужне покарання" від "потужного" міністра ...
МВС - організатор , з огляду на те , як воно покриває злочинців .
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05.06.2020 15:50 Відповісти
Есть в Киеве фирма Стелс 1 по ул Народного Ополчения 7.Хозяин этой фирмы находится в базе Миротворец с февраля 2019 года.МВД всё по фиг,главное что бы бабло несли,не имеет значение кто,хоть Гиркины
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05.06.2020 15:50 Відповісти
аха ха ха, а запретить ездить чудо маршрутком где колени не выправляются, когда садишся в маршрутку и понимаешь что если авария ты своими бедренными костями поламаешь таз и умрешь от болевого шока но ехать надо, аха ха закроем три фирмы с отморозками, вопрос у меня странный а причем тут Аваков? ахаха
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05.06.2020 15:59 Відповісти
А тем криклиям, которые повыдавали эти дозвилы что будет?! ))
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05.06.2020 16:01 Відповісти
Чистой воды легализованный бандитизм...
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05.06.2020 16:13 Відповісти
 
 