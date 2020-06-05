МВС анулювало ліцензії чотирьом охоронним фірмам, чиї співробітники брали участь у перестрілці в Броварах
Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров повідомив, що чотирьом охоронним фірмам, чиї співробітники брали участь у перестрілці в Броварах, анулювали ліцензії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Слідчі Національної поліції, в межах розслідування кримінальних проваджень щодо стрілянини у Броварах, звернулися до Міністерства внутрішніх справ для проведення перевірки діяльності чотирьох столичних охоронних фірм, працівники яких, за інформацією досудового розслідування, є учасниками стрілянини в Київській області. Наказами Міністерства від 05.06.2020 повністю анульовано ліцензії на провадження охоронної діяльності: ТОВ "Профохорона", ТОВ "Охоронна група "Київ-центр", ТОВ "ДВ-Сек’юріті", ТОВ "Охоронна група "Форт-3", - розповів Гончаров.
За словами заступника глави МВС, слідством встановлено, що особи, які мають стосунок до цих охоронних фірм, неодноразово залучалися до участі у масових заходах, де застосовувалися незаконні дії.
Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.
Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.
Дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.
Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розборок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.
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Стоимость лицензии -1921 грн
Завтра выпрявят новые лицензии на новые фирмы. Заодно арсенал обновят.
Тот кто знаком с лицензированием поймёт.
У моего товарища в начале 2000-х была охранная фирма "Альфа", и лежало ещё три пакета фирм, с лицензией полученной, "Альфа-А" "Альфа-1" "АльФа")))
МВС - організатор , з огляду на те , як воно покриває злочинців .