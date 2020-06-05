Поліція затримала в центрі Києва вісьмох осіб, які намагалися перешкодити проведенню масової акції: у них вилучили ножі та газові балончики
У столиці на вул.Грушевського поліцейські затримали вісьмох молодих людей, які намагалися перешкодити проведенню масової акції.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з інформацією правоохоронців, у затриманих вилучено газові балончики і ножі, поліція з'ясовує їхні особи та мотиви протиправної поведінки.
"Сьогодні, біля Кабінету Міністрів України представники однієї з громадських організацій анонсували проведення заходів за масової участі громадян. Відтак правоохоронці посили заходи безпеки. З метою забезпечення публічної безпеки та порядку поліцейські проводили превентивні заходи з підозрілими та агресивно налаштованими особами, які не є учасниками цієї громадської організації", - йдеться в повідомленні.
Так, у зазначених осіб працівники поліції провели поверхневий огляд та вилучили кілька газових балончиків та складанні ножі. А вісьмох агресивно налаштованих молодиків, які намагалися своїми діями перешкоджати проведенню заходів, затримали
Зараз з ними спілкуються поліцейські та встановлюють усі обставини та мотиви такої поведінки
Зазначимо, що під Кабміном в центрі Києва відбувся мирний мітинг "Проти поліцейського свавілля", який організував Центр Громадянських Свобод і Українська Гельсінська спілка з прав людини.
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