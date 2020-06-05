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Новини
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Поліція затримала в центрі Києва вісьмох осіб, які намагалися перешкодити проведенню масової акції: у них вилучили ножі та газові балончики

Поліція затримала в центрі Києва вісьмох осіб, які намагалися перешкодити проведенню масової акції: у них вилучили ножі та газові балончики

У столиці на вул.Грушевського поліцейські затримали вісьмох молодих людей, які намагалися перешкодити проведенню масової акції.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією правоохоронців, у затриманих вилучено газові балончики і ножі, поліція з'ясовує їхні особи та мотиви протиправної поведінки.

"Сьогодні, біля Кабінету Міністрів України представники однієї з громадських організацій анонсували проведення заходів за масової участі громадян. Відтак правоохоронці посили заходи безпеки. З метою забезпечення публічної безпеки та порядку поліцейські проводили превентивні заходи з підозрілими та агресивно налаштованими особами, які не є учасниками цієї громадської організації", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Мирний мітинг "Проти поліцейського свавілля" відбувся біля Кабміну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Так, у зазначених осіб працівники поліції провели поверхневий огляд та вилучили кілька газових балончиків та складанні ножі. А вісьмох агресивно налаштованих молодиків, які намагалися своїми діями перешкоджати проведенню заходів, затримали

Зараз з ними спілкуються поліцейські та встановлюють усі обставини та мотиви такої поведінки

Зазначимо, що під Кабміном в центрі Києва відбувся мирний мітинг "Проти поліцейського свавілля", який організував Центр Громадянських Свобод і Українська Гельсінська спілка з прав людини.

Автор: 

затримання (4337) Київ (19429) мітинг (753) Нацполіція (15139)


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Топ коментарі
+8
Никак анальные пружины из частной армии боевиков сабакава на выручку своему шефу подтянулись?! )))
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05.06.2020 15:56
+4
из уголовника сотворили себе икону
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05.06.2020 16:18
+3
возможно, эти парни собирались в поход, причём с ночовкой
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05.06.2020 15:57
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Никак анальные пружины из частной армии боевиков сабакава на выручку своему шефу подтянулись?! )))
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05.06.2020 15:56 Відповісти
возможно, эти парни собирались в поход, причём с ночовкой
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05.06.2020 15:57 Відповісти
и с речёвкой
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05.06.2020 16:01 Відповісти
Аваков, "лощадью ходи")) На каких дураков ты это придумал?)
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05.06.2020 15:58 Відповісти
Пятерых на фото вижу. А где остальные три?
Полиция задержала в центре Киева восемь человек, пытавшихся помешать проведению массовой акции: у них изъяли ножи и газовые баллончики - Цензор.НЕТ 807
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05.06.2020 15:58 Відповісти
Они жеж просто прогуливались. Ну, как двое невинных мальчиков в трусиках у дома Стерненко...
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05.06.2020 16:06 Відповісти
Полиция задержала в центре Киева восемь человек, пытавшихся помешать проведению массовой акции: у них изъяли ножи и газовые баллончики - Цензор.НЕТ 1732
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05.06.2020 16:09 Відповісти
Наркоман и бандит стал символом.. Вскрытие показало, что афроамериканец Джордж Флойд был болен коронавирусом и умер от сердечного приступа(имел ишемическую и гипертоническую болезни сердца), имел интоксикацию опиоидным анальгетиком фентанилом, употреблял накануне метамфетамин.
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05.06.2020 16:11 Відповісти
По всем дем. каналам крутят интерв'ю с его несчастной вдовой. Тетка весом с небольшого бегемота, с ногтями длиннее пальцев. Т.е., никогда не работала в принципе. Профессиональная велферщица. Рассказывает, какой на самом деле замeчательный человек был мистер Флойд.
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05.06.2020 16:20 Відповісти
Мартин Лютер Кинг,почти
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05.06.2020 16:16 Відповісти
из уголовника сотворили себе икону
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05.06.2020 16:18 Відповісти
Эка невидаль , у из зебильного клоуна нас сотворили себе икону .
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05.06.2020 16:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VHeBs3PADpM Этих убийц тоже задержали совсем недавно . А потом отпустили! Свои, аваковские оказались.
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05.06.2020 16:33 Відповісти
Хотелось бы уточнить какие ножи? Если холодное оружие - это статья, а если бытовые, туристические и т.д. это новость для Г+Г.
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05.06.2020 16:41 Відповісти
КАК простому человеку понять какой нож, бытовой или хулиганческий? Мне один полицай втирал что есть лаборатория, есть експертиза , нож заберут и если материал ножа очень уж качественный, по твердости HRV материала например, то признают что это не кухонный нож , а оружие, но норма там меняются постоянно, кто-то где-то сидит и прикидывает сколько нужно приговоров -пишет нормы, это правда ?
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05.06.2020 16:59 Відповісти
Тітушня аваковская.А тебе Аваков нагородив зброєю.
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05.06.2020 16:59 Відповісти
Да-да-да!
А впереди, с топором - Аваков в маске!
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05.06.2020 18:01 Відповісти
 
 