Поліція затримала в центрі Києва вісьмох осіб, які намагалися перешкодити проведенню масової акції: у них вилучили ножі та газові балончики

У столиці на вул.Грушевського поліцейські затримали вісьмох молодих людей, які намагалися перешкодити проведенню масової акції.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією правоохоронців, у затриманих вилучено газові балончики і ножі, поліція з'ясовує їхні особи та мотиви протиправної поведінки.

"Сьогодні, біля Кабінету Міністрів України представники однієї з громадських організацій анонсували проведення заходів за масової участі громадян. Відтак правоохоронці посили заходи безпеки. З метою забезпечення публічної безпеки та порядку поліцейські проводили превентивні заходи з підозрілими та агресивно налаштованими особами, які не є учасниками цієї громадської організації", - йдеться в повідомленні.

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Так, у зазначених осіб працівники поліції провели поверхневий огляд та вилучили кілька газових балончиків та складанні ножі. А вісьмох агресивно налаштованих молодиків, які намагалися своїми діями перешкоджати проведенню заходів, затримали

Зараз з ними спілкуються поліцейські та встановлюють усі обставини та мотиви такої поведінки

Зазначимо, що під Кабміном в центрі Києва відбувся мирний мітинг "Проти поліцейського свавілля", який організував Центр Громадянських Свобод і Українська Гельсінська спілка з прав людини.