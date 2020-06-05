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Новини Коронавірус і карантин
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Село Горобівка на Сумщині закривають на карантин: за тиждень 13 нових випадків COVID-19

Село Горобівка на Сумщині закривають на карантин: за тиждень 13 нових випадків COVID-19

У Горобівці Білопільського району Сумської області за останній тиждень виявили 13 випадків захворювання на COVID-19. Припускають, що спалах відбувся через хвору продавчиню.

Про це повідомив на брифінгу директор Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаразький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За останній тиждень у Горобівці виявлено 13 випадків коронавірусу, з них один у дитини. Ми вважаємо, що джерелом зараження була жінка, у якої 29 травня виявили захворювання на коронавірус. Ця жінка займалася торгівлею, до неї ходило дуже багато осіб, які з нею спілкувалися. Лабораторний центр направив районній комісії з питань ТЕБ і НС свій висновок, що в селі треба запроваджувати карантин", - розповів Збаразький.

За його словами, вже сьогодні в'їзди та виїзди із села можуть бути закриті, а мешканців Горобівки переведуть на режим самоізоляції.

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З огляду на спалах захворюваності в цьому селі посадовець не відкидає можливості посилення карантинних заходів в області.

"Це пов'язано з тим, що за останню добу виявили набагато більше випадків коронавірусу, ніж раніше. Закликаю мешканців області обачно ставитися до свого здоров'я і здоров'я близьких, дотримуватися карантинних обмежень", - наголосив посадовець.

Протягом останньої доби на Сумщині зафіксовано 11 випадків захворювання на COVID-19, з них 9 – у селі Горобівка Білопільського району.

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Загалом в області 188 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 4 летальні. Одужало 155 осіб.

В Україні станом на 5 червня 25 963 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нові випадки.

Автор: 

карантин (18172) Сумська область (3567) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зарано шорти та безрукавки вділи. Ось і мають. Тільки то не ковід, то ковідіотизм.
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05.06.2020 16:01 Відповісти
Маски для лохов, карантин и закрытие целого села - для настоящих пацанов.
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05.06.2020 16:02 Відповісти
Харьковчане дружно харкнули все меры предохранения.Это моё личное наблюдение.Полный нигилизм.А уже доказано ,что ковид -произведение китайского бактериологического оружия.Для заболевших нет шанса выжить.Отёк лёгких -прямое попадание ковида.
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05.06.2020 16:07 Відповісти
Увы...но https://youtu.be/ZdIJHsx7wv4 короновирус - это надолго
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05.06.2020 17:32 Відповісти
Где больше всего *********, там больше и заражений, последний месяц этому показатель, первые ещё не знали простительно, а это кто без масок это долбоебы
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05.06.2020 16:16 Відповісти
А где это Андрюха Ковидовик? Это же жестоко! Ведь если все наденут маски, его любимый вирус с голоду подохнет.
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05.06.2020 16:42 Відповісти
Деревенский магазин - перекрёсток перекрёстков!
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05.06.2020 17:52 Відповісти
Поговаривают, что этот "магазин" торговал самогоном, поэтому "покупателей" может быть достаточно и не только сельских а и городских. В 5-ти км - гор.Белополье.
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06.06.2020 09:05 Відповісти
Ну, в настоящем деревенском магазине всегда стоит столик, где мужички распологаются...
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06.06.2020 10:27 Відповісти
 
 