Село Горобівка на Сумщині закривають на карантин: за тиждень 13 нових випадків COVID-19

У Горобівці Білопільського району Сумської області за останній тиждень виявили 13 випадків захворювання на COVID-19. Припускають, що спалах відбувся через хвору продавчиню.

Про це повідомив на брифінгу директор Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаразький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За останній тиждень у Горобівці виявлено 13 випадків коронавірусу, з них один у дитини. Ми вважаємо, що джерелом зараження була жінка, у якої 29 травня виявили захворювання на коронавірус. Ця жінка займалася торгівлею, до неї ходило дуже багато осіб, які з нею спілкувалися. Лабораторний центр направив районній комісії з питань ТЕБ і НС свій висновок, що в селі треба запроваджувати карантин", - розповів Збаразький.

За його словами, вже сьогодні в'їзди та виїзди із села можуть бути закриті, а мешканців Горобівки переведуть на режим самоізоляції.

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З огляду на спалах захворюваності в цьому селі посадовець не відкидає можливості посилення карантинних заходів в області.

"Це пов'язано з тим, що за останню добу виявили набагато більше випадків коронавірусу, ніж раніше. Закликаю мешканців області обачно ставитися до свого здоров'я і здоров'я близьких, дотримуватися карантинних обмежень", - наголосив посадовець.

Протягом останньої доби на Сумщині зафіксовано 11 випадків захворювання на COVID-19, з них 9 – у селі Горобівка Білопільського району.

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Загалом в області 188 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 4 летальні. Одужало 155 осіб.

В Україні станом на 5 червня 25 963 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нові випадки.