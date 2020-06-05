Вибори народного депутата у 208 окрузі на Чернігівщині відбудуться 25 жовтня, - ЦВК

Центральна виборча комісія призначила на 25 жовтня 2020 року проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область). Новий депутат замінить загиблого Валерія Давиденка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Вибори в 208 окрузі вирішили проводити одночасно з черговими місцевими виборами, щоб оптимізувати підготовку до голосування в умовах карантину.

"Крім того, одночасність двох виборчих процесів дозволить заощадити майже 11 млн гривень бюджетних коштів на проведення виборів. Оскільки фінансування виборчих комісій здійснюватиметься за одною бюджетною програмою", - сказав голова ЦВК Олег Діденко.

Раніше Діденко заявляв, що фінансування довиборів на окрузі загиблого нардепа Давиденка не передбачено бюджетом.

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Нагадаємо, народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли 23 травня в офісі з вогнепальним пораненням голови. Нацполіція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В Офісі Генпрокурора повідомили, що поруч із тілом знайдено пістолет.