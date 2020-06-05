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Новини
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Вибори народного депутата у 208 окрузі на Чернігівщині відбудуться 25 жовтня, - ЦВК

Вибори народного депутата у 208 окрузі на Чернігівщині відбудуться 25 жовтня, - ЦВК

Центральна виборча комісія призначила на 25 жовтня 2020 року проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область). Новий депутат замінить загиблого Валерія Давиденка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Вибори в 208 окрузі вирішили проводити одночасно з черговими місцевими виборами, щоб оптимізувати підготовку до голосування в умовах карантину.

"Крім того, одночасність двох виборчих процесів дозволить заощадити майже 11 млн гривень бюджетних коштів на проведення виборів. Оскільки фінансування виборчих комісій здійснюватиметься за одною бюджетною програмою", - сказав голова ЦВК Олег Діденко.

Раніше Діденко заявляв, що фінансування довиборів на окрузі загиблого нардепа Давиденка не передбачено бюджетом.

Також читайте: Смерть нардепа Давиденка: У "Слузі народу" закликали представників всіх партій утриматися від спекуляцій і необґрунтованих версій

Нагадаємо, народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли 23 травня в офісі з вогнепальним пораненням голови. Нацполіція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В Офісі Генпрокурора повідомили, що поруч із тілом знайдено пістолет.

Автор: 

вибори (6684) ЦВК (1177) Чернігівщина (1584) Давиденко Валерій (14)


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рыжий татарин Гудок будет двигать Ляшко......
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05.06.2020 16:21 Відповісти
Ну хоть поржем. Может он вместе земли го...но будет жрать.
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05.06.2020 16:23 Відповісти
да нет уж, хватит, ******* уже аж немогу.
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05.06.2020 16:25 Відповісти
Это только начало. С осени, когда пенсии перестанут платить начнется массовый падеж зеленого скота.
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05.06.2020 16:26 Відповісти
В Раде хоть повеселее станет, там скорее всего Шлюшко победит.))
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05.06.2020 16:22 Відповісти
Шлюшко еще тот клоун. А это сейчас в моде(
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05.06.2020 16:29 Відповісти
 
 