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Українці зможуть подорожувати до Греції з 1 липня за умови стабільної епідеміологічної ситуації, - Кулеба

Українці зможуть подорожувати до Греції з 1 липня за умови стабільної епідеміологічної ситуації, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава МЗС Греції Нікос Дендіас під час телефонної розмови висловили готовність відновити сполучення між Україною та Грецією з 1 липня за умови стабільної епідеміологічної ситуації в обох країнах.

Про це повідомляється на сайті МЗС України в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Глави зовнішньополітичних відомств двох країн також обмінялися досвідом щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 і подолання наслідків пандемії.

Дендіас запросив Кулебу відвідати Грецію з робочим візитом, коли обставини це дозволять. Глава МЗС України прийняв запрошення.

Глава МЗС України привітав колегу з головуванням Греції у Комітеті міністрів Ради Європи та закликав його надавати пріоритетне значення тематиці України у фокусі уваги цієї організації. Грецький міністр у відповідь запевнив, що Греція незмінно підтримує євроінтеграційні прагнення України.

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Автор: 

Греція (599) карантин (18172) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Походу найбільше від кризи постраждають туристичні держави. Нам боятися по суті нічого - ми експортуємо тільки зерно і людей, попит на ці продукти буде завжди
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05.06.2020 16:31 Відповісти
 
 