Українці зможуть подорожувати до Греції з 1 липня за умови стабільної епідеміологічної ситуації, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава МЗС Греції Нікос Дендіас під час телефонної розмови висловили готовність відновити сполучення між Україною та Грецією з 1 липня за умови стабільної епідеміологічної ситуації в обох країнах.
Про це повідомляється на сайті МЗС України в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
Глави зовнішньополітичних відомств двох країн також обмінялися досвідом щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 і подолання наслідків пандемії.
Дендіас запросив Кулебу відвідати Грецію з робочим візитом, коли обставини це дозволять. Глава МЗС України прийняв запрошення.
Глава МЗС України привітав колегу з головуванням Греції у Комітеті міністрів Ради Європи та закликав його надавати пріоритетне значення тематиці України у фокусі уваги цієї організації. Грецький міністр у відповідь запевнив, що Греція незмінно підтримує євроінтеграційні прагнення України.
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