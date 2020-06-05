Українці зможуть подорожувати до Греції з 1 липня за умови стабільної епідеміологічної ситуації, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава МЗС Греції Нікос Дендіас під час телефонної розмови висловили готовність відновити сполучення між Україною та Грецією з 1 липня за умови стабільної епідеміологічної ситуації в обох країнах.

Про це повідомляється на сайті МЗС України в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Глави зовнішньополітичних відомств двох країн також обмінялися досвідом щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 і подолання наслідків пандемії.

Дендіас запросив Кулебу відвідати Грецію з робочим візитом, коли обставини це дозволять. Глава МЗС України прийняв запрошення.

Глава МЗС України привітав колегу з головуванням Греції у Комітеті міністрів Ради Європи та закликав його надавати пріоритетне значення тематиці України у фокусі уваги цієї організації. Грецький міністр у відповідь запевнив, що Греція незмінно підтримує євроінтеграційні прагнення України.

Читайте також: Греція планує відкрити туристичний сезон з 1 липня