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Оцінку Авакова треба робити не за кількістю мітингів, а за його показниками ефективності, - "слуга народу" Арахамія

Оцінку Авакова треба робити не за кількістю мітингів, а за його показниками ефективності, -

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що давати оцінку міністру внутрішніх справ Арсену Авакову не можна за кількістю людей, які вийшли на мітинг проти нього, або за кількістю мітингів.

Про це сказав Арахамія журналістам після засідання Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Мітинг (про відставку Авакова., - Ред) не видається таким, як великі мітинги, які ми тут бачили, наприклад з ФОПами, або з приводу ринку землі. Але я ще раз підкреслю, що треба робити оцінку (Авакова. - Ред. ) не за кількістю людей на мітингу, чи за кількістю мітингів, а з якихось KPI (ключових показників ефективності. - Ред.), які публічно доступні", - сказав голова фракції.

Арахамія зазначив, що фракція чекає від прем'єр-міністра щодо кожного міністра "систему показників в реальному часі, яку ми з вами можемо відстежувати і робити висновки, чи покращується ситуація, чи погіршується".

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У відповідь на питання про те, чи не можна вважати справи про вбивство Шеремета та 5-річного Кирила Тлявова показником ефективності Авакова, Арахамія сказав:

"Це одна з численних справ, які є. Вона дійсно важлива, тому що дуже багато питань щодо неї. Але, мені здається, не можна за однією справою судити роботу міністерства, в підпорядкуванні якого перебуває 750 тис. осіб", - сказав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Авакова, - "Голос"

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+32
В чем»эффективность» рюкзакяна измерять тогда? В газовых скважинах? В космолотах? В тоннах бурштына? В тысячах кубов «чёрного леса»? В организации фальсификации деятельности органов внутренних дел? В лямах взяток? В чем, подскажи, любезный!
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05.06.2020 16:50
+30
Кирилл Тлявов, Бровары, Кагарлык - чем не показатели эффективности?
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05.06.2020 16:37
+27
И шо он эффективно сделал за 6 лет?
Идиот блин.........

т.е. скандалы, коррупцию ты урод не учитываешь?
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05.06.2020 16:37
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Оценку Авакова надо делать не по количеству митингов, а по его показателям эффективности, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7842
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05.06.2020 16:35 Відповісти
Всем зелебобам и авакяну надо сделать:
Оценку Авакова надо делать не по количеству митингов, а по его показателям эффективности, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6711
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05.06.2020 16:36 Відповісти
Дурак дурака видит из далека.
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05.06.2020 16:36 Відповісти
Кирилл Тлявов, Бровары, Кагарлык - чем не показатели эффективности?
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05.06.2020 16:37 Відповісти
И шо он эффективно сделал за 6 лет?
Идиот блин.........

т.е. скандалы, коррупцию ты урод не учитываешь?
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05.06.2020 16:37 Відповісти
С времен убийства Гонгадзе министр МВД ключевая фигура. От его порядочности, независимости и компетентности зависит "траектория" всего государства
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05.06.2020 16:42 Відповісти
Абхаз всегда поддержит арменина в Украине. У одного закупки в три дорого, у второго бабло, незадекларированное.Где бы им еще так хорошо жилось.
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05.06.2020 16:43 Відповісти
Чого ж так ці "слуги" тримаються за авакяна? Що в нього на них є? Чи після заяви Бєні про те, що ЗЕ! - то перемога його і Авакова, бздять піти проти хазяїна?
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05.06.2020 16:44 Відповісти
И что он не так сказал?
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05.06.2020 16:44 Відповісти
В чем»эффективность» рюкзакяна измерять тогда? В газовых скважинах? В космолотах? В тоннах бурштына? В тысячах кубов «чёрного леса»? В организации фальсификации деятельности органов внутренних дел? В лямах взяток? В чем, подскажи, любезный!
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05.06.2020 16:50 Відповісти
Давай помогу: в запуске в поулегальный оборот тысяч стволов наградного оружия и создании своей собственной частной наемной армии из беглых преступников беларуси и кацапстана
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05.06.2020 16:53 Відповісти
А паспортов левых резидентуре фсбшной и международной швали за последние 6 лет кто повыдавал?! Неужто они себе сами???
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05.06.2020 16:55 Відповісти
Наверное зебилы считают что в зеленых попугаях...😃
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05.06.2020 16:55 Відповісти
Этот лаптеногий - лахта вульгарис
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05.06.2020 16:56 Відповісти
Вам же объяснили в чем. А это всё отдельные случаи по которым судить о работе ментов нельзя
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05.06.2020 18:36 Відповісти
А что он так сказал?
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05.06.2020 18:37 Відповісти
и шо, неблагодарная Зе команда уже не считает митинги нацдружин, преследовавших по всей стране Пороха ?
На мой взгляд , те митинги сильно повлияли на выборы ПРезидента.
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05.06.2020 16:47 Відповісти
Все верно - по собственному публичному признанию рюкзакяна о выборах зелибобика стадом зедятлов: « эта наша общая с Коломойским победа, для которой мы приложили максимум своих с ним усилий»
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05.06.2020 16:58 Відповісти
https://cripo.com.ua/news/society/arahamiya-u-avakova-est-nelegalnyj-igornyj-biznes-no-my-ego-legaliziruem/ Арахамия: у Авакова есть нелегальный игорный бизнес, но мы его… легализируем

Председатель парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть игорный бизнес, который планируют легализовать.
Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, передает https://www.unn.com.ua/ru/news/1821715-arakhamiya-v-avakova-ye-nelegalniy-gralniy-biznes-ale-mi-yogo-legalizuyemo УНН .

Оценку Авакова надо делать не по количеству митингов, а по его показателям эффективности, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5916

«Есть много вопросов, которые ассоциируют с этим министром (Аваковым - ред.), много коррупционных. Например, нелегальный игорный бизнес, но мы его легализируем нелегальный игорный бизнес», - сказал Арахамия.
Как сообщал УНН, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. В результате Арсена Авакова в очередной раз оставили на должности министра внутренних дел.
Также новый Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему Авакова оставили в новом правительстве.
Напомним, украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой положить конец нелегальному игорному бизнесу.
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05.06.2020 16:48 Відповісти
" судить работу министерства, в подчинение которого находится 750 тыс. человек"
Ну что?
Три громких преступления - и отставку!
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05.06.2020 16:51 Відповісти
Арахамія, авакян це ж чорти ...Ця маупа пререживає за свою дупу коли народ буде зносити зеленувате лайно..
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05.06.2020 16:48 Відповісти
фсбшная резидентура
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05.06.2020 16:52 Відповісти
Идиот...
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05.06.2020 16:50 Відповісти
Какая то Арахамия, гражданка єрєфии неуклюже отмазывает резидента фсб Авакяна. Что эти твари вообще делают в Украине?
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05.06.2020 16:51 Відповісти
а куда хохли смотрят, особенно на виборах
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05.06.2020 20:22 Відповісти
Качественно отпи.дим, изнасилуем, можем застрелить. Есть пакет услуг-"всё включено". Звонить102,спрашивать патриота до мозга костей Арсена.
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05.06.2020 16:53 Відповісти
А давайте полицию переименуем в милицию. Будет все честно.
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05.06.2020 16:55 Відповісти
в аваковцев переименуем
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05.06.2020 17:12 Відповісти
Чисто по моему скромному мнению советская милиция и ОБХСС работали на много эффективнее всех нынешних полиции, набу и т.п.
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05.06.2020 17:53 Відповісти
Та это однох#йственно...
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06.06.2020 11:20 Відповісти
Арахам Оцінку Авакова треба робити не за кількістю мітингів, а за його показниками ефективності, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 614
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05.06.2020 16:55 Відповісти
Додик, об эффективности работы ментов судят не по показателям, которые они же сами себе рисуют, а по народному доверию, придурок.
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05.06.2020 16:58 Відповісти
вот именно!
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06.06.2020 11:22 Відповісти
за то можно измерить интеллект арахамии по количеству тупых высеров
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05.06.2020 16:58 Відповісти
38 попугаев арахамий
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05.06.2020 17:05 Відповісти
тошнит от этих безьязыких араратского очильныка мвс и думского тель-авивского инкогнито изи брауна
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05.06.2020 17:02 Відповісти
неужли такой п...ц должен был произойти, чтоб его наконец уволить! чем же он вас за яйца так держит крепко, ссыкунов
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05.06.2020 17:05 Відповісти
наверное путин сказал что нападет, если уволите авакова.....
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05.06.2020 17:09 Відповісти
футин и его консервы со всех сил стараются убрать авакова, чтобы побыстрее добраться до горла зиленского
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05.06.2020 17:06 Відповісти
может зелинского?
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05.06.2020 18:56 Відповісти
А шо до ЗЕ было трудно добраться в Омане?
ЗЕ кацапский с головы дло ног.
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05.06.2020 22:42 Відповісти
Это о чём этот ПОЦ?В своё время эффективными мененжарами называли и Чингисхана,и Гитлера,Сталина.
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05.06.2020 17:07 Відповісти
Очень эффективный министр и главное стабильный! При нём не закрылся ни один незаконный пункт приёмки металла, пункт реализации наркоты и как грибы стабильно росли незаконные заправки, казино, добывали янтарь и пилили лес!
Ну, очень ценный кадр....
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05.06.2020 17:07 Відповісти
Сейчас будет очень интересно посмотреть кто сохранил в этой ситуации критическое мышление, а кто сами понимаете. Подобная ситуация в свое время сложилась с оценкой Ющенко. Запасаемся попкорном. Кукловоды в Кремле - в этот раз будет "все сложно".
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05.06.2020 17:08 Відповісти
у авакова в среднем один прокол в год. Чекисткая консерва путина арахерамия считает что это мнього. Он хочет вместо авакова чекиста
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05.06.2020 17:09 Відповісти
Арахуямия хочет вместо авакова чекиста, чтобы партию дебилов убрали, потому что дурак не может правильно чекистам служить
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05.06.2020 17:12 Відповісти
Аваков где ***** собственные спецслужбы украины?

Потому что то что в киеве спу есть что угодно, но не украинское.
КИЕВ СПУ - ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В МИРЕ ПО ПРЕДАТЕЛЬСТВУ. Особенно за 200 000$ черта найдут и продадут.Где правый сектор, где жоны, где другие на отработке грехов на выборах перед народом украины.
Постанова что с выдергиванием изнасилования, что стрельба в броварах. Все операции чекистов по разчистке путей к горлу зебила и его партии дураков. Вакарчук такой же тупой дебил
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05.06.2020 17:21 Відповісти
Княжичи, Кагарлык, Переяслав-Хмельницкий, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы - коррупция, крышевание, это все про реХформу 6 лет, при гнилом Авакове...

"эффективный министр"...такого министра уже в США или ЕС давно б уволили..и на нары загремел бы еще там.

при нормальном президенте Украины и Рада уже давно бы отправил такого гнилого министра МВД в отставку.
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05.06.2020 17:21 Відповісти
Он их последняя надежда. А то Порох нападьот.
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05.06.2020 22:40 Відповісти
Мусор ов в три раза больше чем армия?
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05.06.2020 17:43 Відповісти
Ефективність чорта зашкалює!
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05.06.2020 17:49 Відповісти
Набрати бидло в поліцію та назвати це реформою міг тільки вірменин.Лишити авакова громодянства та виселити його з України назавжди.
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05.06.2020 18:10 Відповісти
Їм обом треба вже мічце на смітнику застовбити....
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05.06.2020 18:20 Відповісти
Правильно что народный фронт что народный слуга - какая разница..?
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05.06.2020 18:25 Відповісти
гнать давно пора, засиделся всю реформу провалил, Авакова в отставку! Деканоидзе министром МВД.
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05.06.2020 18:34 Відповісти
Тупой Арахамия, если люди начали выходить на митинги значит МВД не работает как нужно.
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05.06.2020 19:35 Відповісти
да тупых там полным-полна коробочка...
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06.06.2020 11:32 Відповісти
А ведь, косвенно, он прав. Любой рыг от зелени будет только хуже.☹️
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05.06.2020 19:53 Відповісти
Если судить по эффективности, то зеленую пошесть нужно гнать ссаными тряпками!
Но вы будете ждать митингов)))
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05.06.2020 21:29 Відповісти
Это говорит вырванный из контекста кавказский презерватив после года сплошных провалов его партии по всем направлениям?
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05.06.2020 22:39 Відповісти
ну да. Вже від декількох путчів врятував. Лізка бобруцька ж не ******** )))
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05.06.2020 23:55 Відповісти
Кремль маленькими шажками затягивает петлю. Никто уже не вспоминает, что ДБР должно заниматься коррупцией в высших эшелонах власти. Вместо этого все нормально воспринимают дела Чорновол, Порошенко, Пашинского. Они завели дело на Климкина). Кремль легко залил помоями Яценюка. В свое время Путин удивительно быстро расправился с Ющенко. И ни у кого причинно-следственной связи не образовалось - следующий был Янукович с 14 тысячами убитых и оккупированными теритториями.
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06.06.2020 06:04 Відповісти
 
 