Оцінку Авакова треба робити не за кількістю мітингів, а за його показниками ефективності, - "слуга народу" Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що давати оцінку міністру внутрішніх справ Арсену Авакову не можна за кількістю людей, які вийшли на мітинг проти нього, або за кількістю мітингів.

Про це сказав Арахамія журналістам після засідання Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Мітинг (про відставку Авакова., - Ред) не видається таким, як великі мітинги, які ми тут бачили, наприклад з ФОПами, або з приводу ринку землі. Але я ще раз підкреслю, що треба робити оцінку (Авакова. - Ред. ) не за кількістю людей на мітингу, чи за кількістю мітингів, а з якихось KPI (ключових показників ефективності. - Ред.), які публічно доступні", - сказав голова фракції.

Арахамія зазначив, що фракція чекає від прем'єр-міністра щодо кожного міністра "систему показників в реальному часі, яку ми з вами можемо відстежувати і робити висновки, чи покращується ситуація, чи погіршується".

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У відповідь на питання про те, чи не можна вважати справи про вбивство Шеремета та 5-річного Кирила Тлявова показником ефективності Авакова, Арахамія сказав:

"Це одна з численних справ, які є. Вона дійсно важлива, тому що дуже багато питань щодо неї. Але, мені здається, не можна за однією справою судити роботу міністерства, в підпорядкуванні якого перебуває 750 тис. осіб", - сказав Арахамія.

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