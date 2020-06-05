Оцінку Авакова треба робити не за кількістю мітингів, а за його показниками ефективності, - "слуга народу" Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що давати оцінку міністру внутрішніх справ Арсену Авакову не можна за кількістю людей, які вийшли на мітинг проти нього, або за кількістю мітингів.
Про це сказав Арахамія журналістам після засідання Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Мітинг (про відставку Авакова., - Ред) не видається таким, як великі мітинги, які ми тут бачили, наприклад з ФОПами, або з приводу ринку землі. Але я ще раз підкреслю, що треба робити оцінку (Авакова. - Ред. ) не за кількістю людей на мітингу, чи за кількістю мітингів, а з якихось KPI (ключових показників ефективності. - Ред.), які публічно доступні", - сказав голова фракції.
Арахамія зазначив, що фракція чекає від прем'єр-міністра щодо кожного міністра "систему показників в реальному часі, яку ми з вами можемо відстежувати і робити висновки, чи покращується ситуація, чи погіршується".
У відповідь на питання про те, чи не можна вважати справи про вбивство Шеремета та 5-річного Кирила Тлявова показником ефективності Авакова, Арахамія сказав:
"Це одна з численних справ, які є. Вона дійсно важлива, тому що дуже багато питань щодо неї. Але, мені здається, не можна за однією справою судити роботу міністерства, в підпорядкуванні якого перебуває 750 тис. осіб", - сказав Арахамія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Идиот блин.........
т.е. скандалы, коррупцию ты урод не учитываешь?
На мой взгляд , те митинги сильно повлияли на выборы ПРезидента.
Председатель парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть игорный бизнес, который планируют легализовать.
Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, передает https://www.unn.com.ua/ru/news/1821715-arakhamiya-v-avakova-ye-nelegalniy-gralniy-biznes-ale-mi-yogo-legalizuyemo УНН .
«Есть много вопросов, которые ассоциируют с этим министром (Аваковым - ред.), много коррупционных. Например, нелегальный игорный бизнес, но мы его легализируем нелегальный игорный бизнес», - сказал Арахамия.
Как сообщал УНН, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. В результате Арсена Авакова в очередной раз оставили на должности министра внутренних дел.
Также новый Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему Авакова оставили в новом правительстве.
Напомним, украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой положить конец нелегальному игорному бизнесу.
Ну что?
Три громких преступления - и отставку!
попугаеварахамий
ЗЕ кацапский с головы дло ног.
Ну, очень ценный кадр....
Потому что то что в киеве спу есть что угодно, но не украинское.
КИЕВ СПУ - ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В МИРЕ ПО ПРЕДАТЕЛЬСТВУ. Особенно за 200 000$ черта найдут и продадут.Где правый сектор, где жоны, где другие на отработке грехов на выборах перед народом украины.
Постанова что с выдергиванием изнасилования, что стрельба в броварах. Все операции чекистов по разчистке путей к горлу зебила и его партии дураков. Вакарчук такой же тупой дебил
"эффективный министр"...такого министра уже в США или ЕС давно б уволили..и на нары загремел бы еще там.
при нормальном президенте Украины и Рада уже давно бы отправил такого гнилого министра МВД в отставку.
Но вы будете ждать митингов)))