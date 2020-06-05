УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10471 відвідувач онлайн
Новини
1 968 5

Росія вкидала компромат на небажаних кандидатів, щоб посилити свій вплив, - ексрадниця президента США Воллендер

Росія вкидала компромат на небажаних кандидатів, щоб посилити свій вплив, - ексрадниця президента США Воллендер

Росія проводить у демократичних країнах спецоперації з метою послабити їхні демократичні інститути і посилити власний вплив.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму заявила радниця президента Сполучених Штатів Америки з питань Євразії у 2013-2017 роках і колишня заступниця міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Селест Воллендер.

Вона зазначила, що Росія втручалася у вибори президента США у 2016 році через соціальні мережі, проводила як відкриті, так і таємні операції, викрадала електронне листування, вкидала компромат на небажаних їй кандидатів.

"Все це проявлялося у багатьох вимірах і включало чимало елементів. Росія грала на існуючих проблемах та суперечностях американської внутрішньої політики. Росія не створює політичний плюралізм у Сполучених Штатах. Вона експлуатує його на свою користь, радикалізує його і спрямовує до екстремальних проявів", – наголосила ексрадниця президента США.

Воллендер підкреслила, що експерти і дані розвідки підтверджують, що російські спецоперації такого роду тривають.

"Вони робили це у 2018 році під час наших виборів, щоправда, менш ефективно. Але вони вже проводять і готують подальші операції на 2020-й", – сказала вона.

"Російські агенти вправно пристосовуються до нових реалій, навчаються, адаптуються, але вони й надалі експлуатують, загострюють і максимально провокують будь-яку можливість посилити негативні настрої щодо України та США", – додала Воллендер.

Екс-радниця президента США також наголосила, що для того, аби підірвати такі операції та їхню ефективність, потрібно їх висвітлювати і заохочувати громадян "бути пильними, не дозволяти ошукати себе, не дозволяти маніпулювати собою, перевіряти інформацію, протистояти спробам налаштувати їх проти того, що насправді є здоровим плюралізмом в обох наших країнах".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія висилає двох російських дипломатів через скандал із загрозою отруєння

Автор: 

пропаганда (2798) росія (64984) США (22614)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а от и нет - доня так не думает...
воткнем кацапию в G7 ногами вперед и все тут.
показати весь коментар
05.06.2020 16:41 Відповісти
Россия вбрасывала компромат на нежелательных кандидатов, чтобы усилить свое влияние, - экс-советник президента США Валландер - Цензор.НЕТ 4152
показати весь коментар
05.06.2020 16:50 Відповісти
Focus: Немецкие неонацисты обучаются в российских лагерях

"Воинственно настроенные немецкие правые экстремисты проходят обучение с военным уклоном в российском лагере под Санкт-Петербургом", - сообщает немецкое издание https://www.focus.de/politik/ausland/rechtsextreme-lager-deutsche-neonazis-*****-terrorkampf-in-sankt-petersburg_id_12067019.html Focus .
"Несколько участников курса являются членами партий "Молодые националисты" и "Третий путь", за которыми наблюдает федеральное ведомство по охране конституции", - пишет издание со ссылкой на службы безопасности.
"Лагерем "Партизан" управляет правоэкстремистское "Русское имперское движение", которое, по его собственным данным, борется за "превосходство белой расы". (...) Немецкие участники курса обучаются в лагере "Партизан" обращению с оружием и взрывчаткой, а также ведению военного рукопашного боя. Некоторые выпускники, в том числе шведы и финны, позднее примыкают к российским вооруженным формированиям на востоке Украины"
"Немецкие службы безопасности проинформированы о тренинге молодых правых экстремистов в России, но якобы не могут препятствовать их поездкам в Санкт-Петербург по правовым основаниям. Ведомства исходят из того, что российский президент Путин проинформирован о подобного рода лагерях и как минимум позволяет им существовать", - передает Focus.
показати весь коментар
05.06.2020 16:52 Відповісти
Проснулись...
показати весь коментар
05.06.2020 18:03 Відповісти
Рашизм-это парашизм-понятие новое-американцами пока не изученое и означает-козёл с крыльями,чтобы удобно обсирать чёрным горошком другие страны.
показати весь коментар
06.06.2020 06:55 Відповісти
 
 