Росія вкидала компромат на небажаних кандидатів, щоб посилити свій вплив, - ексрадниця президента США Воллендер

Росія проводить у демократичних країнах спецоперації з метою послабити їхні демократичні інститути і посилити власний вплив.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму заявила радниця президента Сполучених Штатів Америки з питань Євразії у 2013-2017 роках і колишня заступниця міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Селест Воллендер.

Вона зазначила, що Росія втручалася у вибори президента США у 2016 році через соціальні мережі, проводила як відкриті, так і таємні операції, викрадала електронне листування, вкидала компромат на небажаних їй кандидатів.

"Все це проявлялося у багатьох вимірах і включало чимало елементів. Росія грала на існуючих проблемах та суперечностях американської внутрішньої політики. Росія не створює політичний плюралізм у Сполучених Штатах. Вона експлуатує його на свою користь, радикалізує його і спрямовує до екстремальних проявів", – наголосила ексрадниця президента США.

Воллендер підкреслила, що експерти і дані розвідки підтверджують, що російські спецоперації такого роду тривають.

"Вони робили це у 2018 році під час наших виборів, щоправда, менш ефективно. Але вони вже проводять і готують подальші операції на 2020-й", – сказала вона.

"Російські агенти вправно пристосовуються до нових реалій, навчаються, адаптуються, але вони й надалі експлуатують, загострюють і максимально провокують будь-яку можливість посилити негативні настрої щодо України та США", – додала Воллендер.

Екс-радниця президента США також наголосила, що для того, аби підірвати такі операції та їхню ефективність, потрібно їх висвітлювати і заохочувати громадян "бути пильними, не дозволяти ошукати себе, не дозволяти маніпулювати собою, перевіряти інформацію, протистояти спробам налаштувати їх проти того, що насправді є здоровим плюралізмом в обох наших країнах".

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