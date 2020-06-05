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Новини
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Федоров про хабарі: До мене приходять з усіх боків домовлятися і пропонують відсотки від закупівель. Встановив собі камери в кабінеті і записую

Федоров про хабарі: До мене приходять з усіх боків домовлятися і пропонують відсотки від закупівель. Встановив собі камери в кабінеті і записую

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що йому пропонували хабаря у вигляді відсотків від ІТ-закупівель. Щоб до нього більше не приходили з подібними "пропозиціями", міністр встановив камери в своєму кабінеті в будівлі уряду.

Про це Михайло Федоров розповів в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже багато людей приходять до мене з усіх сторін домовлятися і пропонують відсотки, щоб ми підтвердили закупівлю. Ми про це інформуємо Службу безпеки України. Я дуже сподіваюсь, що ми взагалі зупинимо всі закупівлі і правильно цю програму трансформуємо – будемо давати дозволи на закупівлю тим компаніям, які реально відповідають вимогам, а не тільки намагаються заробляти на цьому гроші. Різні спроби бувають: пишуть повідомлення, через знайомих телефонують. Навіть тиснуть на інших міністрів і ставлять під сумнів нашу репутацію. До одного з міністрів звернулися його знайомі і сказали, що Міністерство цифрової трансформації не хоче погодити тендер на 30 мільйонів для вирішення однієї проблеми за допомогою технологій. Він мені натякнув, що, може, у мене у міністерстві хочуть заробити грошей, тому зупиняють. Для мене це дуже принципове питання. Я відразу зібрав велику нараду, аби показали багато листів, аналізів цієї закупівлі, де із 30 мільйонів тільки 18 мільйонів потрібно було заплатити роялті невідомій компанії за використання цієї технології. У мене такого бюджету немає для всього міністерства! Ми відразу зрозуміли, що хтось хоче заробити, тому нас всі підтримали. Ніколи не пропонували якусь суму – зазвичай це відсоток із закупівель", - розповів Федоров.

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"До речі, після цього я встановив собі камери в кабінеті і записую, що відбувається, для того, щоб, якщо будуть якісь конкретні пропозиції до мене, я звернувся в правоохоронні органи. У ситуації з Дією я зрозумів, що потрібно дуже часто працювати на випередження. Я хочу тепер, щоб до мене навіть не приходили з такими питаннями і розуміли, що у мене все пишеться. Ідеально було б зробити, щоб колись стало публічним те, що тут відбувається", - зазначив Федоров.

Автор: 

хабар (4695) Федоров Михайло (874) Мінцифри (1181)


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Топ коментарі
+6
Записіваю все на видео, чтоб потом вьібрать лучшее предложение))
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05.06.2020 16:48
+4
Федоров о взятках: Ко мне приходят со всех сторон договариваться и предлагают проценты от закупок. Установил себе камеры в кабинете и записываю - Цензор.НЕТ 4823
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05.06.2020 16:40
+4
Если он говорит правду- то респект. Но только вот, где "джинса" против тебя в СМИ, где огульные обвинения? почему ты ещё жив?
Чтобы помножить на ноль, подобные подозрения выкинь в сеть свои записи о предложении "сотрудничать".
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05.06.2020 16:53
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Федоров о взятках: Ко мне приходят со всех сторон договариваться и предлагают проценты от закупок. Установил себе камеры в кабинете и записываю - Цензор.НЕТ 4823
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05.06.2020 16:40 Відповісти
Обнять и плакать)))
Федоров о взятках: Ко мне приходят со всех сторон договариваться и предлагают проценты от закупок. Установил себе камеры в кабинете и записываю - Цензор.НЕТ 2671
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05.06.2020 16:41 Відповісти
Записіваю все на видео, чтоб потом вьібрать лучшее предложение))
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05.06.2020 16:48 Відповісти
peace - door - ball ты хведоров
А посада твоя только фейсбучных ботов может на порохоботов натравливать
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05.06.2020 16:49 Відповісти
Я плакалЬ..
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05.06.2020 16:51 Відповісти
Це тобі лилось=))
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05.06.2020 16:52 Відповісти
Это тебе зебилу лилось...с писюна осла...ты это божьей росой называешь...
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05.06.2020 17:16 Відповісти
Если он говорит правду- то респект. Но только вот, где "джинса" против тебя в СМИ, где огульные обвинения? почему ты ещё жив?
Чтобы помножить на ноль, подобные подозрения выкинь в сеть свои записи о предложении "сотрудничать".
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05.06.2020 16:53 Відповісти
"Кстати, после этого я установил себе камеры в кабинете и записываю, что происходит, для того, чтобы, если будут какие-то конкретные предложения ко мне, я обратился в правоохранительные органы.
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05.06.2020 18:03 Відповісти
И объявил про это-во все услышанье Чтобы "не спугнуть" нужно полагать?
Или потому что понимает, что самого пишут, а "партнёров" готовых к "сотрудничеству" терять не хочется.
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05.06.2020 18:09 Відповісти
Записывать можно сколько угодно. А почему не вызвать то же гребанное ДБР? Или ему за шмонами в музеях и институтах некогда?
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05.06.2020 16:55 Відповісти
Сила ( кодлан воров и мародёров Коломойского) солому (Фёдорова) ломит.
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05.06.2020 16:56 Відповісти
сдежка может быть только по решению суда, а тут пишет он, а сбу тягает за брелок-камеру с ибея...
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05.06.2020 17:04 Відповісти
молодец. в сеть пожалуйста записи.
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05.06.2020 17:05 Відповісти
роялти-шмоялти, что эти программисты вообще себе позволяют, берут деньги за нажимания на кнопки
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05.06.2020 17:06 Відповісти
берут за то, что знают, какие кнопки нажимать...
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05.06.2020 17:17 Відповісти
Кацапику, для своїх знижки?
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05.06.2020 17:37 Відповісти
"Идеально было бы сделать, чтобы когда-то стало публичным то, что здесь происходит", - отметил Федоров."
А слабо устроить непрерывный стрим из кабинета?
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05.06.2020 17:54 Відповісти
Федоров о взятках: Ко мне приходят со всех сторон договариваться и предлагают проценты от закупок. Установил себе камеры в кабинете и записываю



записуваю,но...
не выкладываю видио Тут-т-т...

взятошники продолжают продолжать дальше у другом месте...

ахахаха
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05.06.2020 17:55 Відповісти
От і я так робив. Дослужився до полковника. І тепер рахую свою пенсію і думаю, чи не краще було б жити по уму, а не по совісті.
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05.06.2020 18:08 Відповісти
Встановив камери і записую...Потім тим,кого записав,продам те,що записав...
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05.06.2020 18:14 Відповісти
 
 