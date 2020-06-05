Федоров про хабарі: До мене приходять з усіх боків домовлятися і пропонують відсотки від закупівель. Встановив собі камери в кабінеті і записую

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що йому пропонували хабаря у вигляді відсотків від ІТ-закупівель. Щоб до нього більше не приходили з подібними "пропозиціями", міністр встановив камери в своєму кабінеті в будівлі уряду.

Про це Михайло Федоров розповів в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже багато людей приходять до мене з усіх сторін домовлятися і пропонують відсотки, щоб ми підтвердили закупівлю. Ми про це інформуємо Службу безпеки України. Я дуже сподіваюсь, що ми взагалі зупинимо всі закупівлі і правильно цю програму трансформуємо – будемо давати дозволи на закупівлю тим компаніям, які реально відповідають вимогам, а не тільки намагаються заробляти на цьому гроші. Різні спроби бувають: пишуть повідомлення, через знайомих телефонують. Навіть тиснуть на інших міністрів і ставлять під сумнів нашу репутацію. До одного з міністрів звернулися його знайомі і сказали, що Міністерство цифрової трансформації не хоче погодити тендер на 30 мільйонів для вирішення однієї проблеми за допомогою технологій. Він мені натякнув, що, може, у мене у міністерстві хочуть заробити грошей, тому зупиняють. Для мене це дуже принципове питання. Я відразу зібрав велику нараду, аби показали багато листів, аналізів цієї закупівлі, де із 30 мільйонів тільки 18 мільйонів потрібно було заплатити роялті невідомій компанії за використання цієї технології. У мене такого бюджету немає для всього міністерства! Ми відразу зрозуміли, що хтось хоче заробити, тому нас всі підтримали. Ніколи не пропонували якусь суму – зазвичай це відсоток із закупівель", - розповів Федоров.

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"До речі, після цього я встановив собі камери в кабінеті і записую, що відбувається, для того, щоб, якщо будуть якісь конкретні пропозиції до мене, я звернувся в правоохоронні органи. У ситуації з Дією я зрозумів, що потрібно дуже часто працювати на випередження. Я хочу тепер, щоб до мене навіть не приходили з такими питаннями і розуміли, що у мене все пишеться. Ідеально було б зробити, щоб колись стало публічним те, що тут відбувається", - зазначив Федоров.