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Патрульні в Києві зупинили за порушення правил дорожнього руху водія маршрутки, якого суд раніше позбавив прав на 10 років і оштрафував на 40 тис.

Патрульні в Києві зупинили за порушення правил дорожнього руху водія маршрутки, якого суд раніше позбавив прав на 10 років і оштрафував на 40 тис.

Патрульні в Києві зупинили водія маршрутки, який двічі проїхав на жовтий сигнал світлофора на вулиці Мельникова. Під час перевірки з'ясувалося, що у того немає водійських прав.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Під час перевірки документів інспектори з'ясували, що водія вже тричі накладали стягнення за нетверезе водіння. Більш того, в 2019 році Дарницький суд позбавив його права керування транспортними засобами строком на 10 років і призначив штраф в 40 800 гривень.

Патрульні склали на водія ухвалу за ч. 4. ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КпАП і відсторонили від керування.

Відповідні документи інспектори передали колегами з відділу організації дорожнього руху з метою притягти до відповідальності осіб, які допустили водії на маршрут.

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Патрульні в Києві зупинили за порушення правил дорожнього руху водія маршрутки, якого суд раніше позбавив прав на 10 років і оштрафував на 40 тис. 01

Автор: 

Київ (19429) маршрутки (346) ПДР (476) посвідчення водія (227) патрульна поліція (1440)


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Топ коментарі
+8
"Патрульные составили на водителя постановление по ч. 4. ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП и отстранили от управления...." и шо??? скажите, что мешает ему завтра снова сесть без прав за баранку маршрутки, снова ездить пьяным, проезжать на красный свет и тупо не оплачивать штрафы???
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05.06.2020 16:55
+5
а какая разніца есть права, нет
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05.06.2020 16:55
+5
об эффективности этого водителя нужно судить не по количеству нарушений, а по количеству перевезенных пассажиров )
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05.06.2020 16:58
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а какая разніца есть права, нет
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05.06.2020 16:55 Відповісти
когда нет прав, можно послать инспектора в пеший поход, вот в чём разница.
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05.06.2020 17:12 Відповісти
всі права в Конституції
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05.06.2020 21:13 Відповісти
"Патрульные составили на водителя постановление по ч. 4. ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП и отстранили от управления...." и шо??? скажите, что мешает ему завтра снова сесть без прав за баранку маршрутки, снова ездить пьяным, проезжать на красный свет и тупо не оплачивать штрафы???
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05.06.2020 16:55 Відповісти
Потрібна кримінальна відповідальність таким. На перший раз умовно, а на другий - роки на 3 за грати.
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06.06.2020 13:15 Відповісти
об эффективности этого водителя нужно судить не по количеству нарушений, а по количеству перевезенных пассажиров )
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05.06.2020 16:58 Відповісти
Customer Relationship Management
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05.06.2020 22:23 Відповісти
В Бровари його!))
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05.06.2020 16:59 Відповісти
А зачем номер маршрута замыли?
Хотелось бы знать, где таких водителей держат!
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05.06.2020 17:19 Відповісти
А маршрутка на Бровари? Треба було ще багажник перевірити...
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05.06.2020 17:31 Відповісти
Оштрафуйте на 100500 мільярдів, і позбавте прав на 100 років.
Цікаво, що буде...
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05.06.2020 17:38 Відповісти
- будет дальше ездить, штраф отрабатывать!..
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06.06.2020 04:39 Відповісти
Не зрозумiв ,поiхав два рази на жовтий , да хоч 20 разiв , в чому траблз ?
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05.06.2020 17:43 Відповісти
желтый - запрещающий сигнал светофора
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05.06.2020 18:52 Відповісти
для таких как Igor Lemke dd5e2437 нужно вообще убрать жёлтый.ещё и под немецким флагом пишет.
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05.06.2020 20:06 Відповісти
Ні плять повинен заходити під монгольским прапором !
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05.06.2020 20:48 Відповісти
У нас ні , навіть на червоний можно іхати в першу секунду , після першоі секунди тебе фотає камера якщо вона стоіть на перехрестку і ти маєшь головняк .
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05.06.2020 20:46 Відповісти
а у нас плять жёлтый и красный запрещающие сигналы светофора.и никакого головняка потому шо на дорогах полная безнаказанность.честно я даже не знаю у нас кто то контролирует всё это движение.
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05.06.2020 21:30 Відповісти
Ок, я вже зрозумів що до чого , давно вже не іздив в Украіну підзабув що там інші правила
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05.06.2020 22:04 Відповісти
Це яскравий приклад дебілізму нашого законодавства...Копи вперлися в глуху стіну,забрати права не можуть бо їх нема,оштрафувати - йому що сорок,що сорок одна тисяча - він і так не заплатить бо немає...Карати його працедавців вони повноважень не мають...Нагадую,це все адміністративка,штрафи...А,не дай Бог,щось там рипнешся,шарпнеш водія чи маршрутку на штрамайданчик - тут тобі відразу перевищення,а це вже карна,365-та,вже не штраф,конкретна відсидка...
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05.06.2020 18:11 Відповісти
Нафига права нужны? Нет прав - нет штрафов
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05.06.2020 19:23 Відповісти
я немного не понял.выходит полицаи не сразу его тормознули или как можно дважды проехать на жёлтый один и тот же перекрёсток.
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05.06.2020 20:02 Відповісти
 
 