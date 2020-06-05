Патрульні в Києві зупинили за порушення правил дорожнього руху водія маршрутки, якого суд раніше позбавив прав на 10 років і оштрафував на 40 тис.

Патрульні в Києві зупинили водія маршрутки, який двічі проїхав на жовтий сигнал світлофора на вулиці Мельникова. Під час перевірки з'ясувалося, що у того немає водійських прав.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Під час перевірки документів інспектори з'ясували, що водія вже тричі накладали стягнення за нетверезе водіння. Більш того, в 2019 році Дарницький суд позбавив його права керування транспортними засобами строком на 10 років і призначив штраф в 40 800 гривень.

Патрульні склали на водія ухвалу за ч. 4. ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КпАП і відсторонили від керування.

Відповідні документи інспектори передали колегами з відділу організації дорожнього руху з метою притягти до відповідальності осіб, які допустили водії на маршрут.

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