УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6680 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 733 20

Зеленський доручив розробити "глобальний план" щодо вирішення проблем ветеранів та сімей загиблих військових. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у першому засіданні Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський доручив розробити глобальний план щодо вирішення проблем ветеранів та сімей загиблих військових 01

Розпочинаючи зустріч, Зеленський зазначив, що зрозуміти проблеми ветеранів та сімей героїв, які загинули за незалежність нашої держави, можуть лише безпосередні учасники бойових дій. Тому одним із завдань ради стане напрацювання відповідного плану роботи.

"Нам потрібен глобальний план. Нормальна, жива стратегія. Щоб ми з вами побачили: щось ми зможемо вирішити постановою уряду, щось – законом; це – за підтримки президента, а це – з бізнесом", – сказав Зеленський.

На думку президента, Консультативна рада, наприклад, може долучитися до напрацювання законопроекту щодо діяльності приватних військових компаній.

Зеленський доручив розробити глобальний план щодо вирішення проблем ветеранів та сімей загиблих військових 02

Читайте також: Меморіал українських героїв буде створено в Києві, - Кабмін

"Є два проекти закону про приватну армію, які ще не зареєстровані в парламенті. В одному з них не передбачено жодних обмежень. Це законопроєкт про те, щоб та чи інша бізнес-група могла офіційно зробити для себе приватну армію. А це дуже небезпечно", – зазначив президент і додав, що Консультативна рада у справах ветеранів могла б допомогти розробити збалансований законопроєкт.

Зеленський зауважив, що першочергові законодавчі напрацювання раді варто запропонувати вже найближчим часом, щоб парламент устиг ухвалити їх до закриття нинішньої сесії.

Читайте також: Як розпалюють ненависть до ветеранів: розвінчання фейків від "страна.юа". ВIДЕО

Голова Консультативної ради Сергій Куніцин подякував Президентові за створення такого дорадчого органу та зазначив, що рада допомагатиме владі уникати дублювання та ухвалення незбалансованих рішень.

"Для нас головне, щоб нас підтримували в тому, що стосується учасників бойових дій, сімей загиблих і військовополонених. Щоб усе це проходило наші експертні оцінки. Тоді й вам буде легше, і нам перед бійцями не соромно", – сказав голова Консультативної ради ветеранів Сергій Куніцин.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Консультативна рада, яка складається з семи підгруп, збиратиметься щотижня. Такий графік допоможе органу швидко напрацьовувати рішення. Перше робоче засідання має відбутися наступного тижня.

Зеленський доручив розробити глобальний план щодо вирішення проблем ветеранів та сімей загиблих військових 03

Нагадаємо, 2 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський своїм Указом № 209/2020 створив Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України. 

Автор: 

ветерани (1068) Зеленський Володимир (23719) Куніцин Сергій (12)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
А что там с другими поручениями уже все выполнены?! ХА ХА ХА!!
показати весь коментар
05.06.2020 17:00
+3
Зеленский поручил разработать "глобальный план" по решению проблем ветеранов и семей погибших военных - Цензор.НЕТ 8296
показати весь коментар
05.06.2020 17:09
+2
Зеленский поручил разработать "глобальный план" по решению проблем ветеранов и семей погибших военных - Цензор.НЕТ 1629
показати весь коментар
05.06.2020 17:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что там с другими поручениями уже все выполнены?! ХА ХА ХА!!
показати весь коментар
05.06.2020 17:00 Відповісти
Зеленский поручил разработать "глобальный план" по решению проблем ветеранов и семей погибших военных - Цензор.НЕТ 1629
показати весь коментар
05.06.2020 17:00 Відповісти
Зеленский поручил разработать "глобальный план" по решению проблем ветеранов и семей погибших военных - Цензор.НЕТ 8752
показати весь коментар
05.06.2020 17:04 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2020 17:05 Відповісти
кроссовки "Асикс", доставка из Чехии.
показати весь коментар
05.06.2020 17:16 Відповісти
...В сети опубликовано видео, на котором люди, похожие на советника министра инфраструктуры Виктора Довганя и директора по стратегическому развитию и инвестиционной политике "Укрзализныци" Антона Саболевского, готовятся употреблять наркотики.В Telegram-канал Klymenko Time соответствующие кадры прислали неназванные подписчики.
Люди, которые изображены на видео, не только внешне похожи на украинских топ-чиновников транспортной сферы, совпадают также их голоса и интонации. Однако полной уверенности в достоверности видео пока нет.
"Если это действительно они, то прямо сейчас мы с вами наблюдаем, как советник министра по белой дорожке взлетает в воздух, а топ УЗ - "забивает косяк". Так сказать, запускают "локомотив реформ" в транспорте и авиации... Каких вам еще реформ не хватает?" - сказано в подписи к видео.
https://antikor.com.ua/articles/385555-ukrainskih_top-chinovnikov_dovganja_i_sabolevskogo_zastukali_za_upotrebleniem_narkotikov_video
...
показати весь коментар
05.06.2020 17:07 Відповісти
Ага, щас все бросили и поверили!
Зеленский поручил разработать "глобальный план" по решению проблем ветеранов и семей погибших военных - Цензор.НЕТ 4057
показати весь коментар
05.06.2020 17:07 Відповісти
Зеленский поручил разработать "глобальный план" по решению проблем ветеранов и семей погибших военных - Цензор.НЕТ 8296
показати весь коментар
05.06.2020 17:09 Відповісти
воно ж глобально та стратегічно не може думати
показати весь коментар
05.06.2020 17:13 Відповісти
Виталий, вам нужен ПЛАН!! (Черновецкий)
показати весь коментар
05.06.2020 17:13 Відповісти
Глобально - это в пределах земного шара?
показати весь коментар
05.06.2020 17:26 Відповісти
Так,потрібно вирішувати проблему ветеранів,але в тому розумінні що ветерани стали проблемою...Потрібно провести чистку рядів через обмін посвідчень,викинувши звідтам всіх ряжених,аферистів,корупціонерів і їм подібним,які отримували індульгенцію,просидівши чотири дні в прифронтових зонах...Треба забрати пільги,залишивши їх лишень пораненим та сім"ям загиблих,бо захищати Батьківщину це обов"язок,який не оплачується привілегіями...Багато чого треба буде зробити,на що Зєлєнський ніколи не піде...Набагато спокійніше підспівувати їм муркотливим баском...
показати весь коментар
05.06.2020 17:48 Відповісти
убогий, нахіба треба було ліквідовувати мінвет? Щоб тепер створювати видимість діяльності?
показати весь коментар
05.06.2020 17:52 Відповісти
Для рейтингу. Для чого ще?
показати весь коментар
05.06.2020 20:31 Відповісти
План нужен! Больше плана!
показати весь коментар
05.06.2020 17:53 Відповісти
хорошо. верно.
показати весь коментар
05.06.2020 20:31 Відповісти
НИ В КОЕМ случае в этот совет нельзя брать - действующих военослужащих и служащих других силовых структур - они люди НЕ вольные и на 1000% зависят от власти ! Они никогда не пойдут против воли тех, от кого зависят !
Так же нельзя брать представителей партий или лиц являющимися членами любой партии - по тем же причинам !
показати весь коментар
05.06.2020 21:18 Відповісти
це дійсно так?------''"Є два проекти закону про приватну армію, які ще не зареєстровані в парламенті. В одному з них не передбачено жодних обмежень. Це законопроєкт про те, щоб та чи інша бізнес-група могла офіційно зробити для себе приватну армію.''
показати весь коментар
06.06.2020 10:37 Відповісти
 
 