Зеленський доручив розробити "глобальний план" щодо вирішення проблем ветеранів та сімей загиблих військових. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у першому засіданні Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Розпочинаючи зустріч, Зеленський зазначив, що зрозуміти проблеми ветеранів та сімей героїв, які загинули за незалежність нашої держави, можуть лише безпосередні учасники бойових дій. Тому одним із завдань ради стане напрацювання відповідного плану роботи.

"Нам потрібен глобальний план. Нормальна, жива стратегія. Щоб ми з вами побачили: щось ми зможемо вирішити постановою уряду, щось – законом; це – за підтримки президента, а це – з бізнесом", – сказав Зеленський.

На думку президента, Консультативна рада, наприклад, може долучитися до напрацювання законопроекту щодо діяльності приватних військових компаній.

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"Є два проекти закону про приватну армію, які ще не зареєстровані в парламенті. В одному з них не передбачено жодних обмежень. Це законопроєкт про те, щоб та чи інша бізнес-група могла офіційно зробити для себе приватну армію. А це дуже небезпечно", – зазначив президент і додав, що Консультативна рада у справах ветеранів могла б допомогти розробити збалансований законопроєкт.

Зеленський зауважив, що першочергові законодавчі напрацювання раді варто запропонувати вже найближчим часом, щоб парламент устиг ухвалити їх до закриття нинішньої сесії.

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Голова Консультативної ради Сергій Куніцин подякував Президентові за створення такого дорадчого органу та зазначив, що рада допомагатиме владі уникати дублювання та ухвалення незбалансованих рішень.

"Для нас головне, щоб нас підтримували в тому, що стосується учасників бойових дій, сімей загиблих і військовополонених. Щоб усе це проходило наші експертні оцінки. Тоді й вам буде легше, і нам перед бійцями не соромно", – сказав голова Консультативної ради ветеранів Сергій Куніцин.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Консультативна рада, яка складається з семи підгруп, збиратиметься щотижня. Такий графік допоможе органу швидко напрацьовувати рішення. Перше робоче засідання має відбутися наступного тижня.

Нагадаємо, 2 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський своїм Указом № 209/2020 створив Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.