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Жителі великих міст на місцевих виборах зможуть протестувати онлайн-голосування: свій вибір можна буде змінити протягом дня, - Федоров

Жителі великих міст на місцевих виборах зможуть протестувати онлайн-голосування: свій вибір можна буде змінити протягом дня, - Федоров

Жителі великих міст України на місцевих виборах 25 жовтня матимуть змогу протестувати онлайн-голосування.

Про це повідомив в інтерв'ю LB.ua міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готуємо голосування на виборах у жовтні, хочемо запустити портал, де буде можливість проголосувати за свого кандидата. Але це буде не замість голосування, а просто моделювання. Тобто ти проголосував на дільниці, а потім пішов додому і проголосував онлайн. Ми хочемо показати людям, як це буде, як потрібно буде реєструватися, як можна змінити свій вибір протягом всього дня", - пояснив міністр.

За його словами, у Кабінету міністрів немає мети зробити електронні вибори заради електронних виборів. Спочатку потрібно підготувати інфраструктуру і паралельно розвивати цифрові навички.

Читайте також: Федоров про хабарі: До мене приходять з усіх боків домовлятися і пропонують відсотки від закупівель. Встановив собі камери в кабінеті і записую

Автор: 

голосування (485) місцеві вибори (1366) Федоров Михайло (874)


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Топ коментарі
+36
Это что за херня на постном масле? Как это изменить в течение дня? Готовим почву для масштабных фальсификаций.
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05.06.2020 17:02
+19
Если можешь поменять свой сделанный выбор, то его могут поменять и без тебя...Зебилы идею слизали с обнуления Путлера...
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05.06.2020 17:07
+19
Жители больших городов на местных выборах смогут протестировать онлайн-голосование: свой выбор можно будет изменить в течение дня, - Федоров - Цензор.НЕТ 8809
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05.06.2020 17:11
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Это что за херня на постном масле? Как это изменить в течение дня? Готовим почву для масштабных фальсификаций.
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05.06.2020 17:02 Відповісти
Ну да! Само собой.
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05.06.2020 17:08 Відповісти
Это называется "прощай тайна голосования". Если уж и иметь право отменить свой голос, то не в течении дня, а пяти лет!
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05.06.2020 17:08 Відповісти
Это называется "прощай тайна голосования".
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05.06.2020 17:21 Відповісти
эта персона готовил компанию для победы зе и собрал черное досье на петю для дискредитации и сам давал интервью)) теперь готовит 92% поддержки гнусавому виртуально))
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05.06.2020 17:16 Відповісти
Фьодоров- координатор ботоферми ;ЗЕ!диджитал;
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05.06.2020 20:44 Відповісти
Это будет самая крупная афера с голосованием. Избиратель может голосовать как угодно, а подсчет будет как надо. Ради чего и затевается дижитализация.
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05.06.2020 17:49 Відповісти
Да,к предстоящим президентским выборам систему усовершенствуют доработают бубочка ведь уже намекнул что подумывает о втором сроке
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05.06.2020 18:40 Відповісти
только в одиночной камере и второй и третий и четвертый пожизненный
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05.06.2020 21:16 Відповісти
Видимо закрытая социология показывает "слугам урода" полную и окончательную, как говорят в народе, "дупу".
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05.06.2020 17:08 Відповісти
Если можешь поменять свой сделанный выбор, то его могут поменять и без тебя...Зебилы идею слизали с обнуления Путлера...
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05.06.2020 17:07 Відповісти
Не просто так Федорова от США ныкают по Таиландам и т.п. Еще тот "боец"
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05.06.2020 17:09 Відповісти
Жители больших городов на местных выборах смогут протестировать онлайн-голосование: свой выбор можно будет изменить в течение дня, - Федоров - Цензор.НЕТ 2639
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05.06.2020 17:07 Відповісти
в рєалє прощє - кинув бюлєтін і фсьо - забув, а тут невпевнені гражданє дідосіть сєрвєр ізбіркома будут до самого послєднєго мамєнта
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05.06.2020 17:08 Відповісти
Жители больших городов на местных выборах смогут протестировать онлайн-голосование: свой выбор можно будет изменить в течение дня, - Федоров - Цензор.НЕТ 8809
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05.06.2020 17:11 Відповісти
Борода як в цапа
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05.06.2020 17:16 Відповісти
православный от упц))
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05.06.2020 17:20 Відповісти
козла а цап є цап
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05.06.2020 21:18 Відповісти
То ж власне тому і кацап,бо борідка,як в цапа.
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05.06.2020 21:33 Відповісти
Жители больших городов на местных выборах смогут протестировать онлайн-голосование: свой выбор можно будет изменить в течение дня, - Федоров - Цензор.НЕТ 8092
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05.06.2020 17:13 Відповісти
А еще можно протестовать и митинговать онлайн.
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05.06.2020 17:14 Відповісти
"как можно изменить свой выбор в течение всего дня" Источник: https://censor.net/n3200345

А ось і дірка для шахрайства, підтасовки та підробки! Браво! Дибілєти, курва!
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05.06.2020 17:15 Відповісти
парашкинские боты бутут в экстазе когда сделают голосование онлайн... ну и зебилы
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05.06.2020 17:28 Відповісти
Нові зеленобобіки справді прогресивніші...Старі шурхотіли бюлетнями і купюрами на виборчих дільницях,а нові відразу "онлайн",держава в смартфоні,вайбери-шмайбери...Так і скажуть старій бабі на селі - твіттер-шміттер,фейсбук-бейсбук...Ви,бабо,вже проголосували онлайн,і ваш голос змодельвано в реєстраціі клопотаціі..Баба покліпає очима і скаже - а най би всі вдавили,скурві сини...
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05.06.2020 17:34 Відповісти
Буду голосовать за партию регионовф, а потом изменю на ОПЗД
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05.06.2020 17:38 Відповісти
Начинается уже откровенное шельмование. Зеленые пи***сы
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05.06.2020 17:44 Відповісти
То же самый бред и туфта, что и "ДІЯ".
Только ЛОХи и будут в ней регистрироваться, делиться своими данными и своим голосом.
...
p.s.: открытие тайны голосования - уголовное преступление.
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05.06.2020 17:53 Відповісти
Какое онлайн голосование? Уже забыли Киваловский транзитный сервер в 2004 году?
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05.06.2020 18:28 Відповісти
_Я таким как ты поражаюсь просто... Ты правда думаешь что они на народ работают? Они не забыли! Они этот метод фальсификации намерены развить и усовершенствовать!
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05.06.2020 19:08 Відповісти
Это что ты тут перед всеми нарисовался или действительно думаешь что я этого не знаю? Другие многое не до конца понимают, я только привел пример как это уже было. Тебе место на кацапских форумах когда человеку на его вопрос или пост, сначала объсняют почему он долб...б, а потом что то говорят по существу. точно так как ты перед этим.
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06.06.2020 14:28 Відповісти
Если можете извините.
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06.06.2020 19:31 Відповісти
Приятно иметь дело с вежливыми собеседниками
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07.06.2020 13:20 Відповісти
а нашо давати змогу змінювати протягом дня свій вибір? проголосував і все, доступу немає. маразм якийсь.
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05.06.2020 20:17 Відповісти
Це якраз не маразм це ще один крок до повного контролю над людьми.Втім,зеленим все одно "какая разніца"
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05.06.2020 20:50 Відповісти
Явно готують повну фальсифікацію голосування. За вас, панове лохли-барани, тепер будуть голосувати системні адміністратори серверів. Голосування онлайн недопустиме! Не зв'язуйтесь с тим сервісом. Реальні тільки бюлетні з мокрими печатками, але й то не дуже захищає. А онлайн вибори президента це буде апофеоз розводу лохлів-баранів.
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05.06.2020 20:33 Відповісти
Тру.
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05.06.2020 20:37 Відповісти
О, объявился федоров! его же Штаты искали --претензии к нему имеют, а главзебил его полгода прятал, говорил, что он за границами Украины лечится---ни разу не палятся зедебилы!
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05.06.2020 21:12 Відповісти
Тогда не понимаю почему он Лайн не сделать на участке, раз все очень хочется в смартфоне, но точно не с шансом изменить это в течении дня...
Почему каждый раз принимает ваше правительство то где проглядывается не чесная игра ?!
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05.06.2020 21:42 Відповісти
Ага.
Значит в местных выборах теперь смогут участвовать и жители Роиси. СН это явно на руку.
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05.06.2020 22:37 Відповісти
Федоров - дегенерат.
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06.06.2020 07:52 Відповісти
 
 