Жителі великих міст на місцевих виборах зможуть протестувати онлайн-голосування: свій вибір можна буде змінити протягом дня, - Федоров
Жителі великих міст України на місцевих виборах 25 жовтня матимуть змогу протестувати онлайн-голосування.
Про це повідомив в інтерв'ю LB.ua міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Ми готуємо голосування на виборах у жовтні, хочемо запустити портал, де буде можливість проголосувати за свого кандидата. Але це буде не замість голосування, а просто моделювання. Тобто ти проголосував на дільниці, а потім пішов додому і проголосував онлайн. Ми хочемо показати людям, як це буде, як потрібно буде реєструватися, як можна змінити свій вибір протягом всього дня", - пояснив міністр.
За його словами, у Кабінету міністрів немає мети зробити електронні вибори заради електронних виборів. Спочатку потрібно підготувати інфраструктуру і паралельно розвивати цифрові навички.
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А ось і дірка для шахрайства, підтасовки та підробки! Браво! Дибілєти, курва!
Только ЛОХи и будут в ней регистрироваться, делиться своими данными и своим голосом.
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p.s.: открытие тайны голосования - уголовное преступление.
Почему каждый раз принимает ваше правительство то где проглядывается не чесная игра ?!
Значит в местных выборах теперь смогут участвовать и жители Роиси. СН это явно на руку.