Жителі великих міст на місцевих виборах зможуть протестувати онлайн-голосування: свій вибір можна буде змінити протягом дня, - Федоров

Жителі великих міст України на місцевих виборах 25 жовтня матимуть змогу протестувати онлайн-голосування.

Про це повідомив в інтерв'ю LB.ua міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готуємо голосування на виборах у жовтні, хочемо запустити портал, де буде можливість проголосувати за свого кандидата. Але це буде не замість голосування, а просто моделювання. Тобто ти проголосував на дільниці, а потім пішов додому і проголосував онлайн. Ми хочемо показати людям, як це буде, як потрібно буде реєструватися, як можна змінити свій вибір протягом всього дня", - пояснив міністр.

За його словами, у Кабінету міністрів немає мети зробити електронні вибори заради електронних виборів. Спочатку потрібно підготувати інфраструктуру і паралельно розвивати цифрові навички.

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