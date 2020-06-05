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Влада Києва наполягає, що має право скасувати державну підсумкову атестацію для школярів

Влада Києва наполягає, що має право скасувати державну підсумкову атестацію для школярів

У Київській міській державній адміністрації запевняють, що мають право ухвалювати рішення про скасування державної підсумкової атестації або ЗНО для випускників. У Міносвіти стверджують, що наказ про скасування атестації недійсний.

Про це заявив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

За його словами, в столиці є новий ризик спалаху коронавірусу. Захворіла директорка школи № 197. З нею контактували всі співробітники школи, представники райуправління освіти і директори ще 3 шкіл, в яких теж має пройти ЗНО.

У КМДА вважають, що в цій ситуації необхідно вжити додаткових заходів безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наказ про скасування державної підсумкової атестації для школярів Києва недійсний і не підлягає виконанню, - Міносвіти

"Ми впевнені, що надання можливості вибору – складати чи не складати ЗНО в цьому році учням 11 класів – це додатковий захід безпеки, який дозволить обмежити контакти з потенційними носіями хвороби. Саме тому столичний Департамент освіти все робить правильно – ми піклуємося про здоров’я наших юних киян та їхніх рідних. У даній ситуації треба спиратись на здоровий глузд, а не амбіції. Ми маємо право ухвалювати таке рішення як місто, в якому діє надзвичайна ситуація. Тому закиди МОН про нібито незаконність не мають підґрунтя", – повідомив Мондриївський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учнів шкіл Києва, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, звільнили від проходження державної підсумкової атестації.

Міністерство освіти заявило, що рішення київської влади є незаконним і не підлягає виконанню.

Автор: 

КМДА (2367) Київ (19429) Міносвіти (1411) ЗНО (323) коронавірус (19923) атестація (21)


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А як це впливатиме на самих випускників,вірніше,на їх подальше поступлення у ВУЗи?..Адже там,мабуть,питатимуть якісь документи з результатами тих самих відмінених екзаменів?..Чи ні?..Цього "кієвскіє власті" чомусь не пояснили...
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05.06.2020 17:22 Відповісти
ти не в темі. є два види випускних екзаменів на сьогодні: ЗНО зовнішнє незалежне оцінювання (для вступу у вуз) і ДПА державна якасьтам атестація (для тих, хто не вступає у вузи. але рівень знань для атестату треба зафіксувати). ці два іспити здаються разом, в одному табуні, щоб лишній раз не організовувати. можливо отримуютб різні тести. так от щоб зменшити кількіть дітей, що вимушені будуть прийти на ці іспити в умовах карантину, хочуть ДПА не робити взагалі
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05.06.2020 20:07 Відповісти
это дэбил виталик придумал?
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05.06.2020 17:23 Відповісти
нє, це їбала жаба гадюку називається - освітяни, карл!
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05.06.2020 20:08 Відповісти
Так я не зрозумів, з-за чого "буза"? З-за того, що вже "проплачено" за ЗНО, а зараз - "навіщо ми гроші платили?", чи "переживання про рівень знань" абітурієнтів? Можна подумать, що "липових відмінників" до ЗНО не було...
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05.06.2020 17:33 Відповісти
нє, щоб закінчити школу, треба здати іспит ДПА. Якщо ти плануєш у вуз, то треба здати ЗНО. ці два іспити здаються за один захід, в одному табуні ну може різні тести отримають і у різних класах сидітимуть, а сама організація заходу разом. по причині карантину, київські освітяни видали наказ, що можна по києву не здавати ДПА, діти то все-рівно у вузи не йдуть, нашо їм ризкувати? а щоб здавали лише ті, що у вузи планують, ЗНО. так ось міністерство освіти каже, що наказ не дійсний бо він не зареєстрований там десь по правилам, і що він повинен пройти чере МОН чи що. бо виходить, що тільки київ так самовольнічає
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05.06.2020 20:14 Відповісти
 
 