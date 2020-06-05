Влада Києва наполягає, що має право скасувати державну підсумкову атестацію для школярів

У Київській міській державній адміністрації запевняють, що мають право ухвалювати рішення про скасування державної підсумкової атестації або ЗНО для випускників. У Міносвіти стверджують, що наказ про скасування атестації недійсний.

Про це заявив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

За його словами, в столиці є новий ризик спалаху коронавірусу. Захворіла директорка школи № 197. З нею контактували всі співробітники школи, представники райуправління освіти і директори ще 3 шкіл, в яких теж має пройти ЗНО.

У КМДА вважають, що в цій ситуації необхідно вжити додаткових заходів безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наказ про скасування державної підсумкової атестації для школярів Києва недійсний і не підлягає виконанню, - Міносвіти

"Ми впевнені, що надання можливості вибору – складати чи не складати ЗНО в цьому році учням 11 класів – це додатковий захід безпеки, який дозволить обмежити контакти з потенційними носіями хвороби. Саме тому столичний Департамент освіти все робить правильно – ми піклуємося про здоров’я наших юних киян та їхніх рідних. У даній ситуації треба спиратись на здоровий глузд, а не амбіції. Ми маємо право ухвалювати таке рішення як місто, в якому діє надзвичайна ситуація. Тому закиди МОН про нібито незаконність не мають підґрунтя", – повідомив Мондриївський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учнів шкіл Києва, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, звільнили від проходження державної підсумкової атестації.

Міністерство освіти заявило, що рішення київської влади є незаконним і не підлягає виконанню.