До кінця року ПРООН поставить в Україну препарати, закуплені за кошти 2020 року, - МОЗ

Згідно з домовленістю між Міністерством охорони здоров'я та агентством Програми розвитку ООН (ПРООН), які закуповують лікарські засоби для України, всі поставки на 2020 рік будуть здійснені вчасно, щоб не допустити дефіциту препаратів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зможемо виконати всі закупівлі, про які ви попросили, до кінця цього року. Тобто, з цим все буде добре. Все як заплановано - так і буде", - процитувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я постійну представницю ПРООН в Україні Дафіну Герчеву.

Крім того, ПРООН поставить в Україну 250 тис. респіраторів для медиків, які будуть закуплені за кошти Світового банку.

Орієнтовний термін поставки - кінець червня - початок липня поточного року.

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