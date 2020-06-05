Зеленський обговорив із Меркель стан виконання домовленостей Нормандського саміту в Парижі

Президент України Володимир Зеленський телефоном обговорив з канцлером ФРН Ангелою Меркель стан виконання домовленостей зустрічі "нормандської четвірки", яка відбулася в грудні 2019 року в Парижі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Зеленського.

"Ангела Меркель - справжній друг України. В телефонній розмові ми підтвердили необхідність послідовної імплементації всіх домовленостей, досягнутих на саміті "Нормандської четвірки" в Парижі. Їхнє ефективне виконання прокладе шлях до саміту в Берліні", - написав президент.

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