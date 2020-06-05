Рада з третього разу проголосує за своїх представників у конкурсну комісію з обрання директора ДБР, якщо серед них не буде нардепів, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що у Верховній Раді назбирається достатня кількість голосів за постанову про призначення парламентських представників у конкурсній комісії з обрання директора ДБР, якщо серед кандидатів не буде народних депутатів.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"Йдуть тривалі дискусії щодо того, що є позиція одних людей (я до них належу також), що не треба жодного народного депутата в комісії, тому що це створює штучний конфлікт інтересів. І позиція інших - багато членів комітету вважають, що треба дати депутатів у цю комісію. І в зв’язку із цим, це розділяє нашу фракцію напополам майже і ми не можемо знайти рішення", - сказав Арахамія, відповідаючи на питання про те, що му парламент вдруге провалив голосування за своїх представників у комісію.

Він вважає, що голосування буде успішним, якщо наступного разу не буде депутата серед представників парламенту у комісії.

"У мене є відчуття, що наступного разу, якщо не буде жодного народного депутата в цій комісії, то ми її приймемо (постанову. - Ред)", - сказав голова фракції.

Нагадаємо, 5 червня Верховна Рада вдруге не змогла призначити своїх представників до комісії з обрання керівництва Державного бюро розслідувань. До складу комісії пропонувалося визначити таких представників парламенту: нардепа від "Слуги народу" Владлена Неклюдова, завідувачку кафедри судоустрою і прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків) Лідію Москвич, а також ексчлена Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) в 2016-2019 роках Андрія Козлова.

Вперше Рада провалила голосування 19 травня, коли пропонувалося включити до складу комісії Владлена Неклюдова (народний депутат від "Слуги народу"), Юрія Пономаренка (декан заочного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого) та Юлію Яцик (народна депутатка від "Слуги народу") .

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