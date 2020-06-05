На Львівщині заблоковано спробу нелегально вивезти з України 238 тис. злотих готівкою, - СБУ. ФОТО

На Львівщині Служба безпеки України блокувала контрабанду з нашої країни валюти на суму понад 1,6 мільйона у гривневому еквіваленті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники СБУ отримали інформацію, що український громадянин планує протиправно переправити через державний кордон велику суму незадекларованих коштів. Під час огляду автомобіля, який рухався смугою "зелений коридор" на пункті пропуску "Краковець-Корчова" правоохоронці спільно з митниками виявили незадекларовані майже 238 тис. польських злотих. Контрабандист заховав гроші в поліетиленовому пакеті в салоні власної машини.

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Згідно з вітчизняним законодавством за це правопорушення передбачається накладення штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією незаконно переміщуваних коштів.