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Новини Силовики
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На Львівщині заблоковано спробу нелегально вивезти з України 238 тис. злотих готівкою, - СБУ. ФОТО

На Львівщині Служба безпеки України блокувала контрабанду з нашої країни валюти на суму понад 1,6 мільйона у гривневому еквіваленті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Львівщині заблоковано спробу нелегально вивезти з України 238 тис. злотих готівкою, - СБУ 01

Оперативники СБУ отримали інформацію, що український громадянин планує протиправно переправити через державний кордон велику суму незадекларованих коштів. Під час огляду автомобіля, який рухався смугою "зелений коридор" на пункті пропуску "Краковець-Корчова" правоохоронці спільно з митниками виявили незадекларовані майже 238 тис. польських злотих. Контрабандист заховав гроші в поліетиленовому пакеті в салоні власної машини.

На Львівщині заблоковано спробу нелегально вивезти з України 238 тис. злотих готівкою, - СБУ 02

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На Львівщині заблоковано спробу нелегально вивезти з України 238 тис. злотих готівкою, - СБУ 03

Згідно з вітчизняним законодавством за це правопорушення передбачається накладення штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією незаконно переміщуваних коштів.

Автор: 

валюта (2369) контрабанда (1822) Правоохоронні органи (2707) СБУ (12788) силовики (2513) Львівська область (2420)


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ну то ж не золото
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05.06.2020 17:54 Відповісти
Золотое правило: где бабло - там СБУ. А как же шпионы/диверсанты? Не, не денежно?
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05.06.2020 18:00 Відповісти
На наличку у бакашкинцев хороший нюх,теперь поверьте друга своего шефа цуркиса,законно ли он вывез в офшоры 200 лимонов,которые он,как дурак,отдал на хранение бене.
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05.06.2020 18:13 Відповісти
Он их украл? Не? Какого вы воруете у людей, служба беспредела Украины?
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05.06.2020 20:54 Відповісти
Ту суку,которая заложила,нужно вычислить и повесить!
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05.06.2020 20:56 Відповісти
ДЕРЖРЕЗЕРВ https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #дурдом

На Львівщині блоковано спробу нелегально вивезти з України 238 тис. злотих готівкою, - СБУ - Цензор.НЕТ 742
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05.06.2020 21:25 Відповісти
Такие бабки поди быстро пришли, быстро ушли. Потом и кровью такие долго копить, а тут бац и нету. Обидно однако. А главное еще и конфисковать, обидно.
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05.06.2020 21:46 Відповісти
 
 