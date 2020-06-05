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Новини Агресія Росії проти України
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Майже 10 тисяч порушень режиму "тиші" на Донбасі за 2 тижні нарахувала ОБСЄ

Майже 10 тисяч порушень режиму

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні за попередні два тижні зафіксувала майже 10 тисяч порушень режиму припинення вогню на Сході України.

Про це йдеться у звіті місії станом на 1 червня, інформує Цензор.НЕТ.

"У період з 18 по 31 травня СММ зафіксувала приблизно 9850 порушень режиму припинення вогню, з яких близько 2650 вибухів. Для порівняння, за попередній двотижневий звітний період було зафіксовано орієнтовно 10 500 порушень і 2000 вибухів відповідно", - сказано в тексті звіту.

Також місія підтвердила повідомлення про 4 постраждалих серед цивільного населення (всі їх було поранено).

"Тому від початку 2020 року загальна кількість жертв сягає 48 осіб: 6 загиблих і 42 поранених", - зазначили в СММ ОБСЄ.

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Крім того, члени збройних формувань знову забороняли патрулям місії доступ на блокпости вздовж офіційних дорожніх коридорів перетинання лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях.

"Загалом свободу пересування СММ на місцях обмежували 55 разів: 52 рази в непідконтрольних уряду районах, 2 рази на підконтрольних уряду районах і 1 раз на ділянці розведення в районі Золотого", - зазначили в місії.

У СММ ОБСЄ додали, що їхні БПЛА також зазнавали впливу перешкод сигналу з обох сторін лінії розмежування в 19 випадках і потрапляли під обстріли зі стрілецької зброї 3 рази (всі в непідконтрольних уряду районах).

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Автор: 

ОБСЄ (3502) Донбас (22354)


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9 тыс. нарушений это ВСУ, а остальную тысячу нарушений за вооружёнными силами Кабо-Верде и Гвинея Бисау
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05.06.2020 17:52 Відповісти
Две недели это всего 14 дней. И нам каждый день сообщают про "всего " 2-4 обстрела. Так кто врет? Не думаю что врет ОБСЕ
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05.06.2020 17:55 Відповісти
Полномасштабная Война. Только движений фронта не наблюдается. По путински , - это кошмарить и под какую ту определенную Дату или встречу.
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05.06.2020 18:00 Відповісти
А хтось казав,що Пороху вигідна війна, а треба тільки не стріляти.
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05.06.2020 18:09 Відповісти
якщо б їх було 10, то це було б порушенням режиму тиші
а якщо їх 10К, то це не порушення режиму, це його немає зовсім
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05.06.2020 18:18 Відповісти
 
 