Майже 10 тисяч порушень режиму "тиші" на Донбасі за 2 тижні нарахувала ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні за попередні два тижні зафіксувала майже 10 тисяч порушень режиму припинення вогню на Сході України.

Про це йдеться у звіті місії станом на 1 червня, інформує Цензор.НЕТ.

"У період з 18 по 31 травня СММ зафіксувала приблизно 9850 порушень режиму припинення вогню, з яких близько 2650 вибухів. Для порівняння, за попередній двотижневий звітний період було зафіксовано орієнтовно 10 500 порушень і 2000 вибухів відповідно", - сказано в тексті звіту.

Також місія підтвердила повідомлення про 4 постраждалих серед цивільного населення (всі їх було поранено).

"Тому від початку 2020 року загальна кількість жертв сягає 48 осіб: 6 загиблих і 42 поранених", - зазначили в СММ ОБСЄ.

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Крім того, члени збройних формувань знову забороняли патрулям місії доступ на блокпости вздовж офіційних дорожніх коридорів перетинання лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях.

"Загалом свободу пересування СММ на місцях обмежували 55 разів: 52 рази в непідконтрольних уряду районах, 2 рази на підконтрольних уряду районах і 1 раз на ділянці розведення в районі Золотого", - зазначили в місії.

У СММ ОБСЄ додали, що їхні БПЛА також зазнавали впливу перешкод сигналу з обох сторін лінії розмежування в 19 випадках і потрапляли під обстріли зі стрілецької зброї 3 рази (всі в непідконтрольних уряду районах).

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