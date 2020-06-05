Лідер "Радикальної партії" балотуватиметься по 208 округу: "Рада без Ляшка як село без церкви"
Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив про намір балотуватися в народні депутати в 208 окрузі на Чернігівщині.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Він нагадав, що у 2012 році він вже вигравав вибори у 208-му окрузі, після цього на цьому окрузі одержав перемогу Валерій Давиденко.
"Ми цей округ нікому не віддамо. Я піду на цей округ, виграю вибори, тому що усі люди хочуть, щоб Ляшко був у парламенті, тому що Рада без Ляшка як село без церкви...", - сказав Ляшко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ЦВК призначила вибори в 208 окрузі на 25 жовтня.
Раніше депутатом від 208 округу був представник групи "Довіра" Валерій Давиденко. його знайшли 23 травня в офісі з вогнепальним пораненням голови. Нацполіція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В Офісі Генпрокурора повідомили, що поруч із тілом знайдено пістолет.
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