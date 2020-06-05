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Лідер "Радикальної партії" балотуватиметься по 208 округу: "Рада без Ляшка як село без церкви"

Лідер

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив про намір балотуватися в народні депутати в 208 окрузі на Чернігівщині.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він нагадав, що у 2012 році він вже вигравав вибори у 208-му окрузі, після цього на цьому окрузі одержав перемогу Валерій Давиденко.

"Ми цей округ нікому не віддамо. Я піду на цей округ, виграю вибори, тому що усі люди хочуть, щоб Ляшко був у парламенті, тому що Рада без Ляшка як село без церкви...", - сказав Ляшко.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ЦВК призначила вибори в 208 окрузі на 25 жовтня.

Раніше депутатом від 208 округу був представник групи "Довіра" Валерій Давиденко. його знайшли 23 травня в офісі з вогнепальним пораненням голови. Нацполіція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В Офісі Генпрокурора повідомили, що поруч із тілом знайдено пістолет.

Автор: 

вибори (6684) Ляшко Олег (1019) Чернігівщина (1584) Давиденко Валерій (14)


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Топ коментарі
+14
Взагалі-то в оригіналі "Дівчина без дупи, як село без церкви"... Цікавий натяк у Олєжки!
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05.06.2020 18:01
+9
Ну його конкурентом буде Богдан (він заявив уже), так що цирк гарантовано...
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05.06.2020 18:07
+8
прямо сейчас на "Прямом" расследование как, у кого и куда потратил деньги собранные на борьбу с короной бедосик
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05.06.2020 18:02
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и 250 ЗЕбилов трускавецких, ЗЕмародёров Бениных
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05.06.2020 21:08 Відповісти
Без депутатского мандата у Ляшка закончилась пруха в лоторее. Граждане, войдите в положение, - верните человеку былое везение...
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05.06.2020 20:11 Відповісти
Рада без Ляшко как рыба без велосипеда)))
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05.06.2020 20:16 Відповісти
- А Вы бы вышли замуж, за радикала? -За ради какого кала?
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05.06.2020 20:18 Відповісти
Поскольку зеленые клоуны совсем бесталаны, блеклы, глупы ,неинтересны и несмешны, то Ляшко там будет яркой зведой и примой! Хай учатся, бедосики)))
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05.06.2020 21:00 Відповісти
а шо...грошей на платну камеру в буцигарні не хватає?...тільки на вибори...
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05.06.2020 21:02 Відповісти
люди на этом округе реально оболванены ляшковщиной, как вся страна зелеными
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05.06.2020 21:50 Відповісти
Клоун проти цирку!)) Нехай хоч Ляшко, бо навряд по тому округу може пройти нормальний кандидат.
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06.06.2020 00:17 Відповісти
Ляшко без вил,що село без болота.
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06.06.2020 05:22 Відповісти
В 208 округе на Черниговщине местную череду возглавит Ляшко. При этом он заверяет стадо что будет честно выполнять свои бугайские обязанности и увеличит НАДОи в три раза.
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06.06.2020 07:53 Відповісти
А, ну як же. Рада без ляшка, як общага без тарганів.
Дурнуватому ольоші гончаренці до короля фріків ще далеко.
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06.06.2020 11:04 Відповісти
Этот пастух коров Ляшко, наверное немного поиздержался и решил опять выйти на крупный промысел в верховну раду!!
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06.06.2020 12:55 Відповісти
Дикая природа, просто так, никогда свои позиции не сдавала, и впредь не сдаст! Поэтому, всякие попытки украинских националистов решать украинский национальный вопрос по законам дикой природы - кто сильнее тот и прав, неизбежно ведут к поражению - так было, так есть, и так будет впредь. Ибо они не отвечают украинскому национальному менталитету. Наши древние предки, по этому вопросу были, несомненно, мудрее наших нынешних власть имущих. Я имею в виду «Сказание о призвании варягов» из « Повести временных лет». А теперь вспомним, кто правил Российской империей да октябрьского переворота в 1917 году, к которой украинская нация имеет непосредственное отношение. А также СССР до 1953 года.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня иють. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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06.06.2020 15:28 Відповісти
а шо хіба без депутатського мандату Ляшку гавкать нінакого?
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06.06.2020 16:25 Відповісти
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