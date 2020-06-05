У Миколаївській та Херсонській областях посилили охорону інфраструктури через загрозу вторгнення РФ, - Наєв
Військові та правоохоронці посилили охорону об'єктів критичної інфраструктури в Херсонській та Миколаївській областях у контексті можливого вторгнення з боку РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Відповідаючи на запитання, чи планує Україна нарощувати спроможності у Херсонській та Миколаївській областях у зв'язку з інформацією щодо можливого вторгнення РФ в східні області з метою отримання контролю над Північно-Кримським каналом, командувач відповів: "Дійсно, така інформація (у ЗМІ — ред.) проходила, але ми вже завчасно провели такі заходи. Ми спланували посилення охорони критично важливих об'єктів. Зокрема, це стосується й водогону нашої дніпровської води до тимчасово окупованої території (Північно-Кримський канал — ред.). Ми всі ці об'єкти посилили - і охорону, і оборону, - і також проводимо визначені контрдиверсійні і контртерористичні заходи".
За словами Наєва, до цих заходів залучені як військові, так і інші складові сектору безпеки: СБУ, Національна гвардія, поліція і підрозділи, які здійснюють розвідувальну діяльність.
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А 6 лет это гражданская война идет?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3017569768308535&set=a.210888908976649&type=3 Вчора о 10:39 ·
Якщо москва наважиться на посилення агресії проти України, то однією з пріоритетних цілей буде взяття під контроль Каховського водосховища з якого через Криський канал здійснювалося водопостачання Криму.
Каховська гідроелектростанція відіграє не велику роль в енергопостачанні України. Вся гідроенергетика України дає менше 10 відсотків і потрібна переважно для випівнювання балансу при ранкових і вечірніх змінах енергоспоживання.
Сонячна й вітряна енергетика вже ближчим часом перевершить гідроенергетику по кількості електроенергії.
Саме нині є дуже актуальним ліквідувати Каховське водосховище. Це оздоровить екологію і політику: Відродиться Великий луг і унеможливиться водопостачання окупованого Криму.
Після деокупації Криму нам теж не потрібне низькорентабельне сільське господарство в його північній частині. Будемо там пасти вівці.
Великий луг відіграв настільки велику роль в розвитку цивілізації, що може відігравати й надалі.
Звісно це трохи пошкодить інтересам аграріїв Херсонщини, проте, буде спонукати їх до впровадження передових аграрних технологій.
Варто почати обговорення, яке згодом переросте на громадську ініціативу, яка призведе до прийняття необхідного політичного рішення і зрештою висадження в повітря каховської греблі.
Водохранилища в Украине и на самом деле не нужны....
Они пережиток ушедшей эпохи и кроме вреда экологии ничего полезного не несут...
А заодно найди где компенсировать потерю нескольких миллионов тонн различного продовольствия, которое выращивается на юге благодаря каналам с Днепровской водой. А потом будешь его бред повторять.
целое водохранилище....?
А як що до того миру в глазах у ***** який
там нібито побачив "Найвеличніший")?...чи знову брехав...як завжди...