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У Миколаївській та Херсонській областях посилили охорону інфраструктури через загрозу вторгнення РФ, - Наєв

У Миколаївській та Херсонській областях посилили охорону інфраструктури через загрозу вторгнення РФ, - Наєв

Військові та правоохоронці посилили охорону об'єктів критичної інфраструктури в Херсонській та Миколаївській областях у контексті можливого вторгнення з боку РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Відповідаючи на запитання, чи планує Україна нарощувати спроможності у Херсонській та Миколаївській областях у зв'язку з інформацією щодо можливого вторгнення РФ в східні області з метою отримання контролю над Північно-Кримським каналом, командувач відповів: "Дійсно, така інформація (у ЗМІ — ред.) проходила, але ми вже завчасно провели такі заходи. Ми спланували посилення охорони критично важливих об'єктів. Зокрема, це стосується й водогону нашої дніпровської води до тимчасово окупованої території (Північно-Кримський канал — ред.). Ми всі ці об'єкти посилили - і охорону, і оборону, - і також проводимо визначені контрдиверсійні і контртерористичні заходи".

За словами Наєва, до цих заходів залучені як військові, так і інші складові сектору безпеки: СБУ, Національна гвардія, поліція і підрозділи, які здійснюють розвідувальну діяльність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наєв розповів про заходи, які вживаються Об'єднаними силами через COVID-19: Бійці на передовій - і так у самоізоляції, маски носять залежно від обстановки

Автор: 

кордон (4754) росія (64984) Наєв Сергій (352)


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Топ коментарі
+11
Уже идет

В Николаевской и Херсонской областях усилили охрану инфраструктуры из-за угрозы вторжения РФ, - Наев - Цензор.НЕТ 2073
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05.06.2020 18:06
+6
Скажем так: лучше перебдеть, чем недобдеть..........
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05.06.2020 18:08
+5
А там есть музеи? Ну шоб ГБР заинтересовалась и поскакала ломать открытые двери без ордера на обыск...
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05.06.2020 18:34
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а как же плановое сокращение армии на 20%???
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05.06.2020 18:04 Відповісти
Уже идет

В Николаевской и Херсонской областях усилили охрану инфраструктуры из-за угрозы вторжения РФ, - Наев - Цензор.НЕТ 2073
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05.06.2020 18:06 Відповісти
Скажем так: лучше перебдеть, чем недобдеть..........
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05.06.2020 18:08 Відповісти
В каком смысле перебдеть? По одному воину оставлять на наблюдательном пункте? Это не перебдеть - это приглашать макшаней шоб они забрали прилегающие территории к Крыму.
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05.06.2020 18:13 Відповісти
Судя из прочитанного(!) - идет усиление охраны........
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05.06.2020 18:23 Відповісти
ГБР отправить , - Им нечем занятся , пусть займутся Делом.А может и не надо Направлят , - Завалят и Продадут Украину, - Это Точно. Вся надежда на Ветеранов и Волонтеров.
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05.06.2020 18:09 Відповісти
А там есть музеи? Ну шоб ГБР заинтересовалась и поскакала ломать открытые двери без ордера на обыск...
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05.06.2020 18:34 Відповісти
Та зе-выборцам со смартфонами это Пох. не они-же будут воевать.
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05.06.2020 18:16 Відповісти
>информацией о возможном вторжении РФ

А 6 лет это гражданская война идет?
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05.06.2020 18:30 Відповісти
В Николаевской и Херсонской областях усилили охрану инфраструктуры из-за угрозы вторжения РФ, - Наев - Цензор.НЕТ 8934
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05.06.2020 18:33 Відповісти
Царапающий козёл? Прикольно.
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05.06.2020 18:34 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDcBrPDHUahXwcWU8iiqTtM-p-WqRWNBBfOSCip82YIH1iDPQzyJ-6RuMpoJ6dIJ9WeQE7-sQz5-sAq&hc_ref=ARTJHprM5zqwCzDKnIdV3m7DN-GA0bDvDnPsBGDJO4mTiYrzsMN6bTfDoOlfNeg-zeA&fref=nf Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3017569768308535&set=a.210888908976649&type=3 Вчора о 10:39 ·

Якщо москва наважиться на посилення агресії проти України, то однією з пріоритетних цілей буде взяття під контроль Каховського водосховища з якого через Криський канал здійснювалося водопостачання Криму.
Каховська гідроелектростанція відіграє не велику роль в енергопостачанні України. Вся гідроенергетика України дає менше 10 відсотків і потрібна переважно для випівнювання балансу при ранкових і вечірніх змінах енергоспоживання.
Сонячна й вітряна енергетика вже ближчим часом перевершить гідроенергетику по кількості електроенергії.

Саме нині є дуже актуальним ліквідувати Каховське водосховище. Це оздоровить екологію і політику: Відродиться Великий луг і унеможливиться водопостачання окупованого Криму.
Після деокупації Криму нам теж не потрібне низькорентабельне сільське господарство в його північній частині. Будемо там пасти вівці.
Великий луг відіграв настільки велику роль в розвитку цивілізації, що може відігравати й надалі.
Звісно це трохи пошкодить інтересам аграріїв Херсонщини, проте, буде спонукати їх до впровадження передових аграрних технологій.
Варто почати обговорення, яке згодом переросте на громадську ініціативу, яка призведе до прийняття необхідного політичного рішення і зрештою висадження в повітря каховської греблі.

В Николаевской и Херсонской областях усилили охрану инфраструктуры из-за угрозы вторжения РФ, - Наев - Цензор.НЕТ 7098
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05.06.2020 18:34 Відповісти
Еще один Медведчуковский боец бредни рассказывает. А Днепр в обход пустить он не предлагает?
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05.06.2020 18:37 Відповісти
где и в чем бред кроме того что ты Корча назвал медведчуковским?...
Водохранилища в Украине и на самом деле не нужны....
Они пережиток ушедшей эпохи и кроме вреда экологии ничего полезного не несут...
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05.06.2020 18:41 Відповісти
Потому что он лично брал деньги Медведчука и лично, вместе с Джангировым, Пиховщиком, Мустафиным и прочими козлами несколько лет поливал фекалиями патриотов Украины на канале Медведчука. Подробно тебе уже объяснял и повторять не буду.

А заодно найди где компенсировать потерю нескольких миллионов тонн различного продовольствия, которое выращивается на юге благодаря каналам с Днепровской водой. А потом будешь его бред повторять.
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05.06.2020 19:00 Відповісти
бред...
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05.06.2020 19:11 Відповісти
Правильно. Зачем тогда этот бред постишь?
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05.06.2020 19:28 Відповісти
Корчинський довбодятел. Каховське водосховище потрібне для охолодження Запорізької АС.
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05.06.2020 19:11 Відповісти
серьезно...?

целое водохранилище....?
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05.06.2020 19:13 Відповісти
Ничего они не захватят. Они понимают что никто и никогда не даст гарантий,что в эту воду случайно не попадет бочка радиационных отходов или бочка ртути.А еще туда можно вывести канализацию. Пусть пьют и здыхают.
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05.06.2020 18:47 Відповісти
А Запорожская и Харьковская - так и хрен с ними ?
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05.06.2020 19:26 Відповісти
Да шо вы гАвАрите?

А як що до того миру в глазах у ***** який
там нібито побачив "Найвеличніший")?...чи знову брехав...як завжди...
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05.06.2020 20:09 Відповісти
Мост завалите и заминируйте Перешеек под ПРОЛИВ для прохода больших судов и кочевный народ Московии ордынской, будет сидеть там тихо без перспектив.
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05.06.2020 21:13 Відповісти
Качество и надежность этой "охраны рубежей" продемонстрировал враг РФ днях, похитив одного из солдат ВСУ в Херсоне. Граница надежна защищена...бгг. Днари рулят ВСУ.
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06.06.2020 01:38 Відповісти
 
 