У Миколаївській та Херсонській областях посилили охорону інфраструктури через загрозу вторгнення РФ, - Наєв

Військові та правоохоронці посилили охорону об'єктів критичної інфраструктури в Херсонській та Миколаївській областях у контексті можливого вторгнення з боку РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Відповідаючи на запитання, чи планує Україна нарощувати спроможності у Херсонській та Миколаївській областях у зв'язку з інформацією щодо можливого вторгнення РФ в східні області з метою отримання контролю над Північно-Кримським каналом, командувач відповів: "Дійсно, така інформація (у ЗМІ — ред.) проходила, але ми вже завчасно провели такі заходи. Ми спланували посилення охорони критично важливих об'єктів. Зокрема, це стосується й водогону нашої дніпровської води до тимчасово окупованої території (Північно-Кримський канал — ред.). Ми всі ці об'єкти посилили - і охорону, і оборону, - і також проводимо визначені контрдиверсійні і контртерористичні заходи".

За словами Наєва, до цих заходів залучені як військові, так і інші складові сектору безпеки: СБУ, Національна гвардія, поліція і підрозділи, які здійснюють розвідувальну діяльність.

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