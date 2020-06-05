1 українського воїна поранено, найманці РФ 5 разів обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС

Упродовж 5 червня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік Павлополя, Опитного і Широкиного з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а захисників Старогнатівки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вів вогонь поблизу Новоолександрівки зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено.

Підсумки за минулу добу

4 червня збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Ворожа вогнева активність була зафіксована неподалік населених пунктів Павлопіль, Богданівка, Оріхове, Новгородське, Чермалик, Новолуганське, Кам'янка, Красногорівка та Авдіївка.

За минулу добу представники Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкрили 18 крадіжок, 2 шахрайства, факт незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами і 9 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 56 адміністративних правопорушень.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію й у зворотному напрямку в'їхали-виїхали по 2 особи і одному транспортному засобу.

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