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Новини Агресія Росії проти України
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1 українського воїна поранено, найманці РФ 5 разів обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС

1 українського воїна поранено, найманці РФ 5 разів обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС

Упродовж 5 червня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік Павлополя, Опитного і Широкиного з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а захисників Старогнатівки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вів вогонь поблизу Новоолександрівки зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено.

Підсумки за минулу добу

4 червня збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Ворожа вогнева активність була зафіксована неподалік населених пунктів Павлопіль, Богданівка, Оріхове, Новгородське, Чермалик, Новолуганське, Кам'янка, Красногорівка та Авдіївка.

За минулу добу представники Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкрили 18 крадіжок, 2 шахрайства, факт незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами і 9 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 56 адміністративних правопорушень.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію й у зворотному напрямку в'їхали-виїхали по 2 особи і одному транспортному засобу.

Дивіться також: 5 червня 2014 року українські воїни звільнили від російських окупантів перше місто - Червоний Лиман. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28296) поранення (2798) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Одужання хлопцю........
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05.06.2020 18:11 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-poroshenko-dbr/30652656.html?fbclid=IwAR0fVJfEC0x09dtxRf-93nusS8bDjH1fohJX-xuS04Uk8VnLayVawarGhwQ «Суд дозволив примусовий привід Порошенка на допит - ДБР. 04 червня 2020, 15:06 Допит Порошенка має відбутися об 11:00 10 червня в межах провадження про «обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників».
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05.06.2020 18:28 Відповісти
Нужно делать модули со снайперским вооружением и полностью с показателями на компьютере всеми и ветра и условий и режимы виденья разные и создавать ИИ, который сможет стрелять точнее человека! И побольше таких модулей и чтобы их было удобно устанавливать куда угодно и чтобы у них была маскировка офигенная и также нужно прицел не мерцающий, чтобы враг не видел. И таких модулей расставить всюду на высотах и будет веселей дела по утилизации врагов.
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05.06.2020 18:37 Відповісти
Мин. стоимость антиснайперского комплекса от 10000 уе. Хорошие стоят 150000 уе . С таким разворовыванием оборонки как при зеленском- будут только смерти бойцов от зашедших снайперских групп с ********* ....зробылы ....
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05.06.2020 19:23 Відповісти
чому по телебаченню так мало, а то і зовсім нема репортажів з зони бойових дій, чому ми не чуємо наших захисників
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05.06.2020 20:18 Відповісти
1 українського воїна поранено, найманці РФ 5 разів обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 851

тихої ночки, синочки!
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05.06.2020 20:34 Відповісти
1 українського воїна поранено, найманці РФ 5 разів обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6821
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05.06.2020 20:35 Відповісти
 
 