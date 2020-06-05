Депутати Ради просять Шмигаля, Труханова і правоохоронні органи не допустити продажу мулових полів в Одесі

Понад 50 народних депутатів із трьох фракцій виступили проти рішення Одеської міськради про передачу під забудову мулових полів Одеського водоканалу, що може призвести до екологічної катастрофи в регіоні.

5 червня Верховна Рада була змушена втрутитися в конфлікт між комунальниками Одеси і командою мера Одеси та міської ради, які хочуть вилучити під комерційну забудову мулові поля Одеського водоканалу. Проєкт рішення винесено на сесію міськради Одеси на 10 червня, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про територію 47,1609 га, яка безпосередньо задіяна в процесі відведення грунтових, дренажних і зливових вод, призначені для зневоднення сирого осаду і ущільненого мулу, який утворюється в процесі очищення стічних вод у первинних і вторинних відстійниках. Тобто є одним з основних технологічних етапів очищення стічних вод. Іншими словами, технологічна ділянка призначена для очищення стічних і зливових вод в Одесі, які надходять із Центральної частини міста, а також районів Пересипу, Молдаванки, Слобідки, житлового масиву Котовського, 7-го км Овідіопольської дороги і частково Малиновського району. А це майже 60% стічних вод Одеси.

Сьогодні понад 50 народних депутатів зібрали підписи під зверненням до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, мера Одеси Геннадія Труханова, правоохоронних органів (МВС, СБУ) і Одеської міськради не допустити ухвалення в середу на сесії міської ради цього рішення й уникнути екологічної катастрофи, скасувати всі підготовлені рішення про вилучення землі - зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання. Вимогу підписали нардепи трьох фракцій - "Слуга народу", БЮТ і ОПЗЖ.





