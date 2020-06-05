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Новини
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Депутати Ради просять Шмигаля, Труханова і правоохоронні органи не допустити продажу мулових полів в Одесі

Депутати Ради просять Шмигаля, Труханова і правоохоронні органи не допустити продажу мулових полів в Одесі

Понад 50 народних депутатів із трьох фракцій виступили проти рішення Одеської міськради про передачу під забудову мулових полів Одеського водоканалу, що може призвести до екологічної катастрофи в регіоні.

5 червня Верховна Рада була змушена втрутитися в конфлікт між комунальниками Одеси і командою мера Одеси та міської ради, які хочуть вилучити під комерційну забудову мулові поля Одеського водоканалу. Проєкт рішення винесено на сесію міськради Одеси на 10 червня, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про територію 47,1609 га, яка безпосередньо задіяна в процесі відведення грунтових, дренажних і зливових вод, призначені для зневоднення сирого осаду і ущільненого мулу, який утворюється в процесі очищення стічних вод у первинних і вторинних відстійниках. Тобто є одним з основних технологічних етапів очищення стічних вод. Іншими словами, технологічна ділянка призначена для очищення стічних і зливових вод в Одесі, які надходять із Центральної частини міста, а також районів Пересипу, Молдаванки, Слобідки, житлового масиву Котовського, 7-го км Овідіопольської дороги і частково Малиновського району. А це майже 60% стічних вод Одеси.

Сьогодні понад 50 народних депутатів зібрали підписи під зверненням до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, мера Одеси Геннадія Труханова, правоохоронних органів (МВС, СБУ) і Одеської міськради не допустити ухвалення в середу на сесії міської ради цього рішення й уникнути екологічної катастрофи, скасувати всі підготовлені рішення про вилучення землі - зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання. Вимогу підписали нардепи трьох фракцій - "Слуга народу", БЮТ і ОПЗЖ.

Депутати Ради просять Шмигаля, Труханова і правоохоронні органи не допустити продажу мулових полів в Одесі 01
Депутати Ради просять Шмигаля, Труханова і правоохоронні органи не допустити продажу мулових полів в Одесі 02
Депутати Ради просять Шмигаля, Труханова і правоохоронні органи не допустити продажу мулових полів в Одесі 03

Автор: 

корупція (4680) Одеса (5438) рейдерство (399) екологія (1347) Водоканал (128) Труханов Геннадій (378) Шмигаль Денис (4563)


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Топ коментарі
+7
Земли все мало для них, живут по принципу, что после них хоть потоп, но в итоге всем хватит земельного участка метр на два
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05.06.2020 18:37
+5
только полные дебилы будут там строить. там рядом хаджибейский лиман и дамба последний раз ремонтировалась еще румынами, плюс нефтебаза, лакокрасочный завод .
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05.06.2020 18:42
+4
Депутаты Рады просят Шмыгаля, Труханова и правоохранительные органы не допустить продажи иловых полей в Одессе - Цензор.НЕТ 5892
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05.06.2020 18:52
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Труханова просить о чем то бесполезно. Лучше бы они ему деньгами скинулись.
Работает. Проверено!
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05.06.2020 18:33 Відповісти
значить готується на добровільну "депортацію" в Ізраіль або в Ростов
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06.06.2020 07:36 Відповісти
Земли все мало для них, живут по принципу, что после них хоть потоп, но в итоге всем хватит земельного участка метр на два
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05.06.2020 18:37 Відповісти
Однако круто: многомиллионный город Одеса и лишить очисные сооружения иловых полей... Бабло превыше всего!
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05.06.2020 18:38 Відповісти
только полные дебилы будут там строить. там рядом хаджибейский лиман и дамба последний раз ремонтировалась еще румынами, плюс нефтебаза, лакокрасочный завод .
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05.06.2020 18:42 Відповісти
Они и на Чумке небоскреб построят!
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05.06.2020 22:36 Відповісти
Депутаты Рады просят Шмыгаля, Труханова и правоохранительные органы не допустить продажи иловых полей в Одессе - Цензор.НЕТ 4946
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05.06.2020 18:49 Відповісти
Депутаты Рады просят Шмыгаля, Труханова и правоохранительные органы не допустить продажи иловых полей в Одессе - Цензор.НЕТ 800
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05.06.2020 18:52 Відповісти
Депутаты Рады просят Шмыгаля, Труханова и правоохранительные органы не допустить продажи иловых полей в Одессе - Цензор.НЕТ 5892
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05.06.2020 18:52 Відповісти
Фигасе, даже на месте аэротенков хотят лепить свои коробки. Кивану такое небось и не снилось.
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05.06.2020 18:56 Відповісти
Новый микрорайон назовут "Берег скелетов"...
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05.06.2020 22:42 Відповісти
Все 75 не вернулись домой
Они потонули в пучине морской....
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05.06.2020 22:45 Відповісти
придурок, ну если тебе так нужен тот р-н, возьми хотя-бы бывший з-д Большевик, все равно он стоит разрушеный, только одна труба котельной осталась, удивляюсь как она сама еще не завалилась, все равно по токсичности, как мы их в детстве называли "поля орошения" и грунт под з-дом Большевик идентичны, и территория приблизительно такая же, зато отстойники сохранишь, и дома надежней будут стоять, там грунты прочнее, какие же придурки правят этой страной и какое счастье что я ее покинул....
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05.06.2020 18:58 Відповісти
там не застроенной осталась только теретория завода да и то уже почти вся распродана под маленькие мастерские и заводики и часный сектор. там уже нет свободной земли.
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05.06.2020 19:15 Відповісти
Мабуть з Одеси всі мудрі виїхали а залишились самі клінічні ідіоти які і наголосували
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06.06.2020 07:38 Відповісти
Всё , что можно продать , будет обязательно продано .
В этом смысл , суть и цель украинской власти .
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05.06.2020 19:17 Відповісти
Второе правило украинского политика - то , что продать нельзя , будет украдено .
Уяснив эти две незамысловатых истины , всё происходящее в нашей стране становится простым и понятным .
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05.06.2020 19:21 Відповісти
Дом на дерьмохранилище с постоянной угрозой затопления?
Каким идиотом нужно быть, что бы там жить.
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05.06.2020 19:54 Відповісти
Єто между Хаджибейской и Балтской?
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05.06.2020 20:27 Відповісти
 
 