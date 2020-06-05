Лікарі дніпровської лікарні поскаржилися Зеленському на "слугу народу" Нестеренка, який заважає їм працювати. ВIДЕО

Лікарі дніпровської міської лікарні №21 звернулися до Володимира Зеленського зі скаргою на нардепа Кирила Нестеренка, який представляє президентську фракцію в парламенті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання 490000.com.ua

Медики заявляють, що Нестеренко атакував лікарню, яка є опорною для лікування коронавірусу в Дніпрі. Суть у тому, що нардеп заявив на керівництво лікарні та інших співробітників у поліцію і тепер боротьба з коронавірусом у місті під загрозою, адже лікарі побоюються репресій з боку правоохоронців, а робота може бути заблокована. Медики просять Зеленського дати їм можливість спокійно виконувати свої обов'язки і не втягувати їх у політичні ігри.

Робота нашої лікарні може бути заблокована. Це в той час, коли у нас велика кількість заражених COVID-19, зокрема важких. Моя справа лікувати людей, дайте нам спокійно працювати, - заявив генеральний директор 21 лікарні Микола Турчин.

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Зазначимо, що нині в лікарнях перебувають 52 заражених коронавірусом. П'ять із них у важкому стані. Троє підключені до апарату штучної вентиляції легенів.

Це вже не перший випадок, коли Нестеренко таким чином намагається "кошмарити" медиків, які задіяні в боротьбі з коронавірусом у Дніпрі.

Раніше видання повідомляло, що через заяви "слуги народу" з Дніпра в поліцію на обласний лабораторний центр, кількість тестувань впала і вихід регіону з карантину опинився під загрозою.