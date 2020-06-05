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Лікарі дніпровської лікарні поскаржилися Зеленському на "слугу народу" Нестеренка, який заважає їм працювати. ВIДЕО

Лікарі дніпровської міської лікарні №21 звернулися до Володимира Зеленського зі скаргою на нардепа Кирила Нестеренка, який представляє президентську фракцію в парламенті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання 490000.com.ua

Медики заявляють, що Нестеренко атакував лікарню, яка є опорною для лікування коронавірусу в Дніпрі. Суть у тому, що нардеп заявив на керівництво лікарні та інших співробітників у поліцію і тепер боротьба з коронавірусом у місті під загрозою, адже лікарі побоюються репресій з боку правоохоронців, а робота може бути заблокована. Медики просять Зеленського дати їм можливість спокійно виконувати свої обов'язки і не втягувати їх у політичні ігри.

Робота нашої лікарні може бути заблокована. Це в той час, коли у нас велика кількість заражених COVID-19, зокрема важких. Моя справа лікувати людей, дайте нам спокійно працювати, - заявив генеральний директор 21 лікарні Микола Турчин.

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Зазначимо, що нині в лікарнях перебувають 52 заражених коронавірусом. П'ять із них у важкому стані. Троє підключені до апарату штучної вентиляції легенів.

Це вже не перший випадок, коли Нестеренко таким чином намагається "кошмарити" медиків, які задіяні в боротьбі з коронавірусом у Дніпрі.

Раніше видання повідомляло, що через заяви "слуги народу" з Дніпра в поліцію на обласний лабораторний центр, кількість тестувань впала і вихід регіону з карантину опинився під загрозою.

Автор: 

лікарня (1357) Дніпро (3261)


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Топ коментарі
+28
Врачи днепровской больницы пожаловались Зеленскому на "слугу народа" Нестеренко, который мешает им работать - Цензор.НЕТ 2853
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05.06.2020 18:43
+24
Врачи днепровской больницы пожаловались Зеленскому на "слугу народа" Нестеренко, который мешает им работать - Цензор.НЕТ 6017
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05.06.2020 18:52
+22
Врачи днепровской больницы пожаловались Зеленскому на "слугу народа" Нестеренко, который мешает им работать - Цензор.НЕТ 3729
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05.06.2020 18:50
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Врачи днепровской больницы пожаловались Зеленскому на "слугу народа" Нестеренко, который мешает им работать - Цензор.НЕТ 2853
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05.06.2020 18:43 Відповісти
Лікарі дніпровської лікарні поскаржилися Зеленському на "слугу народу" Нестеренка, який заважає їм працювати - Цензор.НЕТ 6171
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05.06.2020 19:18 Відповісти
Ще один скандал зі слугами урода)) це вже який по рахунку?))))
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05.06.2020 18:46 Відповісти
Не уподобляйтесь ************* - скажите прямо - зелебоб, садись на велик и в Израиль
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05.06.2020 18:49 Відповісти
Врачи днепровской больницы пожаловались Зеленскому на "слугу народа" Нестеренко, который мешает им работать - Цензор.НЕТ 3729
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05.06.2020 18:50 Відповісти
😂
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05.06.2020 18:54 Відповісти
Врачи днепровской больницы пожаловались Зеленскому на "слугу народа" Нестеренко, который мешает им работать - Цензор.НЕТ 6017
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05.06.2020 18:52 Відповісти
Особенно в настоящем диалоге мне "понравилась" манера общения "величайшего" с председателем правления банка. Криворожская гопота из 90х, она и в Африке и в президентском кресле - быдловатая криворожская гопота.
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05.06.2020 19:21 Відповісти
На ты,по криворожски.Идеал зебанутых.
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11.06.2020 12:40 Відповісти
И как? Помогло? Аж интересно
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05.06.2020 18:56 Відповісти
баканову дзвоніть, він з чортами на ти
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05.06.2020 18:58 Відповісти
Ворон, ворону глаз не выклюет !
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05.06.2020 19:00 Відповісти
Умышленный саботаж в пользу страны-агрессора.
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05.06.2020 19:03 Відповісти
Ага. На коліна ще станьте (як у мордорі), може патєрпєвший роліка вам запише.
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05.06.2020 19:03 Відповісти
Пожаловались хорошему царю на плохого боярина...😃...все как в паРаше...
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05.06.2020 19:04 Відповісти
Сцарь и сам такой-же

Лікарі дніпровської лікарні поскаржилися Зеленському на "слугу народу" Нестеренка, який заважає їм працювати - Цензор.НЕТ 9784
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05.06.2020 19:34 Відповісти
Наивные. Завтра вас уволят.
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05.06.2020 20:16 Відповісти
Прояснила трохи ситуацію. Таке...жаба гадюку.
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05.06.2020 20:53 Відповісти
не хватает одной детали. с самого начала надо было сообщить зрителям за кого они голосовали
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05.06.2020 20:58 Відповісти
та ну на!
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05.06.2020 21:10 Відповісти
Хотіли шоу? Буде вам шоу.
Кожний такий "постік", свідчення недолугості влади
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05.06.2020 21:35 Відповісти
Он просил разобраться с врачами, типа зараженными коронавирусом?
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05.06.2020 21:57 Відповісти
Интересно,а сколько из этой больницы на выборах голосовали за это зеленое чмо?
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05.06.2020 22:27 Відповісти
Это человек Коломойского, он близок к главе облсовета Олейнику. По информации второй стороны - медиков, в пробах Нестеренко и Олейника обнаружили Covid-19. Те хотели избежать огласки, но информация пошла гулять. В итоге они сдали тест в другом месте, и то ли правда, то ли фальсификация, но новые тесты вирус не выявили. Далее пошли обвинения врачей в намеренном завышении числа заболевших и так далее. Эта история продолжение.
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06.06.2020 01:43 Відповісти
 
 