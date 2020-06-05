Керівника філії держпідприємства затримано в Сумах на хабарі 211 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

У Сумах посадових осіб державного підприємства затримали під час одержання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час слідства правоохоронці встановили, що до організації корупційної "схеми" причетний керівник філії ДП "Українське державне аерогеодезичне підприємство". За певну винагороду у підприємців була можливість придбати картографічну продукцію, яка виготовляється підприємством, за заниженою вартістю. В "схемі" також брала участь бухгалтер держпідприємства.

Так, за вирішення даного питання чиновник вимагав від підприємця 211 тис. гривень хабаря.

Сьогодні, 5 червня, правоохоронці викрили зловмисників під час одержання коштів.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про затримання фігурантів у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Досудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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