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Новини Хабарники
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Керівника філії держпідприємства затримано в Сумах на хабарі 211 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

У Сумах посадових осіб державного підприємства затримали під час одержання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Керівника філії держпідприємства затримано в Сумах на хабарі 211 тис. грн, - Нацполіція 01

Під час слідства правоохоронці встановили, що до організації корупційної "схеми" причетний керівник філії ДП "Українське державне аерогеодезичне підприємство". За певну винагороду у підприємців була можливість придбати картографічну продукцію, яка виготовляється підприємством, за заниженою вартістю. В "схемі" також брала участь бухгалтер держпідприємства.

Так, за вирішення даного питання чиновник вимагав від підприємця 211 тис. гривень хабаря.

Керівника філії держпідприємства затримано в Сумах на хабарі 211 тис. грн, - Нацполіція 02

Сьогодні, 5 червня, правоохоронці викрили зловмисників під час одержання коштів.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про затримання фігурантів у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Досудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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Автор: 

хабар (4695) Нацполіція (15139) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) Суми (811)


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Меня всегда удивляют подобные суммы взяток - это человеку для полного счастья не хватало именно 11 тыс. 200 было маловато.
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05.06.2020 19:25 Відповісти
Ще б Сумську Держпраці "прищущили" - зовсім падлюки вже обнагліли!
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05.06.2020 19:29 Відповісти
Там було 250 тисяч,менти частину вкрали.
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05.06.2020 22:35 Відповісти
Якщо хабарника ще піймають 5 разів на хабарі тільки тоді суд буде приймати запобіжний захід для нього.
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05.06.2020 22:39 Відповісти
 
 