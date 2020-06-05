Одного ексберкутівця за розгін Євромайдану віддали під суд, іншому повідомили про підозру, - ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань передали до суду справу ексміліціонера полку особливого призначення "Беркут" і повідомили про підозру ще одному "беркутівцю".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідством встановлено, що ексберкутівець 30 листопада 2013 року перевищив свої службові повноваження та скоїв адміністративне затримання учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності, чим вчинив незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, а також склав свідомо неправдиві офіційні документи", - сказано в повідомленні.

Ексберкутівця звинувачують за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 і ч. 1 ст. 366, ст. 340 (перевищення службових повноважень, службове підроблення, вчинення службовою особою незаконного перешкоджання проведенню зборів і т.д.).

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Ще одному колишньому співробітникові спецпідрозділу "Беркут" повідомили про підозру.

"Слідство встановило, що 30 листопада 2013 року підозрюваний перевищив свої службові повноваження і затримав учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання експравоохоронець застосував до потерпілого фізичну силу, незаконно перешкоджав організації і проведенню зборів. Надалі підозрюваний склав рапорт про затримання потерпілого, до якого вніс свідомо неправдиві відомості", - повідомляє ДБР.

Цього колишнього силовика підозрюють у перевищенні службових повноважень, службовій підробці і в скоєнні посадовою особою незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів і т.д. (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 і ч. 1 ст. 366, ст. 340 Кримінального кодексу України).