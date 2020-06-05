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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Одного ексберкутівця за розгін Євромайдану віддали під суд, іншому повідомили про підозру, - ДБР

Одного ексберкутівця за розгін Євромайдану віддали під суд, іншому повідомили про підозру, - ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань передали до суду справу ексміліціонера полку особливого призначення "Беркут" і повідомили про підозру ще одному "беркутівцю".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідством встановлено, що ексберкутівець 30 листопада 2013 року перевищив свої службові повноваження та скоїв адміністративне затримання учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності, чим вчинив незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, а також склав свідомо неправдиві офіційні документи", - сказано в повідомленні.

Ексберкутівця звинувачують за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 і ч. 1 ст. 366, ст. 340 (перевищення службових повноважень, службове підроблення, вчинення службовою особою незаконного перешкоджання проведенню зборів і т.д.).

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Ще одному колишньому співробітникові спецпідрозділу "Беркут" повідомили про підозру.

"Слідство встановило, що 30 листопада 2013 року підозрюваний перевищив свої службові повноваження і затримав учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання експравоохоронець застосував до потерпілого фізичну силу, незаконно перешкоджав організації і проведенню зборів. Надалі підозрюваний склав рапорт про затримання потерпілого, до якого вніс свідомо неправдиві відомості", - повідомляє ДБР.

Цього колишнього силовика підозрюють у перевищенні службових повноважень, службовій підробці і в скоєнні посадовою особою незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів і т.д. (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 і ч. 1 ст. 366, ст. 340 Кримінального кодексу України).

Автор: 

Беркут (532) Євромайдан (957) ДБР (3480)


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Топ коментарі
+2
Решта пішла на підвищення.
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05.06.2020 18:59
+2
Потом обоих оправдали и наградили!
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05.06.2020 19:17
+1
Другой беркутовец охраняет кабмин...... 6 лет назад калечили и издевались над людьми,и только сейчас петух в ()() клюнул
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05.06.2020 18:56
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Другой беркутовец охраняет кабмин...... 6 лет назад калечили и издевались над людьми,и только сейчас петух в ()() клюнул
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05.06.2020 18:56 Відповісти
Решта пішла на підвищення.
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05.06.2020 18:59 Відповісти
А третий сегодня кабмин охряняет.
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05.06.2020 19:08 Відповісти
Шаурму "героям"убивавшим гражданских , и звание лейтенанта , как баканову.
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05.06.2020 19:16 Відповісти
Потом обоих оправдали и наградили!
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05.06.2020 19:17 Відповісти
Остальным повысили зарплату.
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05.06.2020 19:24 Відповісти
Именно так и https://censor.net/photo_news/418883/volonter_utverjdaet_chto_byvshiyi_zamkomandira_kievskogo_berkuta_didyuk_do_sih_por_v_politsii_mvd_informatsiyu
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05.06.2020 19:26 Відповісти
А який термін давності, цих ч. 1 ст. 28,ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 366, ст. 340?
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05.06.2020 19:25 Відповісти
Неймовірні результати за шість років так званого розслідування.Давайте будемо платити їм зарплату по 2млн.гривень в декаду. МОЛОДЦІ!
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05.06.2020 22:29 Відповісти
потужно
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05.06.2020 23:33 Відповісти
 
 