Україна хоче привести законодавство у сфері сурогатного материнства у відповідність із міжнародним, - МВС

Міністерство внутрішніх справ України ініціює створення міжвідомчої робочої групи щодо усунення правових колізій між українським та іноземним законодавством у сфері сурогатного материнства.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

Рішення про створення робочої групи було прийнято на зустрічі, в якій взяли участь директор Департаменту міжнародного співробітництва МВС України Мері Акопян, радник заступника міністра внутрішніх справ Сергій Човпан, начальник Департаменту у боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Національної поліції Артем Крищенко, консули і дипломати Великої Британії, Іспанії, Німеччини, Франції.

За словами Крищенка, правові колізії часто виникають, коли сурогатна мати з України народжує дитину для пари з країни, в якій така репродуктивна технологія заборонена. Труднощі виникають із реєстрацією народження, документуванням паспортних даних, контролем за діяльністю відповідних медичних установ, наглядом за дотриманням прав учасників процесу і новонародженої дитини.

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"Нацполіція готова приєднатися до врегулювання правових норм і вдосконалення законів України про допоміжні репродуктивні технології. Це питання вимагає комплексного підходу з урахуванням міжнародного законодавства і практики. Тому ми сподіваємося на плідну співпрацю і допомогу представників іноземних держав", - заявив Крищенко.

"Ми будемо концентруватися і залучати стейкхолдерів, насамперед, українських, і представників зацікавлених органів, щоб удосконалити законодавство", - зазначила Мері Акопян.

Вона підкреслила, що чинне українське законодавство не дозволяє якісно відпрацьовувати правопорушення у випадках сурогатного материнства, а також дає можливість для здійснення шахрайства та інших порушень закону. Зокрема, йдеться про фальсифікацію документів та нелегальний перетин кордону.

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