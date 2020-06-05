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Україна хоче привести законодавство у сфері сурогатного материнства у відповідність із міжнародним, - МВС

Україна хоче привести законодавство у сфері сурогатного материнства у відповідність із міжнародним, - МВС

Міністерство внутрішніх справ України ініціює створення міжвідомчої робочої групи щодо усунення правових колізій між українським та іноземним законодавством у сфері сурогатного материнства.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

Рішення про створення робочої групи було прийнято на зустрічі, в якій взяли участь директор Департаменту міжнародного співробітництва МВС України Мері Акопян, радник заступника міністра внутрішніх справ Сергій Човпан, начальник Департаменту у боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Національної поліції Артем Крищенко, консули і дипломати Великої Британії, Іспанії, Німеччини, Франції.

За словами Крищенка, правові колізії часто виникають, коли сурогатна мати з України народжує дитину для пари з країни, в якій така репродуктивна технологія заборонена. Труднощі виникають із реєстрацією народження, документуванням паспортних даних, контролем за діяльністю відповідних медичних установ, наглядом за дотриманням прав учасників процесу і новонародженої дитини.

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"Нацполіція готова приєднатися до врегулювання правових норм і вдосконалення законів України про допоміжні репродуктивні технології. Це питання вимагає комплексного підходу з урахуванням міжнародного законодавства і практики. Тому ми сподіваємося на плідну співпрацю і допомогу представників іноземних держав", - заявив Крищенко.

"Ми будемо концентруватися і залучати стейкхолдерів, насамперед, українських, і представників зацікавлених органів, щоб удосконалити законодавство", - зазначила Мері Акопян.

Вона підкреслила, що чинне українське законодавство не дозволяє якісно відпрацьовувати правопорушення у випадках сурогатного материнства, а також дає можливість для здійснення шахрайства та інших порушень закону. Зокрема, йдеться про фальсифікацію документів та нелегальний перетин кордону.

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Автор: 

МВС (3500) сурогатне материнство (27)


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Топ коментарі
+6
Только в Австрии, Норвегии, Польше, Франции и Швеции это запрещено.
Но, насколько знаю, тоже не категорически.
Во Франции ограничен возраст родителей, кажись 40 годами.
Но, в карман рюкзакову должно капать.
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05.06.2020 19:16
+6
После суррогатного материнства нужно еще узаконить экспорт органов, тогда в принципе в Украине не останется больше ничего, что не продано Европе.
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05.06.2020 19:30
+5
Суррогатное материнство за деньги - это торговля живым товаром - детьми. Это преступный бизнес, узаконенный в Украине, почему-то. В нашей стране налажен конвеер этой торговли, черный сатанинский бизнес. Это фото что в новости, обошло весь мир и все осуждают эту торговлю и то, что в нашей стране такой закон мог выйти.Рожденные в Украине дети потом нигде не отслеживаются и перепродаются педофилам, сатанистам и другим ненормальным. Есть этому подтверждения. Украина хуже любой папуасии в этом отношении. Такое отношение государства к детям аморально, аномально, бесчеловечно и не по людски. Не позорьте украинцев те кто в Раде. Хоть вы и рептилоиды, но отмените этот изуверский закон. Люди, дети, не предназначены для торговли. На сайте президента готовая петиция, подписывайте кто еще не подписал. Нужно прекратить эту ганьбу. Можно разрешить суррогатное материнство только для украинцев от украинцев родственников и беплатное. И строжайший контроль за детьми до их совершеннолетия. Все остальное - это преступная грязь и сатанизм.
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05.06.2020 20:00
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Бедная трана, где человек не может распоряжаться своей ж..й (с) Раневская.
Утрирую конечно, но смысл полагаю ясен.
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05.06.2020 19:11 Відповісти
Только в Австрии, Норвегии, Польше, Франции и Швеции это запрещено.
Но, насколько знаю, тоже не категорически.
Во Франции ограничен возраст родителей, кажись 40 годами.
Но, в карман рюкзакову должно капать.
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05.06.2020 19:16 Відповісти
Комерційне сурогатне материнство ? Легше перелічити,де НЕ заборонено.
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05.06.2020 19:22 Відповісти
Тю, кому станет легче, если будет заявление, что все делается из чисто бескорыстных побуждений.
За услуги врачей все равно можно платить официально, а матери в конверте.
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05.06.2020 19:25 Відповісти
Суррогатное материнство за деньги - это торговля живым товаром - детьми. Это преступный бизнес, узаконенный в Украине, почему-то. В нашей стране налажен конвеер этой торговли, черный сатанинский бизнес. Это фото что в новости, обошло весь мир и все осуждают эту торговлю и то, что в нашей стране такой закон мог выйти.Рожденные в Украине дети потом нигде не отслеживаются и перепродаются педофилам, сатанистам и другим ненормальным. Есть этому подтверждения. Украина хуже любой папуасии в этом отношении. Такое отношение государства к детям аморально, аномально, бесчеловечно и не по людски. Не позорьте украинцев те кто в Раде. Хоть вы и рептилоиды, но отмените этот изуверский закон. Люди, дети, не предназначены для торговли. На сайте президента готовая петиция, подписывайте кто еще не подписал. Нужно прекратить эту ганьбу. Можно разрешить суррогатное материнство только для украинцев от украинцев родственников и беплатное. И строжайший контроль за детьми до их совершеннолетия. Все остальное - это преступная грязь и сатанизм.
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05.06.2020 20:00 Відповісти
сходите на свалку любого крупного города Украины,
вы удивитесь, но как правило твм есть жители и дети в том числе,
не учтённые мусорами,
почему не обеспечить помощь этому бизнесу ?
всё равноукраинскому государству срать на детей и граждан,
а так женщины смогут заработать, это лучше, чем
наркотиками торговать или проституткой
работать,
по сути никто не мешает нормальные документы делать этим детям,
кроме жадности украинских властей и поповской плесени,
что аморального в рождении детей ?
кроме того, что это дорого ?
может вы прокомментируете моральность абортов ?
или там с деньгами порядок ?
а сколько детей полуголодные , так как
родители работают на украинских хозяев жизни ?
может Вы прокоментируете .....
но скорее всего вас нет смысла просить ...
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05.06.2020 21:48 Відповісти
кроме того, сатанизм - это поклонение изображениям и трупам,
так что узбагойтесь
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05.06.2020 21:52 Відповісти
Тебя суррогатная родила?
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05.06.2020 21:55 Відповісти
какое это имеет значение ?
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05.06.2020 21:59 Відповісти
я считаю это правом и делом граждан/личностей
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05.06.2020 22:00 Відповісти
вас не волнуют люди, живущие на свалках крупных украинских городов ?
видел там и детей, это вас не торкает, главное не суррогатные дети ...
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05.06.2020 22:44 Відповісти
Меня все волнует, но я не могу писать в одном комментарии обо всем сразу, а вот ты хочешь отвести внимание от этой проблемы и обесценить ее, что является очень подозрительным.
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05.06.2020 23:04 Відповісти
очень или нет, я не вижу проблемы никакой,
ребёнок нужен родителям,
они оплачивают услуги,
что тут аморального ?
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06.06.2020 02:08 Відповісти
Все психопаты не видят проблем там где они есть, на то они и психопаты. Я все написала выше и 10 раз повторять не буду.
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06.06.2020 15:45 Відповісти
в чём проблема ?
есть родители, женщина выносила им их ребёнка
то же, что наняли кормить ребёнка грудью другую женщину
кто родил не наше дело
если торговля итд то это проще без сложностей с
перемещениями яйцеклеток итп
в чём психопатия ?
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06.06.2020 16:09 Відповісти
вы пишете о торговле детьми
какая торговля ?
у ребёнка есть генетические родители,
это их ребёнок
разве не проще покупать детей
зачатых обыкновенным способом ?
это сложнее ?
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06.06.2020 02:12 Відповісти
Зараз набіжать намахані бабіщі і почнуть волати "не отдавать личинусов! чью сисю тугосеря дудонила - та ей и мать! пущай лутьше в нищете, лишь бы сатанистам западным не отдавать в рабство! сама всю жизнь в однушке с тараканами, зато воцерковленная! а те масоны вывезут и съедят, я в газете "Власть тьмы" читала!!!"
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05.06.2020 19:25 Відповісти
Я знаю одну очень зажиточную семью в Украине, которой пришлось прибегнуть к такому рождению ребенка.
И что вы думаете?
Родились двойняшки, мальчик похож на папу, девочка - на маму.
Дети счастливы и ни о чем не догадываются, родители счастливы, бабушки и дедушки тоже души не чают.
Кому было бы лучше, если бы эти детки не родились?
Сельским рагулям?
Да, пошли они в задницу!
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05.06.2020 19:30 Відповісти
Володька, ты сегодня превзошёл сам себя!Рукоплещу!Чтоб тебе не снились дико хохочущие пропердольки и мурсики, отнимающие годовую премию!
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05.06.2020 19:34 Відповісти
Хоть так, чем никак, а то Украина из-за бедности на инкубатор похожа становится
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05.06.2020 19:26 Відповісти
После суррогатного материнства нужно еще узаконить экспорт органов, тогда в принципе в Украине не останется больше ничего, что не продано Европе.
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05.06.2020 19:30 Відповісти
кала боб, иди зе-урины попей
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05.06.2020 19:36 Відповісти
Пів-світу (і не тільки Індія), вживають договірний шлюб. Це коли два клани вирішили що з економічних та інших причин їхні діти мають побратися, але самі діти не відчувають кохання одне до одного. Ну і чим сурогатне материнство відрізняється від договірного шлюбу, в етичному плані? Навіть бумажки підписують і там і там. В договірному шлюбі жінка займається сексом без всякого кохання. А в сурогатному материнстві батько дитини навіть не торкається сурогатної матері. ******* люди не завжди адекватно сприймають свої понятія.
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05.06.2020 19:42 Відповісти
есть люди которые хотят денег, но они проходят мимо ...
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05.06.2020 21:53 Відповісти
Авакян и Геращ нащли повод куда отвлечь внимание? Вам, бляха, не для кого больше комиссии создавать? Уроды. Порешайте насущные вопросы - насилие и пытки полицаями, а потом на глобальные вопросы замахивайтесь, олухи.
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05.06.2020 19:45 Відповісти
Они и решает насущные вопросы: готовятся крышевать нелегальное суррогатное материнство.
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05.06.2020 21:23 Відповісти
Суррогатная проституция продажна вдвойне. Одна ***** торгует своим телом, а другая еще и ребенка продает. В Украине узаконенная торговля людьми при незаконной проституции. Марши ********** и уголовная статья за **********. Ни страна, а Зе-клоунада.
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05.06.2020 19:48 Відповісти
вы делали аборт ?
ваша мама ?
ваша дочь ?
что есть «*****» в вашем понимании ?
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05.06.2020 21:55 Відповісти
годиков через 5-10 будем обсуждать тему про выращивание деток на органы, и спорить будем, хорошо это или плохо, дно.
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05.06.2020 21:25 Відповісти
может следить за бандитизмом, а не развивать
его загоняя псевдоматерей в криминал ?
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05.06.2020 21:56 Відповісти
родившая и продавшая своего ребенка
сама понесет свой грех... и "грех твой найдет тебя" (с)
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05.06.2020 23:39 Відповісти
 
 