Україна хоче привести законодавство у сфері сурогатного материнства у відповідність із міжнародним, - МВС
Міністерство внутрішніх справ України ініціює створення міжвідомчої робочої групи щодо усунення правових колізій між українським та іноземним законодавством у сфері сурогатного материнства.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.
Рішення про створення робочої групи було прийнято на зустрічі, в якій взяли участь директор Департаменту міжнародного співробітництва МВС України Мері Акопян, радник заступника міністра внутрішніх справ Сергій Човпан, начальник Департаменту у боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Національної поліції Артем Крищенко, консули і дипломати Великої Британії, Іспанії, Німеччини, Франції.
За словами Крищенка, правові колізії часто виникають, коли сурогатна мати з України народжує дитину для пари з країни, в якій така репродуктивна технологія заборонена. Труднощі виникають із реєстрацією народження, документуванням паспортних даних, контролем за діяльністю відповідних медичних установ, наглядом за дотриманням прав учасників процесу і новонародженої дитини.
"Нацполіція готова приєднатися до врегулювання правових норм і вдосконалення законів України про допоміжні репродуктивні технології. Це питання вимагає комплексного підходу з урахуванням міжнародного законодавства і практики. Тому ми сподіваємося на плідну співпрацю і допомогу представників іноземних держав", - заявив Крищенко.
"Ми будемо концентруватися і залучати стейкхолдерів, насамперед, українських, і представників зацікавлених органів, щоб удосконалити законодавство", - зазначила Мері Акопян.
Вона підкреслила, що чинне українське законодавство не дозволяє якісно відпрацьовувати правопорушення у випадках сурогатного материнства, а також дає можливість для здійснення шахрайства та інших порушень закону. Зокрема, йдеться про фальсифікацію документів та нелегальний перетин кордону.
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Утрирую конечно, но смысл полагаю ясен.
Но, насколько знаю, тоже не категорически.
Во Франции ограничен возраст родителей, кажись 40 годами.
Но, в карман рюкзакову должно капать.
За услуги врачей все равно можно платить официально, а матери в конверте.
вы удивитесь, но как правило твм есть жители и дети в том числе,
не учтённые мусорами,
почему не обеспечить помощь этому бизнесу ?
всё равноукраинскому государству срать на детей и граждан,
а так женщины смогут заработать, это лучше, чем
наркотиками торговать или проституткой
работать,
по сути никто не мешает нормальные документы делать этим детям,
кроме жадности украинских властей и поповской плесени,
что аморального в рождении детей ?
кроме того, что это дорого ?
может вы прокомментируете моральность абортов ?
или там с деньгами порядок ?
а сколько детей полуголодные , так как
родители работают на украинских хозяев жизни ?
может Вы прокоментируете .....
но скорее всего вас нет смысла просить ...
так что узбагойтесь
видел там и детей, это вас не торкает, главное не суррогатные дети ...
ребёнок нужен родителям,
они оплачивают услуги,
что тут аморального ?
есть родители, женщина выносила им их ребёнка
то же, что наняли кормить ребёнка грудью другую женщину
кто родил не наше дело
если торговля итд то это проще без сложностей с
перемещениями яйцеклеток итп
в чём психопатия ?
какая торговля ?
у ребёнка есть генетические родители,
это их ребёнок
разве не проще покупать детей
зачатых обыкновенным способом ?
это сложнее ?
И что вы думаете?
Родились двойняшки, мальчик похож на папу, девочка - на маму.
Дети счастливы и ни о чем не догадываются, родители счастливы, бабушки и дедушки тоже души не чают.
Кому было бы лучше, если бы эти детки не родились?
Сельским рагулям?
Да, пошли они в задницу!
ваша мама ?
ваша дочь ?
что есть «*****» в вашем понимании ?
его загоняя псевдоматерей в криминал ?
сама понесет свой грех... и "грех твой найдет тебя" (с)