На Донеччині зафіксовано черговий факт використання найманцями РФ заборонених протипіхотних мін ПОМ-2, - прокуратура. ФОТО
На Донеччині зафіксовано черговий факт використання представниками незаконних збройних формувань РФ заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін ПОМ-2.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2020 року з боку н.п. Василівка Ясинуватського району, який зараз є тимчасово окупованою територією, були обстріляні позиції ЗСУ, розташовані біля н.п. Новоселівка-2 із використанням протипіхотних осколкових мін.
Відомості за фактом використання згаданої зброї внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 КК України як чергове порушення РФ законів та звичаїв війни на Донбасі. Вилучені у ході огляду місця події предмети долучено до матеріалів кримінального провадження як докази російської агресії.
Довідка: використання міни ПОМ-2 передбачає безшумний приліт і виліт із корпусу з розкиданням тонкої павутини в радіусі 5-6 метрів, будь-яке коливання якої провокує детонацію заряду. Радіус ураження міни - до 16 м. Крім того, ця міна може автоматично детонувати за рахунок вбудованої всередину пружини, при цьому період автоматичної детонації становить від 10 до 100 годин.
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Йдеться про те, що ми перекриваємо жорстко кордон як з ордло, так і з країною-агресором. Відмовляємся від активних військових дій, а створюємо на фронті свою "лінію Маннергейма". Чекаємо розвалу параші, розвиваємо свою економіку. Щось як стратегія Порошенка.
Немає в нас сили, щоб відвоювати захоплені території, і абсолютно немає ймовірності їх відсудити мирно. Зелене стадо немає навіть поняття, що потрібно робити. У головкома в голові війна взагалі закінчилася.
Про що ти мелеш, дончанін? Параша захопила нашу територію, а ти а ти вважаєш, що мій допис посягає??? Ти як дончанін мав бути перший в рядах ЗСУ, воювати проти загарбників. Насправді все навпаки - хлопці зі заходу і центру України воюють і гинуть, а от донєцкіє хутко втекли подалі на захід і насолоджуються безтурботним життям.
Не слышал раньше. Чего только не придумает человек, чтобы ухайдакать другого человека