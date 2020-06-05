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Новини Агресія Росії проти України
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На Донеччині зафіксовано черговий факт використання найманцями РФ заборонених протипіхотних мін ПОМ-2, - прокуратура. ФОТО

На Донеччині зафіксовано черговий факт використання представниками незаконних збройних формувань РФ заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін ПОМ-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

На Донеччині зафіксовано черговий факт використання найманцями РФ заборонених протипіхотних мін ПОМ-2, - прокуратура 01

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2020 року з боку н.п. Василівка Ясинуватського району, який зараз є тимчасово окупованою територією, були обстріляні позиції ЗСУ, розташовані біля н.п. Новоселівка-2 із використанням протипіхотних осколкових мін.

На Донеччині зафіксовано черговий факт використання найманцями РФ заборонених протипіхотних мін ПОМ-2, - прокуратура 02

Відомості за фактом використання згаданої зброї внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 КК України як чергове порушення РФ законів та звичаїв війни на Донбасі. Вилучені у ході огляду місця події предмети долучено до матеріалів кримінального провадження як докази російської агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Керівництво України роззброїло країну під час війни. Сподіваюся, це стане предметом кримінального розслідування", - Бутусов про знищення 3 млн протипіхотних мін:

Довідка: використання міни ПОМ-2 передбачає безшумний приліт і виліт із корпусу з розкиданням тонкої павутини в радіусі 5-6 метрів, будь-яке коливання якої провокує детонацію заряду. Радіус ураження міни - до 16 м. Крім того, ця міна може автоматично детонувати за рахунок вбудованої всередину пружини, при цьому період автоматичної детонації становить від 10 до 100 годин.

Автор: 

мінування (1217) прокуратура (3670) Донецька область (8368) найманці рф (2047) операція Об’єднаних сил (6725)


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Це тільки у зеленського в голові війна закінчилась...
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05.06.2020 19:55 Відповісти
На Донеччині зафіксовано черговий факт використання найманцями РФ заборонених протипіхотних мін ПОМ-2, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9343
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05.06.2020 21:11 Відповісти
Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
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05.06.2020 22:30 Відповісти
Не перекручуй, дончанін.
Йдеться про те, що ми перекриваємо жорстко кордон як з ордло, так і з країною-агресором. Відмовляємся від активних військових дій, а створюємо на фронті свою "лінію Маннергейма". Чекаємо розвалу параші, розвиваємо свою економіку. Щось як стратегія Порошенка.
Немає в нас сили, щоб відвоювати захоплені території, і абсолютно немає ймовірності їх відсудити мирно. Зелене стадо немає навіть поняття, що потрібно робити. У головкома в голові війна взагалі закінчилася.
Про що ти мелеш, дончанін? Параша захопила нашу територію, а ти а ти вважаєш, що мій допис посягає??? Ти як дончанін мав бути перший в рядах ЗСУ, воювати проти загарбників. Насправді все навпаки - хлопці зі заходу і центру України воюють і гинуть, а от донєцкіє хутко втекли подалі на захід і насолоджуються безтурботним життям.
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06.06.2020 17:44 Відповісти
в омане оно тщательно вылизало жопу патрушева...
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05.06.2020 20:02 Відповісти
Справка: использование мины ПОМ-2 предусматривает бесшумный прилет и вылет из корпуса с разбрасыванием тонкой паутины в радиусе 5-6 метров, любое колебание которой провоцирует детонацию заряда. Радиус поражения мины - до 16 м.

Не слышал раньше. Чего только не придумает человек, чтобы ухайдакать другого человека
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05.06.2020 20:09 Відповісти
и куда теперь эти доказательства уголовного расследования предоставляться будут, в Гаагу чтоль? Оркам и сепарам по..р, что это доказательства, эти сволочи признают только удар по морде или активные боевые действия, это единственный шанс что то изменить в этом противостоянии, по-другому никак.
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06.06.2020 16:19 Відповісти
 
 