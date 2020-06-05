Кличко заявив, що особисто очолить список партії УДАР на місцевих виборах у Києві

Партія "Європейська Солідарність" закликала міського голову Києва Віталія Кличка об'єднатися на майбутніх місцевих виборах. Міський голова відповів, що сам поведе на місцеві вибори партію УДАР.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності" 5 червня Центральна рада партії виступила із заявою про об'єднання з мером Києва Віталієм Кличком.

"Виходячи з інтересів киян і держави, "Європейська Солідарність" готова і цього разу висунути вас, Віталію Володимировичу, кандидатом на посаду Київського міського голови. І готова бачити вас на чолі списку "Європейської солідарності" на виборах до Київради", - заявили в партії.

Зі свого боку, міський голова Києва Віталій Кличко у Фейсбуці відповів на цю пропозицію.

"Хочу подякувати за таку пропозицію. Але зазначу, що я багато років є лідером політичної сили "УДАР", яка завжди боролася і відстоювала демократичні європейські цінності. І буду висуватися в мери від партії "УДАР Віталія Кличка". А також поведу команду "УДАР" на місцевих виборах, зокрема - в Київраду", - написав Кличко.

Читайте також: Я братиму участь у місцевих виборах. Проситиму киян дати мені можливість реалізувати проєкти, - Кличко