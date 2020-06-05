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Кличко заявив, що особисто очолить список партії УДАР на місцевих виборах у Києві

Кличко заявив, що особисто очолить список партії УДАР на місцевих виборах у Києві

Партія "Європейська Солідарність" закликала міського голову Києва Віталія Кличка об'єднатися на майбутніх місцевих виборах. Міський голова відповів, що сам поведе на місцеві вибори партію УДАР.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності" 5 червня Центральна рада партії виступила із заявою про об'єднання з мером Києва Віталієм Кличком.

"Виходячи з інтересів киян і держави, "Європейська Солідарність" готова і цього разу висунути вас, Віталію Володимировичу, кандидатом на посаду Київського міського голови. І готова бачити вас на чолі списку "Європейської солідарності" на виборах до Київради", - заявили в партії.

Зі свого боку, міський голова Києва Віталій Кличко у Фейсбуці відповів на цю пропозицію.

"Хочу подякувати за таку пропозицію. Але зазначу, що я багато років є лідером політичної сили "УДАР", яка завжди боролася і відстоювала демократичні європейські цінності. І буду висуватися в мери від партії "УДАР Віталія Кличка". А також поведу команду "УДАР" на місцевих виборах, зокрема - в Київраду", - написав Кличко.

Читайте також: Я братиму участь у місцевих виборах. Проситиму киян дати мені можливість реалізувати проєкти, - Кличко

Автор: 

Кличко Віталій (3509) УДАР (86) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+9
главное, чтобы они не забыли все еще с Фирташом в Вене посоветоваться
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05.06.2020 20:06
+4
Голосовать буду железно за Кличко, не пропустим ЗЕмафию, ЗЕмародёров - кремлёвских шестёрок..
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05.06.2020 20:58
+3
Кличко, штраф за кафе без маски уже заплатил? Сидел там с Зеленским и Ляшком и пох вам все карантины. Понятно что этот карантин и пандемия -это ритуальное планетарное представление, спланированное мировым правительством задолго до самой пандемии. Но если вы играете в эту игру и морочите голову миллионам украинцев то и сами ходите в масках и не посещайте кафе и рестораны.
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05.06.2020 20:07
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Аби не Фірташа , так ?
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05.06.2020 20:20 Відповісти
так... Бо Фірташ - так
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05.06.2020 21:33 Відповісти
главное, чтобы они не забыли все еще с Фирташом в Вене посоветоваться
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05.06.2020 20:06 Відповісти
А как же без олигархической крыши. У нас все кто во власть на поклон и благословение к олигархату ходють.
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05.06.2020 20:08 Відповісти
ну мир во зле)) у кого деньги, тот и правит, а эти боксеры -шестерки бегают к хозяину и строят из себя правителей))
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05.06.2020 20:14 Відповісти
О, вошёл в раж.
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05.06.2020 20:07 Відповісти
Кличко, штраф за кафе без маски уже заплатил? Сидел там с Зеленским и Ляшком и пох вам все карантины. Понятно что этот карантин и пандемия -это ритуальное планетарное представление, спланированное мировым правительством задолго до самой пандемии. Но если вы играете в эту игру и морочите голову миллионам украинцев то и сами ходите в масках и не посещайте кафе и рестораны.
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05.06.2020 20:07 Відповісти
лариса їм тест на ковід 19 делают каждий день не переживайте за їх - а у вас в лучшем случае когда скорая забере
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05.06.2020 20:23 Відповісти
дура зебільна!, Кличко мер Києва, а не Хмельницького
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05.06.2020 20:24 Відповісти
У Пороха достойной кандидатури нет, вот он на горбу Кличко и хочет своих людей протащить
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05.06.2020 20:22 Відповісти
Подивись останню соціологію: в Київраду проходять і ЄС з першого місця, і Удар - також.
Останній рейтинг https://www.5.ua/polityka/yevropeiska-solidarnist-lidyruie-v-reitynhu-partii-u-kyievi-socis-215843.html Серед тих, хто візьме участь у виборах та вже визначився із своїм кандидатом, "Європейська солідарність" набрала майже 21% тоді, як "Слуга народу" - 18%. У порівнянні з результатами парламентських виборів 2019 року "Слуги" втратили 18%, а партія Порошенка зросла майже на 5%. На третьому місці - "УДАР" Кличка (13,3%)

Десь була ця інфа і на цензорі, треьа пошукати...
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05.06.2020 20:32 Відповісти
а. знайшов: https://censor.net/ua/news/3198061
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05.06.2020 20:36 Відповісти
Лучше бы не находили. Все знают, что Социс играет на Петю.
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05.06.2020 20:39 Відповісти
не грає
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05.06.2020 20:42 Відповісти
чем дольше боксёр мэр, тем больше он кличко.
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05.06.2020 20:24 Відповісти
Открестился от пети)))Кто там от пса на меры пойдет?
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05.06.2020 20:24 Відповісти
Давайте Геру выдвинем!
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05.06.2020 20:40 Відповісти
"Евробляхеры" с золотой фишкой "пролетели, как фанера над Парижем".
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05.06.2020 20:25 Відповісти
О пользе службы в армии/должны понести, Зеленский/ выход будет, Зеленский/ может быть, - Зеленский/ Скоро вы увидите результат, Зеленский.- Впаривает, вешает лапшу на уши, кукарекает шибздик-четыреждыуклонист . В контрасте с докладами Кличко:Киев выделил на доплаты медикам почти 900 млн гривен, Кличко/Киев выделил средства на финансово-кредитную поддержку бизнеса, КличкоДля незахищених киян підготували 20 тис. продуктових наборів. Кличко/ Благодаря бесснежной зиме у Киева осталось 44,5 тыс. тонн запасов соли, - Кличко.
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05.06.2020 20:25 Відповісти
ЦИТАТАКличко "Для незахищених киян підготували 20 тис. продуктових наборів." видно издалека ПРЯМОЙ ПОДКУП избирателей и статья УГОЛОВНОГО кодекса недавно принятая.. до3 лет зоны за подкуп
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06.06.2020 13:42 Відповісти
Да нет твоего УДАРа уже давно, что ты как квёлый телёнок?Заперло тебя, а ты всё кряхтишь и тужишься?Смешон ты
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05.06.2020 20:33 Відповісти
Скурвился Виталя!... был выдающимся спортсменом, а стал красивым лицом строительной мафии!

Кличко заявив, що особисто очолить список партії УДАР на місцевих виборах у Києві - Цензор.НЕТ 5475
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05.06.2020 20:47 Відповісти
Чтобы иметь бюджет Киева 42 млрд - надо быть универсалом!
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05.06.2020 20:57 Відповісти
Кличко поздравил с днем рождения "директора Киева" Столара, дружбу с которым публично отрицал.
https://censor.net/news/3144465/klichko_pozdravil_s_dnem_rojdeniya_direktora_kieva_stolara_drujbu_s_kotorym_publichno_otritsal_video https://www.radiosvoboda.org/a/28735842.html

Мер Кличко літає чартером із забудовником Києва Микитасем і бізнесменом Столаром - «Схеми»
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28735913.html
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05.06.2020 20:51 Відповісти
Кличко красиво отшил Петра! Лишний позор никому не надо!
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05.06.2020 20:53 Відповісти
Голосовать буду железно за Кличко, не пропустим ЗЕмафию, ЗЕмародёров - кремлёвских шестёрок..
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05.06.2020 20:58 Відповісти
Кличко повністю влаштовує киян. Всі ми бачили за ці роки, як Віталькина команда ремонтувала під'їзди, школи і дитсадки, як з'явилися нові спорт майданчики, а також парки і сквери. Окремий респект за пішохідний міст, новий легкоатлетичний манеж і швидкісний трамвай, тощо. Тому будемо голосувати Віталю вдруге, а кацапські пройдисвіти на зразок пальчевського і дубінського хай ідуть у дупу там і керують.
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05.06.2020 21:07 Відповісти
Хуже чем Кличко --мєра Киева небыло.
Жеки -- упразнили, где взять справки ?
Если прорвёт труба стояка-- ремонтируй сам,за свой счёт,

Жека нет и сварного то же..
АТС 453-00-00 уже 2года не работает, городских телефонов

на Сырце -- нет, как вызвать старому человеку городские службы.

Если не работает полотенцесушитель -- скидку у

Киевэнерго получить нельзя.
Дороги разбиты. И так далее....
И Вы хотите опять этого спеца !!
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05.06.2020 21:18 Відповісти
Типа он не слил свою фейковую партию "УДАР еще Удар"" еще тогда когда договаривался в Вене с Фирташем и Порошенко - деля портфели, а теперь пытается вытащить опять " полит труп" из чулана для себя любимого ..(. Виталя а может ну его, да и махнуть в родной Гамбург.)
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05.06.2020 21:50 Відповісти
Партия Удар и ее ударенный лидер
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05.06.2020 22:16 Відповісти
Даже Кличко бортанул токсичный "пес".
Кому вы нужны лузеры???.......только психиатрам как подопытные)))
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05.06.2020 22:54 Відповісти
Віталій добре розуміє - без ПЄСу в нього шанси є , і немає жодного шансу з ПЄСом. ПЄС з астрономічним антирейтингом Порошенка - це камінь на шиї потопаючого для кожного, хто захоче з ним об'єднатися.
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06.06.2020 06:18 Відповісти
Возглавит партию - переквалифицировав её в ОПГ Оперкот.
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06.06.2020 07:45 Відповісти
Мы получили, что хотели: Порошенко стал президентом, Кличко - мэром - Фирташ об итогах встречи весной 2014
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06.06.2020 12:56 Відповісти
 
 