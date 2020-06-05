Кличко заявив, що особисто очолить список партії УДАР на місцевих виборах у Києві
Партія "Європейська Солідарність" закликала міського голову Києва Віталія Кличка об'єднатися на майбутніх місцевих виборах. Міський голова відповів, що сам поведе на місцеві вибори партію УДАР.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності" 5 червня Центральна рада партії виступила із заявою про об'єднання з мером Києва Віталієм Кличком.
"Виходячи з інтересів киян і держави, "Європейська Солідарність" готова і цього разу висунути вас, Віталію Володимировичу, кандидатом на посаду Київського міського голови. І готова бачити вас на чолі списку "Європейської солідарності" на виборах до Київради", - заявили в партії.
Зі свого боку, міський голова Києва Віталій Кличко у Фейсбуці відповів на цю пропозицію.
"Хочу подякувати за таку пропозицію. Але зазначу, що я багато років є лідером політичної сили "УДАР", яка завжди боролася і відстоювала демократичні європейські цінності. І буду висуватися в мери від партії "УДАР Віталія Кличка". А також поведу команду "УДАР" на місцевих виборах, зокрема - в Київраду", - написав Кличко.
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Останній рейтинг https://www.5.ua/polityka/yevropeiska-solidarnist-lidyruie-v-reitynhu-partii-u-kyievi-socis-215843.html Серед тих, хто візьме участь у виборах та вже визначився із своїм кандидатом, "Європейська солідарність" набрала майже 21% тоді, як "Слуга народу" - 18%. У порівнянні з результатами парламентських виборів 2019 року "Слуги" втратили 18%, а партія Порошенка зросла майже на 5%. На третьому місці - "УДАР" Кличка (13,3%)
Десь була ця інфа і на цензорі, треьа пошукати...
https://censor.net/news/3144465/klichko_pozdravil_s_dnem_rojdeniya_direktora_kieva_stolara_drujbu_s_kotorym_publichno_otritsal_video https://www.radiosvoboda.org/a/28735842.html
Мер Кличко літає чартером із забудовником Києва Микитасем і бізнесменом Столаром - «Схеми»
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28735913.html
Жеки -- упразнили, где взять справки ?
Если прорвёт труба стояка-- ремонтируй сам,за свой счёт,
Жека нет и сварного то же..
АТС 453-00-00 уже 2года не работает, городских телефонов
на Сырце -- нет, как вызвать старому человеку городские службы.
Если не работает полотенцесушитель -- скидку у
Киевэнерго получить нельзя.
Дороги разбиты. И так далее....
И Вы хотите опять этого спеца !!
Кому вы нужны лузеры???.......только психиатрам как подопытные)))