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Списаний із ВМС України морський танкер "Фастів" ліг на борт у порту Очаків через розгерметизацію корпусу

Списаний із ВМС України морський танкер

Сьогодні, 5 червня 2020 року, колишній морський танкер "Фастів" унаслідок розгерметизації корпусу ліг на борт у порту Очаків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

Морський танкер "Фастів" було виключено зі складу ВМС ЗС України наказом Міністерства оборони України в 2019 році у зв'язку з неможливістю використання за призначенням внаслідок закінчення встановленого терміну служби і втрати тактико-технічних характеристик, відновлення яких економічно недоцільне. Надалі судно було відбуксовано до місця утилізації та підготовлено до проведення утилізаційних робіт.

Загрози судноплавству та екологічній безпеці внаслідок інциденту немає, зазначили в ВМС України.

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Списаний із ВМС України морський танкер Фастів ліг на борт у порту Очаків через розгерметизацію корпусу 01

Автор: 

ВМС (1381) корабель (1612) Миколаївська область (2264)


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Топ коментарі
+3
Еще один "декоммунизировался".
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05.06.2020 21:15
+1
Ой как мокшане радоваться будут!))
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05.06.2020 20:42
+1
Наверно мыши борт прогрызли
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05.06.2020 20:48
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Возможно тоже вечная мерзлота подтаяла?
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05.06.2020 20:40 Відповісти
Ой как мокшане радоваться будут!))
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05.06.2020 20:42 Відповісти
чему ?

кладбища кораблей - это общемировая практика
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05.06.2020 20:54 Відповісти
Расчитиваешь на их здравомислее?)))
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05.06.2020 21:00 Відповісти
отнюдь.

здравомыслие - не их генетический признак.
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05.06.2020 21:07 Відповісти
Наверно мыши борт прогрызли
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05.06.2020 20:48 Відповісти
очень странно. мне тяжело представить что должно произойти чтобы танкер лег на борт. не получил крен а именно лег на борт. единственный вариант - погрузка на палубу чего то тяжелого+качка. любая разгерметизация ниже ватерлинии не приведет к заваливанию на борт.
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05.06.2020 20:56 Відповісти
Отвечаю на поставленный вопрос -рельеф дна и вскрытые танки одного борта...его уже год марадерят...Вот как то так...
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05.06.2020 21:25 Відповісти
все танкеры строятся с двойным дном. между бортом (днищем) и танком находятся полости балластных цистерн. вопрос - вскрыли и внешний корпус и корпус танка?
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05.06.2020 21:33 Відповісти
Еще один "декоммунизировался".
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05.06.2020 21:15 Відповісти
там сам корпус давал регулярные течи. Там весь корпус прогнивший..потому и прилег га борт.)
Списаний із ВМС України морський танкер "Фастів" ліг на борт у порту Очаків через розгерметизацію корпусу - Цензор.НЕТ 67
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05.06.2020 21:54 Відповісти
да...
он не "Аврора" которого коммуняки латали.. латали... что от той авроры разве что осталась пушка родная..
Засунуть бы в неё рыжего из мавзолея и открыть кингстоны над Марианской впадиной...
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05.06.2020 23:08 Відповісти
От "Авроры" отрезали всё ниже ватерлинии и приварили новодел - винта и руля нет.
Кастрироанный символ "миыавой ийеавалюции".
И движки выпотрошили - сделали всё как с Ильичём.
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06.06.2020 00:30 Відповісти
 
 