Списаний із ВМС України морський танкер "Фастів" ліг на борт у порту Очаків через розгерметизацію корпусу

Сьогодні, 5 червня 2020 року, колишній морський танкер "Фастів" унаслідок розгерметизації корпусу ліг на борт у порту Очаків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

Морський танкер "Фастів" було виключено зі складу ВМС ЗС України наказом Міністерства оборони України в 2019 році у зв'язку з неможливістю використання за призначенням внаслідок закінчення встановленого терміну служби і втрати тактико-технічних характеристик, відновлення яких економічно недоцільне. Надалі судно було відбуксовано до місця утилізації та підготовлено до проведення утилізаційних робіт.

Загрози судноплавству та екологічній безпеці внаслідок інциденту немає, зазначили в ВМС України.

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