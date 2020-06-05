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Списаний із ВМС України морський танкер "Фастів" ліг на борт у порту Очаків через розгерметизацію корпусу
Сьогодні, 5 червня 2020 року, колишній морський танкер "Фастів" унаслідок розгерметизації корпусу ліг на борт у порту Очаків.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.
Морський танкер "Фастів" було виключено зі складу ВМС ЗС України наказом Міністерства оборони України в 2019 році у зв'язку з неможливістю використання за призначенням внаслідок закінчення встановленого терміну служби і втрати тактико-технічних характеристик, відновлення яких економічно недоцільне. Надалі судно було відбуксовано до місця утилізації та підготовлено до проведення утилізаційних робіт.
Загрози судноплавству та екологічній безпеці внаслідок інциденту немає, зазначили в ВМС України.
Топ коментарі
+3 А П #327143
показати весь коментар05.06.2020 21:15
+1 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар05.06.2020 20:42
+1 Александр Игоревич #406193
показати весь коментар05.06.2020 20:48
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кладбища кораблей - это общемировая практика
здравомыслие - не их генетический признак.
он не "Аврора" которого коммуняки латали.. латали... что от той авроры разве что осталась пушка родная..
Засунуть бы в неё рыжего из мавзолея и открыть кингстоны над Марианской впадиной...
Кастрироанный символ "миыавой ийеавалюции".
И движки выпотрошили - сделали всё как с Ильичём.