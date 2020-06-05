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Криклій обіцяє запуск декількох міжнародних авіарейсів із Запоріжжя після 15 червня

Криклій обіцяє запуск декількох міжнародних авіарейсів із Запоріжжя після 15 червня

Після 15 червня, коли в Україні буде відновлено міжнародне регулярне авіасполучення, з аеропорту Запоріжжя плануються рейси у Мінськ, Бургас, Відень, Вільнюс, Варшаву, Вроцлав, Гданськ, Краків, Будапешт, Стамбул, Анталью та інші міста.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час огляду міжнародного аеропорту "Запоріжжя" в п'ятницю.

Як повідомляється на урядовому порталі, в аеропорту Запоріжжя виконано капітальний ремонт аеродромних покриттів штучної злітно-посадкової смуги, рульової доріжки (РД-1) і перону. Встановлено та введено в експлуатацію сучасні системи світлосигнального обладнання і РТО, а також побудовано новий пасажирський термінал із пропускною спроможністю 400 пасажирів на годину.

"Зараз я перебуваю в аеропорту Запоріжжя, який демонстрував чудову динаміку до карантину. Сподіваюся, що вже скоро рейс "Запоріжжя-Київ" прийме своїх перших пасажирів. Ми будемо максимально швидко повертати нашу авіацію до нормальної роботи. Звичайно, з дотриманням усіх вимог безпеки", - сказав Криклій, зазначивши, що в п'ятницю після карантину в Україні було відновлено внутрішнє регулярне авіасполучення.

Як наголошується в повідомленні, пасажиропотік запорізького аеропорту за минулий рік становив 434,1 тисячі осіб.

Читайте також: Нові правила для аеропортів: мобільна реєстрація, безконтактна посадка і жодних черг

Автор: 

аеропорт (1850) Запоріжжя (2262) авіасполучення (3065) Криклій Владислав (548)


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Министр, ты дятел. Ты вообще в курсе событий? ЕС отложил открытие внешних границ как минимум до 01 июля. Турция тоже с июля. Остается шо? Минск? Это шоб опзжопцам на расию через Минск летать или белорусский коронавирус экспортировать?
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05.06.2020 21:00 Відповісти
А принимающая сторона наверное как всегда не в курсе.
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05.06.2020 21:11 Відповісти
а хто літатиме? МЯУ чи європейці? Бо у Відень окрім "австрійців" з Дніпра ніхто не літає.
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05.06.2020 23:36 Відповісти
І з Запору так само.
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05.06.2020 23:36 Відповісти
 
 