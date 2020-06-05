Криклій обіцяє запуск декількох міжнародних авіарейсів із Запоріжжя після 15 червня

Після 15 червня, коли в Україні буде відновлено міжнародне регулярне авіасполучення, з аеропорту Запоріжжя плануються рейси у Мінськ, Бургас, Відень, Вільнюс, Варшаву, Вроцлав, Гданськ, Краків, Будапешт, Стамбул, Анталью та інші міста.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час огляду міжнародного аеропорту "Запоріжжя" в п'ятницю.

Як повідомляється на урядовому порталі, в аеропорту Запоріжжя виконано капітальний ремонт аеродромних покриттів штучної злітно-посадкової смуги, рульової доріжки (РД-1) і перону. Встановлено та введено в експлуатацію сучасні системи світлосигнального обладнання і РТО, а також побудовано новий пасажирський термінал із пропускною спроможністю 400 пасажирів на годину.

"Зараз я перебуваю в аеропорту Запоріжжя, який демонстрував чудову динаміку до карантину. Сподіваюся, що вже скоро рейс "Запоріжжя-Київ" прийме своїх перших пасажирів. Ми будемо максимально швидко повертати нашу авіацію до нормальної роботи. Звичайно, з дотриманням усіх вимог безпеки", - сказав Криклій, зазначивши, що в п'ятницю після карантину в Україні було відновлено внутрішнє регулярне авіасполучення.

Як наголошується в повідомленні, пасажиропотік запорізького аеропорту за минулий рік становив 434,1 тисячі осіб.

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