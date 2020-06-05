Маски потрібно носити в магазинах, громадському транспорті і там, де не можна дотримуватися дистанції, - ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує носити медичні маски не у всіх випадках, а лише коли спостерігається прискорене "активне масове поширення" коронавірусної інфекції і немає можливості дотримуватися дистанції.
Про це журналістам сказав глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"ВООЗ радить урядам закликати громадськість носити маски, коли існує активне масове поширення і важко дотримуватися фізичної дистанції", - сказав він.
Як приклад таких місць глава ВООЗ навів громадський транспорт, магазини та інші приміщення, які люди часто відвідують.
За час пандемії коронавірусу у світі зареєстровано понад 6,7 млн випадків захворювання. Майже 400 тисяч осіб померло.
Наразі багато країн почали послаблювати обмежувальні заходи, однак закликають громадян продовжувати дотримуватися підвищених заходів безпеки, зокрема тримати дистанцію і носити медичні маски.
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а вот ты очень не умный, так что удачной вакцинации
какие к черту маски?
когда люди начнут слушать ученых, а не мошенников, которые зарабатывают на масках золотые горы?
Тысячи тысяч дыбилов - и ни одной головы!
Да читайте же, проклятые!
1. Заражение - процесс ВЕРОЯТНОСТНЫЙ
2. При прохождении потока воздуха с каплями, содержащими вирус, часть их сталкивается с волокнами маски и оседает на них, вследствие чего количество капель, прошедших через маску, УМЕНЬШАЕТСЯ,
ЧТО из вышесказанного эти ванючие кретины хотят апаравегнуть ???????????????????????????????????