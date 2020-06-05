Маски потрібно носити в магазинах, громадському транспорті і там, де не можна дотримуватися дистанції, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує носити медичні маски не у всіх випадках, а лише коли спостерігається прискорене "активне масове поширення" коронавірусної інфекції і немає можливості дотримуватися дистанції.

Про це журналістам сказав глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ВООЗ радить урядам закликати громадськість носити маски, коли існує активне масове поширення і важко дотримуватися фізичної дистанції", - сказав він.

Як приклад таких місць глава ВООЗ навів громадський транспорт, магазини та інші приміщення, які люди часто відвідують.

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За час пандемії коронавірусу у світі зареєстровано понад 6,7 млн ​​випадків захворювання. Майже 400 тисяч осіб померло.

Наразі багато країн почали послаблювати обмежувальні заходи, однак закликають громадян продовжувати дотримуватися підвищених заходів безпеки, зокрема тримати дистанцію і носити медичні маски.