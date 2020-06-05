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Новини Коронавірус і карантин
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Маски потрібно носити в магазинах, громадському транспорті і там, де не можна дотримуватися дистанції, - ВООЗ

Маски потрібно носити в магазинах, громадському транспорті і там, де не можна дотримуватися дистанції, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує носити медичні маски не у всіх випадках, а лише коли спостерігається прискорене "активне масове поширення" коронавірусної інфекції і немає можливості дотримуватися дистанції.

Про це журналістам сказав глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ВООЗ радить урядам закликати громадськість носити маски, коли існує активне масове поширення і важко дотримуватися фізичної дистанції", - сказав він.

Як приклад таких місць глава ВООЗ навів громадський транспорт, магазини та інші приміщення, які люди часто відвідують.

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За час пандемії коронавірусу у світі зареєстровано понад 6,7 млн ​​випадків захворювання. Майже 400 тисяч осіб померло.

Наразі багато країн почали послаблювати обмежувальні заходи, однак закликають громадян продовжувати дотримуватися підвищених заходів безпеки, зокрема тримати дистанцію і носити медичні маски.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) маска (157) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


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Топ коментарі
+8
в основному їх вдягають лише для формальності , а не задля безпеки.
в когось маска на лобі, в когось на бороді, в когось причеплена на верхньому одязі, або висить на вухові.
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05.06.2020 20:46
+7
маска прєждє всєго

Маски потрібно носити в магазинах, громадському транспорті і там, де не можна дотримуватися дистанції, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 475
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05.06.2020 20:56
+5
В даний час Управління охорони здоров'я Данії не радить широкій
громадськості носити маски для обличчя на публіці, стверджуючи, що їх
переваги є недоведеними і що це може спонукати людей не дотримуватися
правил соціальної дистанції.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/5/7110757/

Жителей Японии призывают снимать маски из-за наступившей жары
https://reporter-ua.com/2020/06/05/360780_zhiteley-yaponii-prizyvayut-snimat-maski-iz-za-nastupivshey-zhary

а нам продолжают сношать мозги, что маска - панацея
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05.06.2020 20:55
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Правительство Германии ничего лучшего не нашло, как заявить, что документ это просто "мнение", а мужика, слившего документ в прессу (сотрудника министерства), отстранили от работы.
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05.06.2020 21:03 Відповісти
И правильно сделали, а также необходимо поувольнять всех журналистов, которые выдавали промежуточные результаты научных исследований за окончательные выводы...
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05.06.2020 21:14 Відповісти
да, особенно тех кто писал и продолжает писать в духе "мы все умрем"
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05.06.2020 23:42 Відповісти
Почему правда должна быть конфиденциальной. Тоесть коронапсихоз должен цензорить правду?) Ясно понятно. С вами. Ты коронапаникер. Одень намордник и не ходи по магазинам) а то умрёшь,)
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06.06.2020 00:49 Відповісти
А как в других странах поступают с сотрудниками министерств, сливающих конфиденциальные документы в прессу? Выдают талоны на усиленное питание?
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06.06.2020 00:45 Відповісти
а на пляже???и в воде?
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05.06.2020 21:10 Відповісти
Короче , - грипп уже прошёл . Осталось бороться с осложнениями . ( Выходит , что так ) .
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05.06.2020 21:10 Відповісти
В пандемію демократія - зло!
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05.06.2020 21:19 Відповісти
Украинцы наверное Чемпионы Мира по самоорганизации, поэтому карантин мы будем бдить, бо дурных нэма.
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05.06.2020 21:34 Відповісти
Маски потрібно носити в магазинах, громадському транспорті і там, де не можна дотримуватися дистанції, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2891
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05.06.2020 21:34 Відповісти
а почему воз умалчивает что этих масок должно быть не менне 5 шт.на дедь и они каждые 4 часа должны меняться...... иначе пользы от этой маски как сифилитику от аспирина
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05.06.2020 21:55 Відповісти
Истину глаголите. Однако в лабазах и транспорте мы редко проводим больше 3х часов в день. Потому 2 маски в день вполне достаточно.
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07.06.2020 00:09 Відповісти
Це не означає що бидлак в ліфт має пхатися без намордника, тому і виходжу(((
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05.06.2020 22:06 Відповісти
Пока быдло люмпенское полицаи не станут совать в каталажку за появленик в общественных местах без маски пандемия не кончится!
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05.06.2020 22:56 Відповісти
как же оно лижет аваковскую сраку))
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06.06.2020 08:14 Відповісти
"..Зайдёшь в банк без маски - выгонят, зайдёшь в маске - пристрелят !" ))
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05.06.2020 23:33 Відповісти
Пусть тебе Богуцкая подскажет вьіход,она знает как надо
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06.06.2020 02:12 Відповісти
да мне пофиг кто и ради чего её будет носить...главное чтоб эта маска была на нужном месте...тоесть фейси-морде-лице...и т.п...а те кому пофиг...то и х.у.й на их...пусть дышат как рыбки...правда не в аквариуме...а поза нього...может тогда дойдёт наконец.то...от чего погибли 400000...умных...очень умных и самоуверенных людей на планете...(...придурки...б.л.я.д.ь...неужели так тяжело поносить эту сранную тряпочку и помыть рученьку после улицы и т.п...нет нудо жеж героически подвергать себя и своих близких смертельной опасности ради...личных убеждений...ну и хер на вас...
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06.06.2020 00:18 Відповісти
очень умных, но к сожалению очень старых

а вот ты очень не умный, так что удачной вакцинации
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06.06.2020 08:16 Відповісти
Это - Активное массовое распространение- не что иное как учение секты ковид19 . А по руски можно ответить Шо це в биса таке? В цифрах желательно. С чем сравнить?
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06.06.2020 01:10 Відповісти
Для цифр и аргументов, которые могли бы удовлетворить вопросы "людей в теме", у них мозгов не хватит. А управляет этим сборищем маразматиков-грантоедов и вовсе странный субъект из надоразвитой во всех отношениях Африки. Это как в известном анекдоте: вумных послали к вумным, а меня к табе...
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06.06.2020 08:02 Відповісти
Коронавирусный психоз просто в очередной раз показал степень интеллектуальной и моральной деградациии современного человечества, а также то, что власть во всем мире методично узурпируется подонками, мошенниками и даже лицами с явными признаками психических нарушений. Финал подобного развития событий вполне очевиден и неоднократно подтвержден историей.
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06.06.2020 07:57 Відповісти
https://amantonio.livejournal.com/52798.html
какие к черту маски?
когда люди начнут слушать ученых, а не мошенников, которые зарабатывают на масках золотые горы?
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06.06.2020 08:17 Відповісти
Удивительно!
Тысячи тысяч дыбилов - и ни одной головы!
Да читайте же, проклятые!
1. Заражение - процесс ВЕРОЯТНОСТНЫЙ
2. При прохождении потока воздуха с каплями, содержащими вирус, часть их сталкивается с волокнами маски и оседает на них, вследствие чего количество капель, прошедших через маску, УМЕНЬШАЕТСЯ,


ЧТО из вышесказанного эти ванючие кретины хотят апаравегнуть ???????????????????????????????????
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06.06.2020 11:31 Відповісти
Прикол в том, что эффективность маски 50-60%, а респиратора с 2й степенью защиты 95%. То есть масочники это типа смертнички, или саперы, которые по минному полю лазят без миноискателя. Если повезет и мины не густо закопаны, то обойдется. Фигня что в жару респиратор тяжело носить, потому хоть маску. Ну и креститься и молиться почаще. А кто хочет на себя уповать, надевает респираторы 3M, степень защиты 2 (порядка 10 баксов штука), и уверен что не заразится.
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07.06.2020 00:16 Відповісти
Каждый с головой может сам для себя решить - стоит ли овчинка выделки, но эти дигинираты воют про ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ БЕСПОЛЕЗНОСТЬ маски.
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07.06.2020 10:04 Відповісти
Часто замечаю что нос масками не закрывают. Рот и все. Это ноу-хау, авось в нос не попадет )))
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07.06.2020 00:20 Відповісти
Ты очки носишь?
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07.06.2020 10:05 Відповісти
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