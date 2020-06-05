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Новини Агресія Росії проти України Коронавірус і карантин
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Глава Донецької ОДА Кириленко про відкриття КПВВ: "Можемо отримати другу хвилю пандемії вже зараз"

Глава Донецької ОДА Кириленко про відкриття КПВВ:

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко вважає передчасним відкриття КПВВ на Донбасі з огляду на епідеміологічну ситуацію щодо захворювань на COVID-19.

Про це він заявив 5 червня на брифінгу в Краматорську, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Гострим питанням у нас лишається відкриття КПВВ. Дату відкриття я наразі не назву. Беру на себе всю відповідальність, в принципі, як і завжди, і в цьому випадку, я не є прибічником відкриття КПВВ, як би хтось не маніпуляв би цією ситуацією", - сказав очільник області.

Чиновник додав, що до цього питання зможе виважено підійти після детального вивчення ситуації після послаблення карантину. Тільки тоді, на його думку, можливо говорити про певну зміну режиму роботи КПВВ, пропуск груп осіб.

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"Знаю, що багато людей мають родичів на підконтрольній території, але також прошу поставитися всіх із розумінням. Той результат, який без перебільшення вагомий, який досягли в боротьбі з пандемією на території області, він просто може бути зведений нанівець. ... І ми тоді навіть не будемо казати про другу хвилю, ця друга хвиля може настати вже зараз. Тому, будь ласка, з розумінням поставтеся до цього", - наголосив Кириленко, звертаючись до мешканців Донеччини.

Нагадуємо, пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів тимчасово призупинено з 22 березня з метою протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції.

2 червня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що КПВВ на лінії розмежування відкриють після 10 червня.

Автор: 

карантин (18172) Донецька область (8368) КПВВ (330) Кириленко Павло (907) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Нэхай у себя в дырляндие сидят ! А те кто здесь - пускай повышают свой уровень патриотизма.и вообще у нас как бы война с дырявыми вроде бы
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05.06.2020 22:03
+3
2,5 месяца прошло , а уже сколько воя.- Зачем тогда всю кашу заварили и занесли чужой прапор в свой Дом.
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05.06.2020 22:05
+3
Бывших сепаратистов как бывших проституток и наркоманов не бывает ! Делайте выводы.тот кто понял шо Украина лучше параши - тот живёт в Украине и не тявкает.тявкает лишь двуанусная личность .собственно эти личности любимый персонаж акул рекламного бизнеса и собственно пиарагентов
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05.06.2020 22:40
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Да скажи уж прямо: никого не впускаем-нкого не выпускаем.
PS у меня там мать если что.
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05.06.2020 22:01 Відповісти
Муж с 15-го марта застрял в Донецке.
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05.06.2020 22:23 Відповісти
Trash'n'roll словом.
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05.06.2020 22:26 Відповісти
пусть в вяликую ездят
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05.06.2020 22:03 Відповісти
Нэхай у себя в дырляндие сидят ! А те кто здесь - пускай повышают свой уровень патриотизма.и вообще у нас как бы война с дырявыми вроде бы
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05.06.2020 22:03 Відповісти
Мурчик. А если ещё столько же ещё не пускать, повысится ли в 2 раза уровень патриотизма? Или попрёт в геометрической прогрессии? Они только стокгольмский синдром от туда привезут, рано или поздно.
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05.06.2020 22:35 Відповісти
Бывших сепаратистов как бывших проституток и наркоманов не бывает ! Делайте выводы.тот кто понял шо Украина лучше параши - тот живёт в Украине и не тявкает.тявкает лишь двуанусная личность .собственно эти личности любимый персонаж акул рекламного бизнеса и собственно пиарагентов
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05.06.2020 22:40 Відповісти
Ольстер помните? Как мирились Англия и Северная Ирландия. Я тогда в школу пошла.
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05.06.2020 22:48 Відповісти
На сколько я помню это спорная между ирландией и великобританией территория .белфаст.еще помню там очень мудро сделали таки конфликт около 40 лет был.но это Европа .а здесь мозги промыли так - как в рашке скажут баранам,так и будет у них или частично здесь.незабывайте шо кабаев манипулирует почти всем миром,и что хуже короны СПИДа и укуса кобры - путин
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05.06.2020 23:02 Відповісти
не встрявайте в дискусії з ватою,що не розуміють досі,що з сепарами-терористами у всьому світі розмова коротка -через приціл автомата..
Белфаст не той випадок..Хоч Англія і вважає інакше...
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06.06.2020 11:31 Відповісти
особливо тупим..


ірландці -нація..

ДНРці -ні..
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06.06.2020 11:28 Відповісти
2,5 месяца прошло , а уже сколько воя.- Зачем тогда всю кашу заварили и занесли чужой прапор в свой Дом.
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05.06.2020 22:05 Відповісти
Едь в Донецк, разберись на месте.
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05.06.2020 22:10 Відповісти
Все вірно каже , заручників випускати хіба що .
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05.06.2020 22:14 Відповісти
Вернуться на Родину - конституционное право любого гражданина. Поэтому ненька не может отказать в приёме своих блудных детей. 80 дней карантин, а дети едут и едут, даже из мест с более высокой степенью заболеваемости. Донбасс - это Украина, поэтому сидите *** там.
Никакого нарушения конституции нет. И это верно.
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05.06.2020 22:30 Відповісти
БАХрейн заборонив ВСІМ(також своїм громадянам)в"їзд на початку епідемії..

І що ?
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06.06.2020 11:21 Відповісти
Впускати всіх хто має довідку про відсутність COVID-19 при умові що довідка надана українськими медиками. Вроді і послали але ж як культурно.
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05.06.2020 22:35 Відповісти
немає змісту..враховуючи місцеву корупцію
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06.06.2020 11:32 Відповісти
Чим довше тримати тим гірше буде потім, по перше за пенсіями все рівно поїдуть, це борги, по друге нам нав'язують відмову від людей. Це не є справедливо, коли забирають здалека. Там воюють кілька десятків тисяч, інші лише жертви політики останніх 30 років.
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05.06.2020 22:36 Відповісти
10% - стоит обналичка украинской банковской карты на территории дыры. Ну и получите в руБЛЯх. Там воет тысяча жителей подконтрольной территории которых мгновенное перекрытие блок постов оставило в зимних вещах в дыре. Местным похер. Пусть карантин вечно будет. Все соц выплаты автоматически продлили. Бабло исправно платят - проверки отменили. Там только сейчас поняли чего до счастья не хватало.
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05.06.2020 22:59 Відповісти
11:04 06.06.2020

Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине ухудшаются уже неделюhttps://interfax.com.ua/news/general/667251.html

ПОДНАЖМЬОМ !?
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06.06.2020 11:22 Відповісти
Тобто навіть тисяча нікому не потрібна? Боже, як це низько.
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05.06.2020 23:16 Відповісти
Пусть нюхают "русский мир"!
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06.06.2020 09:37 Відповісти
Придётся по этому поводу выразить "очень глубокую озабоченность".
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06.06.2020 09:51 Відповісти
Де факто это не "линия разграничения" , а линия фронта, где происходят ежедневные обстрелы. в связи с эти какие на хр...н КПП, ( только гуманитарный коридор для беженцев, коль такие еще остались за 6 лет войны, который должен существовать только в ОДНУ сторону, в сторону Украины) Что по дополнительном поводу , имею в виду пандемию, то это только дополнительный стимул закрыть эту линию наглухо. Заметьте на очень позитивные данные ( рекордные) по заболеваемости в украинских Донецкой и Луганской областях, разве их можно сравнить даже с теми брехливыми данными что озвучивают оккупационные администрации. Поэтому понятно, что в случае открытия КПП рост заболеваемости подскочит в разы ( в десятки раз), и со стороны власти это будет как пособничество бактериологическому терроризму. Поэтому главы ОГА Донецкой и Луганской области выступают против открытия, снимая с себя ответственность и перекладывая решения на центральную власть ( читай Зеленского), для которой это больше политика чем медицина. И тут вопрос только в одном, примет ли Зе на себя эту ответственность, переложит эту ответственность на Минзрав и Ляшко или нагнет губернаторов на это решения. К сожалению Зе так и не понял специфику Украины, любое решение народ будет ассоциировать с первым лицом, а значит именно с ним. ( можно получить конечно в первые недели благодарность от "вато настроенных", но когда вирус разгуляется и нужно будет вводить доп. меры карантина, то я Зе не завидую. В общем как и все у новой власти , постоянный цугцванг .
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06.06.2020 09:53 Відповісти
"нужно лішь прекратить стрелять"(((

за дебилизм етой фразочки -ЕТО ПЯТЬ !
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06.06.2020 11:25 Відповісти
а попробуй зробити біля КПП "карантин на 14 днів" -рашен пропаганда "заістерить" про укропські концтабори..((

тому НІЯКИХ відкритів КПП без гарантій карантину в"їзжачих на 14 діб..
"самоізоляція не проканає"..
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06.06.2020 11:27 Відповісти
Ще не вистачало, щоб лугандони позаражували наших військових, які стоять на блок-постах, а потім все це піде в окопи на передову. Хто тоді там стане - Зельц? Відкривати ні в якому разі не можна до повного припинення розповсюдження вірусу. Нехай сидять там , хотіли расію і путіна, а тепер хочуть пенсій від біндер. Пенсії тільки переселенцям, а той, хто суне до нас через лінію розмежування, то мешканці окупованих територій, а не переселенці, переселенці живуть на підконтрольній території.
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06.06.2020 19:39 Відповісти
Сложно всё. Вот к моему коллеге в Киев приехала мать из Макеевки, очень проукраински настроенная женщина. Карантин сделал невозможным ее возвращение в Донбасс. За время карантина ее квартиру трижды （!） ограбили... Вынесли много нажитого годами, реальность Донбасса с уголовниками у власти.
Что ей теперь делать, этой женщине, бывшей учительнице? Я думаю, она подаст в европейский суд на Украину, ведь именно наше любимое государство НЕ СМОГЛО （причины не важны）часть своей территории от врага； а теперь не дало гражданке Украины быть в месте постоянного проживания.
Даже сегодня никто не знает, когда начнется движение через блок-посты. Председатель ОГА Кириленко - это враг Украины, ему чем дрльше закрыта граница, тем больше навар от контрабанды. Зеленая шмаркля вообще невменяесая, он совсем не понимает, что творится в государстве； у шмаркли главный воаг это "Порох". И такие настроения у многих, кто страдает от войны...
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11.06.2020 22:49 Відповісти
 
 