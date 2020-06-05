Глава Донецької ОДА Кириленко про відкриття КПВВ: "Можемо отримати другу хвилю пандемії вже зараз"

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко вважає передчасним відкриття КПВВ на Донбасі з огляду на епідеміологічну ситуацію щодо захворювань на COVID-19.

Про це він заявив 5 червня на брифінгу в Краматорську, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Гострим питанням у нас лишається відкриття КПВВ. Дату відкриття я наразі не назву. Беру на себе всю відповідальність, в принципі, як і завжди, і в цьому випадку, я не є прибічником відкриття КПВВ, як би хтось не маніпуляв би цією ситуацією", - сказав очільник області.

Чиновник додав, що до цього питання зможе виважено підійти після детального вивчення ситуації після послаблення карантину. Тільки тоді, на його думку, можливо говорити про певну зміну режиму роботи КПВВ, пропуск груп осіб.

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"Знаю, що багато людей мають родичів на підконтрольній території, але також прошу поставитися всіх із розумінням. Той результат, який без перебільшення вагомий, який досягли в боротьбі з пандемією на території області, він просто може бути зведений нанівець. ... І ми тоді навіть не будемо казати про другу хвилю, ця друга хвиля може настати вже зараз. Тому, будь ласка, з розумінням поставтеся до цього", - наголосив Кириленко, звертаючись до мешканців Донеччини.

Нагадуємо, пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів тимчасово призупинено з 22 березня з метою протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції.

2 червня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що КПВВ на лінії розмежування відкриють після 10 червня.