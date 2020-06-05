"Слуга народу" Верещук не виключає своєї участі у виборах мера Києва: Амбіції є, а розмови з президентом ще не було

Народний депутат України від "Слуги народу" Ірина Верещук не заперечує можливості свого висунення кандидатом на мери Києва від правлячої партії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю журналісту програми "Свобода слова Савіка Шустера" в перерві ток-шоу.

Відповідаючи на запитання про те, що партія "Слуга народу" висуне на посаду мера Києва жінку, Верещук сказала, що було б дивно якби партія не делегувала на місцеві вибори жінок, які мають досвід управління, знають і розуміють, що таке місцеве самоврядування.

Говорячи про те, чи не її висунуть кандидатом у мери, Верещук зазначила: "Розмови з президентом із цього приводу ще не було і питання залишається відкритим".

Говорячи про праймеріз, після яких буде визначено кандидата на мера, вона зазначила, що ще не відомі умови праймеріз: "Не знаю умов і параметрів".

Говорячи про те, чи цікаве їй місце мера Києва, Верещук заявила: "Так, у мене є такі амбіції".

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