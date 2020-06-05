"Слуга народу" Верещук не виключає своєї участі у виборах мера Києва: Амбіції є, а розмови з президентом ще не було
Народний депутат України від "Слуги народу" Ірина Верещук не заперечує можливості свого висунення кандидатом на мери Києва від правлячої партії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю журналісту програми "Свобода слова Савіка Шустера" в перерві ток-шоу.
Відповідаючи на запитання про те, що партія "Слуга народу" висуне на посаду мера Києва жінку, Верещук сказала, що було б дивно якби партія не делегувала на місцеві вибори жінок, які мають досвід управління, знають і розуміють, що таке місцеве самоврядування.
Говорячи про те, чи не її висунуть кандидатом у мери, Верещук зазначила: "Розмови з президентом із цього приводу ще не було і питання залишається відкритим".
Говорячи про праймеріз, після яких буде визначено кандидата на мера, вона зазначила, що ще не відомі умови праймеріз: "Не знаю умов і параметрів".
Говорячи про те, чи цікаве їй місце мера Києва, Верещук заявила: "Так, у мене є такі амбіції".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Верещук
https://twitter.com/ian_tanya
https://twitter.com/ian_tanya НепоганаТетяна @ian_tanya
https://twitter.com/ian_tanya https://twitter.com/ian_tanya
Ирина Верещук
попала в список СН по квоте Суркова.
В 2014-2015гг у Суркова её использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир и дружбу, и за то, что "на Донбассе война между США и РФ"
https://web.facebook.com/100015411133731/videos/850074008849629?_rdc=1&_rdr
колись така собі леся оробець хотіла на мера києва...вона часто вживала слово "броніки", но це їй не помогло
а что еще...?
еще ЗЕльоная гиря на ногах
а разве зелень плохой фураж для нашего мудрого нарида...?
у блазня поддержка 40% до сих пор...
а у Белецкого никто не ездил ?
https://compromat.name/sluga-naroda-vereshchuk-irina-andreevna-okazalas-protezhe-tarasa-kozaka-i-viktora-medvedchuka
СН - это токсично. Это либо подлец, либо идиот, либо и то, и другое. Других в СН не держат.
Выбрать мэром столицы кого-то из СН - это практически то же самое, что выбрать кого-нить из Единой Роиси.
Тем более, что за год уже всем все стало ясно насчет ЗЕ и СН.
Тот, кто сейчас проголосует за СН - враг Украины. Не идиот, а именно осознанный враг.
А своих врагов надо знать...
А віх ворогів на цензорі - я заношу в кондуїт.
клоун прыйдэ, мэра у кыйив прывэдэ
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1268969245217640449 1 ч Грустно всё это.
Вам ЗЕленым МУДАКАМ надо выпускать последний резерв - БАБУ ДУНЮ - повариху из 95-Квартала - она и то больше голосов наберет, чем эта ДУРА.
Ей говорят, воруете, а она, а что вы предлагаете.
Амбиции млять у них!
Мэром должен быть человек знающий куда и как перетекают бюджетные деньги,умеющий подбирать кадры, и при этом имеющий какие-то моральные "стопы".