УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6357 відвідувачів онлайн
Новини
5 694 89

"Слуга народу" Верещук не виключає своєї участі у виборах мера Києва: Амбіції є, а розмови з президентом ще не було

Народний депутат України від "Слуги народу" Ірина Верещук не заперечує можливості свого висунення кандидатом на мери Києва від правлячої партії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю журналісту програми "Свобода слова Савіка Шустера" в перерві ток-шоу.

Відповідаючи на запитання про те, що партія "Слуга народу" висуне на посаду мера Києва жінку, Верещук сказала, що було б дивно якби партія не делегувала на місцеві вибори жінок, які мають досвід управління, знають і розуміють, що таке місцеве самоврядування.

Говорячи про те, чи не її висунуть кандидатом у мери, Верещук зазначила: "Розмови з президентом із цього приводу ще не було і питання залишається відкритим".

Говорячи про праймеріз, після яких буде визначено кандидата на мера, вона зазначила, що ще не відомі умови праймеріз: "Не знаю умов і параметрів".

Говорячи про те, чи цікаве їй місце мера Києва, Верещук заявила: "Так, у мене є такі амбіції".

Читайте також: "Слуга народу" Тищенко вирішив з гіркою наповнити київські пісочниці: "Робимо рідне місто комфортним". ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19429) місцеві вибори (1366) Слуга народу (2811) Верещук Ірина (683)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+55
Амбиции у зеленого стада есть...а вот мозгов нет...и в этом вся беда...
показати весь коментар
05.06.2020 22:05
+26
баранка им от бублика, а не Киев !
показати весь коментар
05.06.2020 22:18
+22
Не, ну каждая прости...Господи может стать мэром Киева! я с нашим наридом уже не чему не удивляюсью.
показати весь коментар
05.06.2020 22:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Амбиции у зеленого стада есть...а вот мозгов нет...и в этом вся беда...
показати весь коментар
05.06.2020 22:05 Відповісти
баранка им от бублика, а не Киев !
показати весь коментар
05.06.2020 22:18 Відповісти
Так Киев за Зеленского и проголосовал) Хотя это скорее печально...
показати весь коментар
05.06.2020 23:16 Відповісти
мертвечВерещук

https://twitter.com/ian_tanya

https://twitter.com/ian_tanya НепоганаТетяна @ian_tanya

https://twitter.com/ian_tanya https://twitter.com/ian_tanya



Ирина Верещук

попала в список СН по квоте Суркова.
В 2014-2015гг у Суркова её использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир и дружбу, и за то, что "на Донбассе война между США и РФ"
показати весь коментар
05.06.2020 23:30 Відповісти
Ого, какой только мрази в зелёном болоте нет.
показати весь коментар
05.06.2020 23:45 Відповісти
Не, ну каждая прости...Господи может стать мэром Киева! я с нашим наридом уже не чему не удивляюсью.
показати весь коментар
05.06.2020 22:07 Відповісти
"Слуга нарорда" Верещук не исключает своего участия в выборах мэра Кива: Амбиция есть, а разговора с президентом еще не было - Цензор.НЕТ 7270советн\министра инфраструктуры Криклия В.Довгань,в компании приятелей Среди которых мужчина,похожий на директора по стратег\развитию и инвест\политике "Укрзализныци" А.Саболевского Употребляют наркотики
показати весь коментар
05.06.2020 22:08 Відповісти
если это видео, то где фас морд ?
показати весь коментар
05.06.2020 22:18 Відповісти
Сегодня кто-то запостил
https://web.facebook.com/100015411133731/videos/850074008849629?_rdc=1&_rdr
показати весь коментар
05.06.2020 22:24 Відповісти
ганя герман 2, сс...ука.
показати весь коментар
05.06.2020 22:09 Відповісти
Ви навіть собі не уявляєте на скільки Ви праві! Цю сучку у Раві-Руські добре знають хто вона така!!!
показати весь коментар
05.06.2020 22:29 Відповісти
точно, ****** на ту ганю...
колись така собі леся оробець хотіла на мера києва...вона часто вживала слово "броніки", но це їй не помогло
показати весь коментар
05.06.2020 23:41 Відповісти
Мэр Кива...Вы поправьте, пожалуйста, в тексте статьи и заголовке. А то как представить, так аж страшно становится Заранее спасибо.
показати весь коментар
05.06.2020 22:11 Відповісти
у нее есть амбиции и она женщина ...
а что еще...?
показати весь коментар
05.06.2020 22:11 Відповісти
еще ?
еще ЗЕльоная гиря на ногах
показати весь коментар
05.06.2020 22:20 Відповісти
хм...
а разве зелень плохой фураж для нашего мудрого нарида...?
у блазня поддержка 40% до сих пор...
показати весь коментар
05.06.2020 22:24 Відповісти
только не в Киеве !
показати весь коментар
05.06.2020 23:07 Відповісти
Арахамия говорил , что появится женщина , - Вот и обьявилась.Попробовав пищу и она оказалась вкусной и заслюнявило весь рот. Жага власти и денег мутит ум при его имении.
показати весь коментар
05.06.2020 22:13 Відповісти
хер этой сепарше Медведчуковской!
показати весь коментар
05.06.2020 22:13 Відповісти
https://www.chesno.org/politician/23259/ Верещук Ірина Андріївна - вся правда Біографія, Балотування, Фракції, Декларація
показати весь коментар
05.06.2020 22:19 Відповісти
Билецкий говорил, что Верещук ездила раньше в патриотический лагерь на озере в РФ, который Путин поддерживает.
показати весь коментар
05.06.2020 22:14 Відповісти
не удивлюсь, если и ездила.
а у Белецкого никто не ездил ?
показати весь коментар
05.06.2020 22:22 Відповісти
***** назвати путіним може тільки москаль.
показати весь коментар
05.06.2020 22:27 Відповісти
На озеро Селигер, Медведчук со своей закарпатской мафией послал ее на пропагандистское рашистское сборище
показати весь коментар
05.06.2020 23:44 Відповісти
Слуга Народа Верещук Ирина Андреевна оказалась протеже Тараса Козака и Виктора Медведчука

https://compromat.name/sluga-naroda-vereshchuk-irina-andreevna-okazalas-protezhe-tarasa-kozaka-i-viktora-medvedchuka
показати весь коментар
06.06.2020 11:53 Відповісти
На кого не плюнь, у всех всех амбиции бл*дь, а страна в ж*пе!
показати весь коментар
05.06.2020 22:14 Відповісти
Нененене...

СН - это токсично. Это либо подлец, либо идиот, либо и то, и другое. Других в СН не держат.

Выбрать мэром столицы кого-то из СН - это практически то же самое, что выбрать кого-нить из Единой Роиси.
показати весь коментар
05.06.2020 22:16 Відповісти
ну, вибрали же прЗЕдента... і навіть у ВР... Лінь шукати в архівах, скільки процентів дали кияни... Багато!
показати весь коментар
05.06.2020 22:25 Відповісти
Так надо повторить уже непосредственно у себя дома чи шо?
Тем более, что за год уже всем все стало ясно насчет ЗЕ и СН.

Тот, кто сейчас проголосует за СН - враг Украины. Не идиот, а именно осознанный враг.
А своих врагов надо знать...
показати весь коментар
05.06.2020 22:29 Відповісти
не надо! Але повторять...
А віх ворогів на цензорі - я заношу в кондуїт.
показати весь коментар
05.06.2020 22:44 Відповісти
Лучше в реале запоминай симпатиков ЗЕ вокруг себя. Пригодится.
показати весь коментар
06.06.2020 00:31 Відповісти
"Кондуїт" не провисне? я вже "махнув рукою", після того, як кілька аркушів зі списками викинув... Надоїло...
показати весь коментар
06.06.2020 06:59 Відповісти
Не говорите больше о праймериз,- Вы уже показали , что решает все один человек и на кого пальцем покажет тот и проиграет Выборы .
показати весь коментар
05.06.2020 22:16 Відповісти
Ошибаетесь,батенька.! Называть человеком зеленую макаку..........это перебор !
показати весь коментар
06.06.2020 00:31 Відповісти
Ірцю...Та тебе хіба в доярки.....До худоби!!!
показати весь коментар
05.06.2020 22:18 Відповісти
та навіть в піхву, аби верещала
показати весь коментар
05.06.2020 22:26 Відповісти
Вы надеетесь, шо Ира Геращенко будет верещать? Поздно! Она свое отверещала.
показати весь коментар
06.06.2020 02:49 Відповісти
як шо шо, буде верещать?
показати весь коментар
05.06.2020 22:19 Відповісти
с ее интеллектом можно руководить разве что свинофермой. или бригадой по сбору картофеля... видел как она пререкалась с белецким на ток шоу. это было поведение не депутата, а базарной торговки
показати весь коментар
05.06.2020 22:23 Відповісти
Какой мэр? Возвращайся под ободок унитаза вероломная Зе-фекалия.
показати весь коментар
05.06.2020 22:25 Відповісти
"Слуга народу" Верещук не виключає своєї участі у виборах мера Києва: Амбіції є, а розмови з президентом ще не було - Цензор.НЕТ 5026
клоун прыйдэ, мэра у кыйив прывэдэ
показати весь коментар
05.06.2020 22:26 Відповісти
1% максимум.
показати весь коментар
05.06.2020 22:28 Відповісти
"Слуга народу" Верещук не виключає своєї участі у виборах мера Києва: Амбіції є, а розмови з президентом ще не було - Цензор.НЕТ 2570
показати весь коментар
05.06.2020 22:28 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1268969245217640449 1 ч Грустно всё это.

"Слуга народу" Верещук не виключає своєї участі у виборах мера Києва: Амбіція є, а розмови з президентом ще не було - Цензор.НЕТ 6772
показати весь коментар
05.06.2020 22:31 Відповісти
поляки что то подозревают. ну или знают
"Слуга народу" Верещук не виключає своєї участі у виборах мера Києва: Амбіція є, а розмови з президентом ще не було - Цензор.НЕТ 8373
показати весь коментар
05.06.2020 22:32 Відповісти
Сильный ход. Может выиграть.
показати весь коментар
05.06.2020 22:34 Відповісти
Але не вистачало щоб ще й в про-українську столицю Української держави. Та обрали продажного анти-українського мера міста з ЗЕбілів - капітулянтів.
показати весь коментар
05.06.2020 22:36 Відповісти
У 2010 році була обрана Рава-Руської міською головою (Львівська область) від партіїhttps://chesno.org/party/14/ "Сильна Україна" як безпартійна. У 2013 році, після відмови влади https://chesno.org/politician/77142/ Віктора Януковича від євроінтеграційного курсу, закликала країни Європейського Союзу підписати окрему угоду про асоціацію з містом Рава-Руська. На початку 2015 року подала у відставку з посади.
показати весь коментар
05.06.2020 22:39 Відповісти
Оно петикам надо, то что Вы написали? Они только спамить умеют!
показати весь коментар
06.06.2020 02:51 Відповісти
Я прочитала то что о ней написано но это бумага написать красиво можно что угодно- но есть факт, когда она лично написала о войне Украины с Россией и сказала что у нас воюет США с Россией и то что её продвинул Суркис тоже не куда не деть
показати весь коментар
06.06.2020 10:36 Відповісти
Дурень думкою багатіє ,тільки хто в Києві за тебе проголосує ? хоча є свій нюанс, обрали двічі мером шахрая Льою космос,а ще на виборах до ВР по всіх 13 округах кияни проголосували за нікому невідомих слуг,,хоч на кожному окрузі були розумні патріотичні кандидати.
показати весь коментар
05.06.2020 22:40 Відповісти
на что надеются эти мерзавцы ?
показати весь коментар
05.06.2020 22:40 Відповісти
https://censor.net/news/3200345/jiteli_bolshih_gorodov_na_mestnyh_vyborah_smogut_protestirovat_onlayingolosovanie_svoyi_vybor_mojno/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73917986
показати весь коментар
05.06.2020 22:50 Відповісти
они надеются обойти Кличка, поэтому сейчас они в поиске кандидата поадекватнее
показати весь коментар
06.06.2020 06:25 Відповісти
И то верно. Он Петю послал и этим обеспечил себе мэрство.
показати весь коментар
06.06.2020 02:53 Відповісти
3:14 Истинно говорю вам: дальше всего от власти держите тех кто наиболее её ищет. И облекайте доверием своим тех кто власти не желает и почитает обузою.
показати весь коментар
05.06.2020 22:48 Відповісти
https://censor.net/news/3200411/sluga_naroda_vereschuk_ne_isklyuchaet_svoego_uchastiya_v_vyborah_mera_kieva_ambitsiya_est_a_razgovoraочь мента
показати весь коментар
05.06.2020 22:49 Відповісти
Это надо же так девке "ОБДОЛБАТЬСЯ".
Вам ЗЕленым МУДАКАМ надо выпускать последний резерв - БАБУ ДУНЮ - повариху из 95-Квартала - она и то больше голосов наберет, чем эта ДУРА.
показати весь коментар
05.06.2020 23:06 Відповісти
У этой при*уры один ответ на все вопросы, а что вы предлагаете.
Ей говорят, воруете, а она, а что вы предлагаете.
показати весь коментар
05.06.2020 23:31 Відповісти
Пішов Кличко президента шукати, і не знайшов. Тільки якогось віслюка бачив в ОПі.
показати весь коментар
05.06.2020 23:35 Відповісти
молоде, зелене
показати весь коментар
05.06.2020 23:55 Відповісти
Уже реально похер,зелёное стадо уже столько всего натворило,что похер просто похер,пускай веселятся
показати весь коментар
06.06.2020 00:15 Відповісти
Ситему самоуправления надо менять. Выборный шериф, судья, прокурор.И распределение податкив теми кто их платит.
показати весь коментар
06.06.2020 00:57 Відповісти
Когда видишь ето чмо верещучку, единственное желание что возникает - ето взять битв, та так зарядить по хлебалу, чтобьі до конца **** своей никчемной жизни верещала
показати весь коментар
06.06.2020 06:22 Відповісти
Не скрою, иногда тоже такое желание возникает. Но потом как подумаю - оно же дибилл - и попускает...
показати весь коментар
06.06.2020 07:56 Відповісти
Черноротая прислуга урода собралась в меры Киева? Пущай в своем родном селе на голову балотируется. Впрочем, лично мне, интересен % конченых дебилов кои проголосуют за любого из ЗЕленых на выборах мера Киева.
показати весь коментар
06.06.2020 07:09 Відповісти
В 2019 уже голосовали по приколу - вам мало???? Вся Украина расхлебывает...
показати весь коментар
06.06.2020 09:50 Відповісти
Мне лично с головой хватает. Профессиональной интерес, как психиатра.
показати весь коментар
06.06.2020 14:49 Відповісти
Вот что значит - Из грязи в князи!
Амбиции млять у них!
показати весь коментар
06.06.2020 07:39 Відповісти
Хрен редьки не слаще. Ребята учитесь шинель скатывать - вам скоро "бери шинель вали домой" сделают те кто вас выбирал.
показати весь коментар
06.06.2020 07:40 Відповісти
Понятно. Если Осел Оманский благословить - то і в мери Київа піде. Своєї голови у Верещук нема. Тож і Київ ляже під Осла.
показати весь коментар
06.06.2020 07:54 Відповісти
Дурна курка! Її місце на бессарабці!
показати весь коментар
06.06.2020 07:54 Відповісти
Верещук, а з Медведчуком ти вже порадилась?
показати весь коментар
06.06.2020 08:35 Відповісти
лошадиная "сила" ...
показати весь коментар
06.06.2020 09:12 Відповісти
Навіть не мрій,бо ти дуже дурна для цієї посади.Не кожна доярка може керувати містом.
показати весь коментар
06.06.2020 09:23 Відповісти
Она же взяточница. Как можно ее выдвигать.И какой ступит будет голосовать за этих слуг.
показати весь коментар
06.06.2020 09:52 Відповісти
фамилия говорит обо всём ,кроме визга и тряской губ у этой верещуки абсолютно всё по нулям...и ведь из трусов выскакивает,а к корыту пусти,хоть наполнитель мозгов отсутствует напрочь.
показати весь коментар
06.06.2020 11:06 Відповісти
Чтоооо..!! Эта пустая балаболка Верещук, будет мэром Киева!! Пипец тогда будет Киеву!! тогда уж лучше кухарку!!
показати весь коментар
06.06.2020 12:52 Відповісти
Лёня был мэром,опять же Виталик и пипец не настал.Ну пограбили,как полагается после выборов,посмешили лохов.Если киевлянам нравится "педалик" и он воровал с прибыли,то пусть будет "педалик".
Мэром должен быть человек знающий куда и как перетекают бюджетные деньги,умеющий подбирать кадры, и при этом имеющий какие-то моральные "стопы".
показати весь коментар
06.06.2020 13:31 Відповісти
Вон багато говорить аусто. Як на мене, то Притула і по інтелекту і по патріотизму взує любого претендента на посаду мера Києва!
показати весь коментар
06.06.2020 14:02 Відповісти
разве у"зе". к которому обращалась амбиция есть более 3х млн голосов киевлян?
показати весь коментар
06.06.2020 16:00 Відповісти
 
 