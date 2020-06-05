Депутати ОПЗЖ поскаржилися в прокуратуру на журналіста Муждабаєва, який назвав УПЦ МП підрозділом ФСБ Росії. ДОКУМЕНТ
Народні депутати від "Опозиційної платформи - За життя" направили в офіс генпрокурора звернення, в якому вимагають притягнути Муждабаєва до відповідальності за розпалювання ворожнечі.
Текст їхнього звернення оприлюднив у Фейсбуці сам Муждабаєв, інформує Цензор.НЕТ.
"А. Муждабаєв зухвало звинувачує УПЦ в поширенні COVID-19 в Україні, постійно називаючи УПЦ підрозділом ФСБ Росії, чим відкрито зневажає українців. Більш того, ця людина безпідставно стверджує, що УПЦ спрямовує кошти, пожертвувані її парафіянами, в ФСБ Росії нібито для підтримки війни Росії проти України. Називає УПЦ і резидентурою Росії в Україні, і торговим представником так званого "Русского Мира" в Україні, Церквою-вбивцею, а самих віруючих-українців УПЦ називає "рабами Путіна", у яких дві звивини в мозку", - сказано у зверненні.
Депутатів обурило відео під назвою "Церква-брехня", "церква-смерть", "церква-зло". Московські попи довели, що зневажають українців", яке Муждабаєв опублікував у YouTube наприкінці квітня.
Представники "ОПЗЖ" вимагають притягнути Муждабаєва до відповідальності за порушення ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян).
Під зверненням стоять підписи 14 нардепів з ОПЗЖ.
"Напугали ежа голой опзжопой", - прокоментував звернення Муждабаєв.
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археологи нашли корочку константинопольского попа ?
Киев воевал с Константинополем регулярно с 8 по 12 век включительно (Бравлин, Аскольд и Дир, Олег, Игорь, Святослав, Владимир, Ярослав, Ярополк и др.). Соответственно "воевали" между собой Киевская и Византийская церкви. Доказано рядом исторически подтвержденных случаев (хроника Сурожского, высылка из Киева Константинопольского епископа, непризнание Константинополем Киевского митрополита и т.д.). Воевали даже после "принятия христианства" Владимиром, хотя Брайчевским доказано крещение Руси при Аскольде и Дире. Сам Владимир принял арианскую, а не византийскую (никейскую) версию. Доказано в ПВЛ. Боголюбский все имущество и старые руськие святыни киевской митрополии вывез во Владимир на Клязьме, где и построил для византийской (никейской) церкви храм Покрова Богородицы. Мокшанский праздник (Покрова) придуманный при участии Боголюбского ( о котором сами греки мало, что знают) посвящен иконе, благодаря которой греки победили руський флот Аскольда и Дира в 860 г. В киевской летописи погром Киева и его монастырей погаными орды Боголюбского, т.е. еще не крещеными по канонам киевской митрополии, был в 1169 г.
вечером вернусь
последний и решительный
Можете на мене в спортлото пожалітися-колаборанти опизждівські!
Да ещё так неосторожно, не боясь разозлить путена ???!
Ну всё...
праворуким правочленнымправославным.
Це 50% з 73,22% не знають.
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краще пожалійтеся в прокуратуру на свого однопартійця ківу який в залі ВР дрюкав свого хобота.
резидентура натурале
РПЦ в Україні, то відділ ФСБ...
Помісний Собор Російської Православної Церкви, на якому в 1945 році був обраний московський патріарх, проходив під контролем НКДБ, що було попередником КДБ у кривавій в'язниці народів срср.
Про це свідчать архівні документи колишнього управління КДБ України, з яких ще до продажних ЗЕбілів капітулянтів СБУ зняла гриф таємності, і які тепер публікуються у вигляді справжніх договірних фотокопій, документів... прес- служба СБУ.
Ось і виходить що ця ворожа Україні УПЦ московського патріархата вона є філіалом кацапської РПЦ, так нехай негайно забирається геть собі в свою ворожу нам прокляту Москву.
Якщо проклята українським народом ворожа педірація паРаша яка веде свою криваву загарбницьку війну проти Української Держави. І яка злочинно тимчасово окупувала суверенну українську землю Криму і Донбасу, при цьому вбивши і покалічивши десятки тисяч українців а ще мільйони українців стали біженцями рятуючись від репресій і геноциду кривавих російських окупантів і терористів з бандитів колаборантів. Звичайно ця фашистська Росія тепер стала нашим самим найлютішим кривавим ворогом в усьому світі.
Природно! що і її кацапська церква замаскована під УПЦ но ворожого нам московського патріархата (МП).на нашій українській землі вона також ворожа так як у всьому підтримує в окупації суверені українські території, підтримує своїх кремлівських фашистів )(уйла і весь свій личаковий московський світ чомусь названий і замаскований нашими кремлівськими ворогами і фашистом )(уйлом нібито (руським миром).
Ну і навіщо ******** Русі -Україні i українському народові потрібна ця сепаратистська закордонна бандитська церква МП? Ця філія розкольницької РПЦ яка впроваджена нам з проклятої ворожої фашистскої паРаші. І звичайно що її місце не в Україні - Русi а тільки в своїй дуже ворожій нам кацапскій підірації в паРаші.
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!