Депутати ОПЗЖ поскаржилися в прокуратуру на журналіста Муждабаєва, який назвав УПЦ МП підрозділом ФСБ Росії. ДОКУМЕНТ

Народні депутати від "Опозиційної платформи - За життя" направили в офіс генпрокурора звернення, в якому вимагають притягнути Муждабаєва до відповідальності за розпалювання ворожнечі.

Текст їхнього звернення оприлюднив у Фейсбуці сам Муждабаєв, інформує Цензор.НЕТ.

"А. Муждабаєв зухвало звинувачує УПЦ в поширенні COVID-19 в Україні, постійно називаючи УПЦ підрозділом ФСБ Росії, чим відкрито зневажає українців. Більш того, ця людина безпідставно стверджує, що УПЦ спрямовує кошти, пожертвувані її парафіянами, в ФСБ Росії нібито для підтримки війни Росії проти України. Називає УПЦ і резидентурою Росії в Україні, і торговим представником так званого "Русского Мира" в Україні, Церквою-вбивцею, а самих віруючих-українців УПЦ називає "рабами Путіна", у яких дві звивини в мозку", - сказано у зверненні.

Депутатів обурило відео під назвою "Церква-брехня", "церква-смерть", "церква-зло". Московські попи довели, що зневажають українців", яке Муждабаєв опублікував у YouTube наприкінці квітня.

Представники "ОПЗЖ" вимагають притягнути Муждабаєва до відповідальності за порушення ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян).

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Під зверненням стоять підписи 14 нардепів з ОПЗЖ.

"Напугали ежа голой опзжопой", - прокоментував звернення Муждабаєв.



