Зеленський відповів на петицію та обіцяє внести в Раду законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції проти домашнього насильства

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству над жінками та домашнього насильства і боротьбу з цими явищами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

"Міністерству закордонних справ України та Міністерству соціальної політики України запропоновано оперативно опрацювати зазначене питання", - сказано у відповіді Зеленського на відповідну петицію, що набрала на сайті президента понад 25 тис. підписів.

Зеленський нагадав, що законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції було внесено п'ятим президентом України Петром Порошенком на розгляд парламенту 8-го скликання в листопаді 2016 року. Але оскільки законопроєкт не було прийнято в першому читанні за основу, й у зв'язку з припиненням повноважень президента України, яким законопроєкт було внесено, відповідно до ч. 3 ст. 105 Регламенту Верховної Ради України він був знятий з розгляду 20 травня 2019 року.

Стамбульська конвенція - це міжнародна угода Ради Європи, яку підписали вже понад 35 країн Європейського Союзу. Україна була однією з країн-авторів Конвенції і однією з перших підписала її в 2011 році, проте досі не ратифікувала.

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