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Зеленський відповів на петицію та обіцяє внести в Раду законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції проти домашнього насильства

Зеленський відповів на петицію та обіцяє внести в Раду законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції проти домашнього насильства

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству над жінками та домашнього насильства і боротьбу з цими явищами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

"Міністерству закордонних справ України та Міністерству соціальної політики України запропоновано оперативно опрацювати зазначене питання", - сказано у відповіді Зеленського на відповідну петицію, що набрала на сайті президента понад 25 тис. підписів.

Зеленський нагадав, що законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції було внесено п'ятим президентом України Петром Порошенком на розгляд парламенту 8-го скликання в листопаді 2016 року. Але оскільки законопроєкт не було прийнято в першому читанні за основу, й у зв'язку з припиненням повноважень президента України, яким законопроєкт було внесено, відповідно до ч. 3 ст. 105 Регламенту Верховної Ради України він був знятий з розгляду 20 травня 2019 року.

Стамбульська конвенція - це міжнародна угода Ради Європи, яку підписали вже понад 35 країн Європейського Союзу. Україна була однією з країн-авторів Конвенції і однією з перших підписала її в 2011 році, проте досі не ратифікувала.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23719) насилля (293) петиція (320)


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Топ коментарі
+13
Там много подводных камней, которые очень плохо скажутся на обществе. Эту конвенцию нельзя принимать. А законов против домашнего насилия предостаточно, лишь бы исполнялись. Лучше бы преподавали детям в школах психологию, чтобы молодые люди были обучены как определять психопатов, кого стоит опасаться и избегать, с какими нельзя связываться, как вести себя при насилии, как защищаться, самооборона. Это для зеленых олигофренов трудная задача. Им лучше принять то, что тычет им под нос мировое правительство.Вот их законы они голосуют быстро, без особого обсуждения с народом и несмотря на петиции. Идиоты.
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05.06.2020 23:13
+13
Гораздо более распространено домашнее насилие на в таком виде:
Зеленський відповів на петицію та обіцяє внести в Раду законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції проти домашнього насильства - Цензор.НЕТ 5778

а в таком:
Зеленський відповів на петицію та обіцяє внести в Раду законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції проти домашнього насильства - Цензор.НЕТ 3248
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05.06.2020 23:17
+11
Эта конвенция с подвохом и ратификация ее ведет к нарушениям прав человека, семейных ценностей и нарушениям воспитания детей и их самоидентификации как личность. Не удивительно, что такую хрень подало в Раду зеленое ЧМО.
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05.06.2020 23:01
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Подписываем петицию ПРОТИВ вышеуказанной античеловеческой конвенции: https://petition.president.gov.ua/petition/96078
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07.06.2020 16:36 Відповісти
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